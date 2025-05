La spesa militare degli stati europei della NATO nel 2024 ha superato i 730 miliardi di dollari internazionali, superando la spesa russa del 58%. Il Regno Unito, la Germania e la Francia sono tra i maggiori paesi europei per spesa militare, mentre l’Italia si colloca al quinto posto in termini assoluti tra i paesi NATO. La spesa totale per la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa è aumentata, raggiungendo 13 miliardi di euro nel 2024, secondo il Consilium.europa.eu. La spesa dovrebbe aumentare di ulteriori 100 miliardi di EUR in termini reali entro il 2027.

Il Military Balance è la valutazione annuale delle capacità militari globali e dell’economia della difesa dell’IISS. L’edizione 2025 include dati aggiornati sulle organizzazioni militari, gli inventari delle attrezzature e i bilanci della difesa di oltre 170 Paesi

VEDI https://www.iiss.org/events/2025/01/the-military-balance-2025-launch/

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di mantenere un generale statunitense alla guida della Nato, seguendo la tradizione consolidata dell’alleanza atlantica. Lo hanno riferito, secondo Reuters, tre fonti ufficiali statunitensi, un funzionario occidentale e una fonte interna alla Nato, secondo cui Trump avrebbe comunicato personalmente questa scelta al segretario generale dell’organizzazione, Mark Rutte. La decisione, spiegano le fonti, arriva nonostante le pressioni di Washington affinché gli alleati europei assumano maggiori responsabilità per la propria sicurezza. Né il Pentagono, né la Casa Bianca, né la Nato hanno rilasciato commenti immediati in merito. La notizia, tuttavia, rassicura gli alleati europei e persino alcuni repubblicani vicini a Trump, preoccupati che il linguaggio duro dell’amministrazione verso l’Europa e lo scetticismo sulla guerra in Ucraina potessero preludere a un rapido disimpegno degli Stati Uniti dalla leadership militare dell’alleanza. Nonostante, quindi, la necessità che l’America sposti l’attenzione della propria politica estera verso l’Asia, e nonostante il fatto che l’amministrazione Trump pare abbia discusso la possibilità di ridurre la presenza militare statunitense in Europa, dove attualmente sono stanziati circa 80 mila militari americani, non si vede per ora materializzarsi il pericolo di “abbandono” paventato in alcuni ambienti europei. Il prossimo candidato statunitense per i ruoli di comandante supremo alleato in Europa (Saceur) e di comandante del comando europeo degli Stati Uniti (Eucom) dovrebbe essere il generale di divisione aerea della US Air Force Alexus Grynkewich, secondo quanto riferito dalle fonti americane citate da Reuters. Il ruolo di Saceur, che supervisiona tutte le operazioni Nato in Europa, è stato ricoperto da un generale statunitense sin dalla sua istituzione dopo la Seconda guerra mondiale. Il primo a occupare questa posizione fu il generale dell’esercito degli Stati Uniti (e futuro presidente) Dwight D. Eisenhower nel 1951. Da quando ha assunto la presidenza a gennaio, l’amministrazione Trump ha intensificato le pressioni sull’Europa affinché aumenti le proprie spese per la difesa, sostenendo che il continente dovrebbe assumere la responsabilità primaria della propria sicurezza. Tuttavia, la rapidità con cui l’Europa potrà raggiungere questo obiettivo rimane una questione aperta. All’interno dell’amministrazione si è discusso anche della possibilità di cedere il ruolo di Saceur a una nazione europea, spiegano le fonti. «Che sia ben chiaro: il presidente Trump non permetterà a nessuno di trasformare lo “Zio Sam” nello “Zio Fesso”» ha però dichiarato in modo eloquente il ministro della Difesa statunitense Pete Hegseth ai giornalisti durante una visita al quartier generale della Nato a febbraio. Durante il primo mandato di Trump, il mantenimento della Nato e del ruolo di leadership degli Stati Uniti nell’alleanza erano priorità assolute per i capi del Pentagono. Il generale dei Marines in congedo Jim Mattis, primo ministro della Difesa di Trump, si era dimesso anche a causa delle posizioni scettiche del presidente nei confronti della Nato. La decisione di mantenere un generale statunitense nel ruolo di Saceur sarà certamente accolta con favore dai principali alleati di Trump in Parlamento. A marzo, i due parlamentari repubblicani che presiedono le commissioni di vigilanza sul Pentagono avevano infatti rilasciato una rara dichiarazione congiunta, esprimendo preoccupazione per un possibile ritiro degli Stati Uniti dalla struttura di comando del Saceur. Grynkewich, attualmente direttore delle operazioni presso lo stato maggiore delle Forze armate statunitensi, succederebbe al generale dell’esercito Christopher Cavoli, in carica poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. FONTE https://www.epochtimes.it/gli-stati-uniti-resteranno-al-comando-della-nato-125114.html

La più grande forza militare all’interno della NATO è l’esercito degli Stati Uniti. Con circa 1.3 milioni di soldati, supera di gran lunga le forze militari di tutti gli altri paesi membri della NATO, inclusa la Turchia e la Polonia. Gli Stati Uniti hanno la forza militare più numerosa, con una significativa differenza rispetto a tutti gli altri membri NATO.

Stati Uniti: L’esercito americano è il più grande, con quasi 1.3 milioni di soldati.

Turchia: La Turchia ha la seconda forza militare più grande, con circa 355.200 soldati.

Polonia: La Polonia ha la terza forza militare più grande, con 216.100 soldati.

Altre forze: L’Italia ha un esercito di circa 100.000 persone, mentre il Regno Unito ha 82.040 persone.

NATO: La forza militare complessiva della NATO è di circa 3,44 milioni di soldati.

Confronto tra le capacità militari della NATO e della Russia nel 2025

Characteristic NATO Russia Personnel – – Total military personnel 8,658,882 3,570,000 Active soldiers 3,439,197 1,320,000 Reserve forces 4,343,065 2,000,000 Paramilitary units 876,620 250,000 Air Force – – Total aircraft 22,377 4,292 Fighters / interceptors 3,312 833 Ground attack aircraft 1,163 689 Transport aircraft 1,479 456 Special aircraft (e.g reconnaissance) 889 141 Tanker aircraft 658 19 Total helicopters 9,141 1,651

