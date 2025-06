Cieli più limpidi facilitano la ricognizione aerea e satellitare, migliorando la visibilità. Segnali più chiari e meno attenuazione per radar, comunicazioni satellitari.C’è chi gioisce e chi patisce. E c’è anche chi dà una mano.

Rapida Perdita di Copertura Nuvolosa Contribuisce a Temperature Globali Record: Studio

Di Cristen Hemingway Jaynes

La copertura nuvolosa della Terra si sta riducendo rapidamente, contribuendo all’aumento delle temperature globali, secondo una nuova analisi delle osservazioni satellitari condotta dalla NASA.

I ricercatori hanno scoperto che, in ogni decennio degli ultimi 24 anni, tra l’1,5 e il tre percento delle “zone di nuvole temporalesche” del pianeta, nelle medie latitudini e ai tropici, si è contratto.

“Questa contrazione delle nuvole, insieme alla diminuzione della copertura nuvolosa alle basse latitudini, permette a più radiazione solare di raggiungere la superficie terrestre. Quando si calcola il contributo di tutti i cambiamenti nuvolosi, si scopre che la contrazione delle nuvole temporalesche è il principale fattore che contribuisce all’aumento osservato dell’assorbimento solare della Terra durante il XXI secolo,” hanno scritto gli autori dello studio.

La tendenza è stata associata a cambiamenti nei modelli del vento, a sistemi temporaleschi che si spostano verso i poli e all’allargamento dei tropici — tutte risposte planetarie ben consolidate al cambiamento climatico, ha affermato un comunicato stampa della Monash University.

Meno nuvole significano meno luce solare riflessa nello spazio, amplificando l’effetto di riscaldamento delle emissioni di gas serra prodotte dall’uomo e innalzando le temperature in tutto il mondo.

Lo scienziato climatico Christian Jakob, co-autore dello studio e professore di modellazione climatica presso la School of Earth, Atmosphere and Environment della Monash, ha affermato che la ridotta copertura nuvolosa è ora considerata il maggiore contributore all’aumento dell’assorbimento di radiazione solare da parte del pianeta.

“Sappiamo da tempo che i cambiamenti nella circolazione atmosferica stanno influenzando le nuvole,” ha detto Jakob nel comunicato stampa. “Per la prima volta, abbiamo ora una ricerca che mostra come questi cambiamenti stiano già determinando modifiche significative nella quantità di energia che la Terra assorbe. È un pezzo importante del puzzle per comprendere lo straordinario riscaldamento recente che abbiamo osservato, e un campanello d’allarme per un’azione climatica urgente.”

Essere in grado di prevedere con maggiore precisione dove si formano le nuvole, e quanta radiazione solare riflettono, sarà cruciale per anticipare la scala e la velocità del futuro riscaldamento.

Jakob ha sottolineato l’importanza che la ricerca climatica di punta riceva un adeguato supporto internazionale.

“Se si vuole capire la crisi climatica, e prepararsi ai suoi impatti, è necessario questo tipo di dati e questo tipo di analisi,” ha detto Jakob. “È importante per tutti noi rendersi conto che al nostro clima non interessa ciò che le persone desiderano che sia; esso risponde solo alle nostre azioni. Eliminare la scienza che informa quelle azioni è una strategia pericolosa.”

Jakob ha affermato che la resilienza climatica futura richiederà un cambiamento di prospettiva da “cambiamento climatico” a “cambiamento meteorologico”.

“La nostra missione è capire come il clima in riscaldamento stia rimodellando il meteo dell’Australia e del mondo,” ha aggiunto Jakob. “Non contano solo le medie a lungo termine, ma come stanno cambiando le condizioni quotidiane e stagionali su cui tutti noi facciamo affidamento. Il nostro obiettivo è fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per aiutare governi, aziende e comunità a prepararsi a ciò che ci aspetta.”

Lo studio, “Contraction of the World’s Storm-Cloud Zones the Primary Contributor to the 21st Century Increase in the Earth’s Sunlight Absorption,” è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.

FONTE https://www.ecowatch.com/cloud-cover-loss-temperature-impact.html

METHODS OF CLOUD DISSIPATION OVER LARGE AREAS,

