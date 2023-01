TROVIAMO SUL SITO DELLA HOPKINES UNIVERSITY UN TESTO CHE RISALE AL 2106

” Sono rimasto un po’ male quando Andy Holcroft, capo chef del Grub Kitchen (il primo ristorante di insetti commestibili del Regno Unito), ha descritto il suo primo tentativo di preparare cibo con gli insetti. Aveva provato a fare un pinzimonio con i vermi della farina, ma si era ritrovato con un frullatore pieno di una melma grigia poco gradevole. In quel momento si rese conto che cucinare con gli insetti sarebbe stato molto diverso dai cibi che aveva preparato nei suoi molti anni di lavoro come chef. Qualche anno dopo, non si direbbe guardando il suo menu, che comprende un assortimento di deliziosi piatti a base di insetti e non, tra cui hummus di vermi da pasto tostati al cumino, insetti stagionati arrostiti a secco, bhajis di insetti con raita di cetrioli, hamburger di insetti, hamburger di grilli e di ceci, chili di grilli e fagioli neri affumicati al chipotle e biscotti di farina di grilli…” CONTINUA

E ALLORA?

È un programma avviato da tempo.

****************

Il giornalista James Corbett identifica il cast di personaggi che guidano il Great Food Reset, un piano per riorganizzare l’approvvigionamento alimentare globale con la scusa di una crisi alimentare falsa.

“Dai fagottini di polvere di grillo e dagli hamburger di insetti a OGM e glifosato, ai cosiddetti bioreattori e microbi progettati, alla nutrigenomica e ai materiali stampati in 3D, il futuro del ‘cibo’ si preannuncia radicalmente diverso da qualsiasi cosa abbiate mai mangiato prima”, ha commentato l’autore del “Rapporto Corbett”

Il cibo, ha osservato Corbett una settimana prima sul suo Substack, è stato sfruttato nel corso della storia umana come “potente strumento di controllo”.

Corbett ha detto che non è troppo tardi per “iniziare a formulare i nostri piani per contrastare questa agenda” di controllo.

Qual è il primo passo? Guardare da vicino chi c’è dietro l’agenda.

Secondo Corbett:

“Per fare davvero qualcosa per far deragliare il treno in corsa che è il Great Food Reset, dobbiamo prima capirlo. E per capirlo, dobbiamo sapere qualcosa sulle persone che stanno dietro a questa agenda”.

Corbett ha fornito un elenco ricco di informazioni dei gruppi e degli individui che ritiene siano i promotori – storicamente e oggi – del Great Food Reset.

La Fondazione Rockefeller

Secondo Corbett, i Rockefeller e la loro omonima fondazione – che “sono per molti versi i progenitori e gli architetti del Grande Reset Alimentare” – stanno spingendo per un’ulteriore centralizzazione del controllo sull’approvvigionamento alimentare, compreso “un nuovo sistema integrato di sicurezza alimentare”.

“Dall’inizio della cosiddetta ‘Rivoluzione verde’ alla cosiddetta ‘Rivoluzione genetica’, i Rockefeller sono stati presenti”, ha detto Corbett, “contribuendo a far progredire le cose con le loro donazioni ‘filantropiche'”.

Corbett ha citato il recente lavoro dei Rockefeller in Africa, che opera sotto il nome di Alliance for a Green Revolution in Africa. L’obiettivo dichiarato dell’alleanza – “elevare ogni singola voce africana” – “suona bene e convincente, finché non si scopre che 200 organizzazioni si sono riunite per denunciare l’alleanza e le sue attività“, ha detto Corbett.

Secondo Corbett, le 200 organizzazioni che criticano l’Alleanza “sostengono che il gruppo non solo ha “inequivocabilmente fallito nella sua missione”, ma ha anche “danneggiato gli interventi più ampi a sostegno degli agricoltori africani””.

Bill Gates

Corbett ha sottolineato che Bill Gates senior, nel 2009, ha ammesso di aver guardato alla Fondazione Rockefeller come esempio da seguire quando ha aiutato il figlio a creare la Bill & Melinda Gates Foundation, quindi “non sorprende” che Bill Gates abbia investito pesantemente nel Great Food Reset.

Gates è “letteralmente immerso” nel reset alimentare grazie al suo finanziamento dell‘industria della carne falsa, ha detto Corbett.

