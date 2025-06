La narrazione propagandistica della Commissione Europea. Lo studio “Brussel’s media machine”, realizzato da Thomas Fazi per il Mathias Corvinus Collegium, istituzione educativa privata e centro studi indipendente ungherese, sull’utilizzo dei fondi europei per finanziare agenzie di stampa, giornali e media in tutte le nazioni europee. inclusa l’Italia. è al tempo stesso uno scoop e una notizia prevedibile.

Quali organi di stampa finanzia direttamente l’UE, spiegato nel rapporto di Thomas Fazi, intitolato “La macchina mediatica di Bruxelles: i finanziamenti dell’UE ai media e la formazione del dibattito pubblico”

“La Commissione europea stanzia finanziamenti consistenti per i media, pari ad almeno 70 milioni di euro all’anno (una stima prudente), escludendo le ingenti somme destinate a iniziative mediatiche nei paesi extra-UE. Ma quanti finanziamenti hanno ricevuto i singoli organi di stampa?”, scrive Thomas Fazi.

“Le agenzie di stampa hanno ricevuto nel corso degli anni? Di seguito una panoramica non esaustiva:

Mezzi di informazione

Euronews (paneuropeo) 230 milioni di euro

ARTE (Francia) 26 milioni di euro

Euractiv (paneuropeo) 6 milioni di euro

Il Sole 24 Ore 1,5 milioni di euro

Eurozine 1,5 milioni di euro

Gazeta Wyborcza (Polonia) € 105.000

444.hu (Ungheria) € 1,1 milioni

Francia TV (Francia) € 400.000

GEDI Gruppo Editoriale (Italia) € 190.000

ZDF (Germania) € 500.000

Bayerischer Rundfunk (Germania) € 600.000

Kathimerines (Grecia) € 150.000

Internazionale (Italia) € 180.000

Domani (Italia) € 100.000

Voxeurop (Francia) € 290.000

PressOne (Romania) € 111.000

Economia (Cechia) 1,1 milioni di euro

Chora Media (Italia) € 180.000

Organizzazioni mediatiche

n-ost (Germania) 1,5 milioni di euro

Bellingcat (Paesi Bassi) € 440.000

Reporter Senza Frontiere (Francia) 5,7 milioni di euro

Journalismfund Europe (Belgio) 2,6 milioni di euro

Emittenti pubbliche

Deutsche Welle (Germania) 35 milioni di euro

Francia Medias Monde 16,5 milioni di euro

France Télévisions 1 milione di euro

RAI Radiotelevisione italiana (Italia) € 2 milioni

RTBF (Belgio) € 675.000

RTP (Portogallo) € 1,5 milioni

Emittente pubblica estone, ERR 1 milione di euro

RTVE (Spagna) 770.000 euro

ERR (Estonia) 1 milione di euro

TV2 (Danimarca) 900.000 euro

Agenzie di stampa

Agence France-Presse 7 milioni di euro

ANSA (Italia) 5,6 milioni di euro

Deutsche Presse-Agentur, dpa (Germania) 3,2 milioni di euro

Agencia EFE (Spagna) 2 milioni di euro

Associated Press (AP) Television News 1 milione di euro

Agenzia di stampa Lusa (Portogallo) 200.000 euro

Agenzia di stampa polacca 500.000 euro

Agenzia di stampa di Atene 600.000 euro”

Qui trovate il rapporto di Thomas Fazi “La macchina mediatica di Bruxelles: i finanziamenti dell’UE ai media e la formazione del dibattito pubblico”.

