Crosetto: “I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato”

Secondo il ministro della Difesa, l’Alleanza Atlantica è destinata a diventare “qualcosa di completamente diverso”. E sulle basi americane in Italia: “Nessuna richiesta di utilizzo da parte di Washington”

La Nato come l’abbiamo vista in questi decenni non è più adeguata. Lo sostiene il ministro Guido Crosetto che, dopo aver evidenziato che “il centro del mondo non sono più Usa e Ue” auspica l’adeguamento della Nato “ai temi cambiati. Se la Nato è nata per garantire la pace e la mutua difesa – dice il ministro della Difesa – o diventa un’organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo oppure non raggiungeremo l’obiettivo di avere sicurezza all’interno di regole che valgano per tutti”.

“Dagli Usa nessuna richiesta per le basi americane in Italia”

Per quanto riguarda il possibile utilizzo da parte degli Stati Uniti delle basi americane su suolo italiano, “c’è una convenzione che disciplina ogni impiego delle stesse per motivi diversi da quelli normali. Ma al momento non c’è nessuna richiesta di questo genere”, ha puntualizzato Crosetto. “Inutile parlare di una cosa che non esiste, ma ogni volta che il Parlamento chiede di andare a relazionare si va. Non è una prassi, è un obbligo”.

“L’Italia non deve preoccuparsi dei conflitti”

“L’Italia non deve preoccuparsi, io sì perché ho la responsabilità della difesa dell’Italia”, ha poi affermato il ministro rispondendo ai giornalisti circa su un ipotetico rischio di coinvolgimento del nostro Paese nei conflitti in corso. “Non è il caso che l’Italia si preoccupi per adesso, le guerre sono ancora lontane. Anche se il mondo è un mondo più difficile di quello che c’era quattro-cinque anni fa”.

FONTE https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/crosetto-nato-non-ha-ragione-esistere-basi-usa_99948919-202502k.shtml

“Una volta il centro del mondo era l’Oceano Atlantico, ora è il mondo”. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine di un convegno a Padova. “Una volta – ha aggiunto – Usa ed Europa erano il centro, ora c’è tutto il resto con cui va costruito un rapporto. Se la Nato nasce per garantire la pace e la mutua difesa o diventa un’organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo, diventa quindi qualcosa di profondamente diverso, oppure non raggiungeremo l’obiettivo di avere sicurezza all’interno di regole che valgano per tutti”.

“Spesso parliamo come se vivessimo ancora 30 anni fa, ma tutto è mutato. Si parla di Europa come se l’Europa contasse qualcosa; forse un tempo avrebbe potuto contare se si fosse data un ruolo politico che non si è data, se si fosse dotata di una politica estera o di una difesa. Ma è finito il suo tempo, e lo dico con tristezza. E’ cambiato il mondo”, ha proseguito Crosetto. “L’Onu – ha quindi aggiunto – conta come l’Europa nel mondo, niente, meno di una nazionale, meno della Cina, meno dell’India o meno di Israele”.

Fonte: ANSA (https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/06/20/crosetto-la-nato-non-ha-piu-ragione-di-esistere-ue-e-onu-non-contano-piu_31dadf17-79ca-4dd7-a83f-399f9d1c9a34.html)

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.