Gates è stato, tristemente noto, uno dei primi finanziatori di “Impossible Burger” e del suo sostituto del cibo coltivato in laboratorio con la biologia sintetica”, ha detto Corbett. “Ha anche fornito capitali alla rivale di Impossible, Beyond Meat… finché le azioni di Beyond non cominciarono a crollare”.

“Miracolosamente, la Bill & Melinda Gates Foundation Trust è stata in grado di disinvestire le proprie azioni di Beyond Meat proprio prima del crollo del titolo nel 2019″, ha detto Corbett, aggiungendo: “I Gates devono essere investitori super-accorti!”.

Corbett ha anche fatto notare che Gates ha investito milioni di euro nell'”hacking del microbioma” per reingegnerizzare i batteri intestinali degli esseri umani.

Gates è diventato il più grande proprietario di terreni agricoli statunitensi nel 2021.

“Mi chiedo perché una persona così ossessionata dalla completa riorganizzazione dell’approvvigionamento alimentare e che ci rende dipendenti dai sostituti del cibo sintetico coltivati in laboratorio da lui finanziati dovrebbe acquistare terreni agricoli”. ha detto Corbett.

Forum economico mondiale

Il World Economic Forum (WEF) è dietro molteplici aspetti della cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, tra cui le iniziative per il “Grande Reset” alimentare, ha detto Corbett.

Tra gli altri obiettivi, il WEF vuole che più persone mangino più insetti.

“Il desiderio di Klaus Schwab di allontanare gli esseri umani dalle fonti tradizionali di proteine e sostanze nutritive fa parte del piano di Grande Reset”, ha dichiarato Corbett.

Corbett ha spiegato ai lettori che una rapida ricerca della parola “insetti” sul sito web del WEF rivela che l’organizzazione ha regolarmente diffuso idee del tipo: “5 ragioni per cui mangiare insetti potrebbe ridurre il cambiamento climatico” e “Gli insetti potrebbero presto comparire nei menu dei ristoranti in Europa”.

“I pezzi grossi si stanno rilassando dopo la dura settimana trascorsa a Davos“, ha detto Corbett. “Potete scommettere che non stanno facendo uno spuntino a base di crocchette di grillo o di flambé di falena…”. . anche se forse si aspettano che lo facciate voi”.

Il Forum EAT (Davos per l’alimentazione)

Descrivendosi come la “Davos del cibo”, un’organizzazione chiamata EAT Forum – cofondata dal Wellcome Trust – afferma di essere una “piattaforma globale basata sulla scienza per la trasformazione del sistema alimentare”.

Corbett ha sottolineato che, secondo un’analisi del 17 febbraio 2022 del dottor Joseph Mercola, l’iniziativa più importante dell’EAT Forum – FReSH – mira a trasformare il sistema alimentare nel suo complesso e vanta partner come Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever e Google.

Inoltre, l’EAT Forum collabora con “quasi 40 governi urbani in Europa, Africa, Asia, Nord America, Sud America e Australia e aiuta il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), finanziato da Gates, a creare linee guida dietetiche aggiornate”.

USAID

Corbett ha parlato di un documento di lavoro – “Systemic Solutions for Climate Change Adaptation and Mitigation in Agriculture, Nutrition, and Food Systems” (Soluzioni sistemiche per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici nell’agricoltura, nella nutrizione e nei sistemi alimentari) – pubblicato nel 2022 dal Consiglio per lo sviluppo alimentare e agricolo internazionale dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) in collaborazione con “Feed the Future”, l’iniziativa del governo statunitense per la fame e la sicurezza alimentare a livello globale.

L’intero documento è formulato nel gergo blando e burocratico di “equità”, “inclusione” e “sostenibilità””, ha detto Corbett. “Ma se si sa come leggere tra le righe, non è difficile capire cosa dice davvero il rapporto”.

L'”influenza” dell’USAID sui Paesi in via di sviluppo – citata in modo specifico non meno di 125 volte – dà un’idea della mentalità Kissingeriana del cibo come arma che è alla base dell’USAID e della sua missione”, ha detto Corbett.

E ha aggiunto:

“L’intera impresa puzza di un landgrab neocoloniale mascherato da ‘filantropia’ – il tipo di appropriazione territoriale che la gente in Africa e altrove denuncia da decenni”.

Le opinioni e i pareri espressi in questo articolo sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente le opinioni di Children’s Health Defense.

FONTE https://childrenshealthdefense.org/defender/great-reset-global-food-supply/

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews .

Lezione con Andy Holcroft

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.