I giganti dell’investimento BlackRock e The Vanguard Group stanno per beneficiare delle loro quote di proprietà nella maggior parte delle società che hanno imposto obblighi vaccinali COVID, e in alcune delle aziende tecnologiche che sviluppano i passaporti vaccinali.

Da Michael Nevradakis, Ph.D.

Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti il mese scorso ha bloccato gli obblighi di vaccinazione COVID-19 dell’amministrazione Biden per i grandi datori di lavoro privati, alcune aziende – tra cui Boeing, General Electric e Starbucks – hanno abbandonato i piani per attuare tali obblighi.

Altre, sulla base delle indicazioni emesse nel 2020 dalla Equal Employment Opportunity Commission, hanno lasciato in vigore gli obblighi.

La maggior parte dei grandi datori di lavoro che hanno optato per rendere obbligatori i vaccini COVID per i loro dipendenti, anche se la Corte Suprema ha stabilito che non dovevano farlo, hanno qualcosa in comune: BlackRock e The Vanguard Group hanno quote di proprietà nelle loro aziende.

BlackRock e Vanguard, due dei “Tre grandi” gestori patrimoniali del mondo, sono anche tra i primi tre azionisti dei produttori di vaccini COVID Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson – il che significa che i due giganti degli investimenti stanno per beneficiare dell’impennata dei profitti di queste società e del conseguente aumento dei prezzi delle azioni di queste società.

BlackRock e Vanguard non beneficiano solo delle vendite dei vaccini COVID. Come si scopre, hanno anche quote di proprietà in aziende tecnologiche che sviluppano passaporti vaccinali e carte di credito digitali.

BlackRock: il ‘quarto ramo del governo’?

Insieme, BlackRock e Vanguard gestiscono più di 15 trilioni di dollari di attività globali.

Per mettere questa cifra in proporzione, questo equivale a più di tre quarti del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti e più del triplo del PIL della potenza economica dell’Unione europea, la Germania.

BlackRock è il più grande asset manager del mondo, con più di 9,5 trilioni di dollari in attività nel luglio 2021, mentre Vanguard ha più di 7 trilioni di dollari in attività nel gennaio 2021.

In particolare, Vanguard è il più grande azionista di BlackRock (7,61%), e BlackRock è il più grande azionista di Vanguard (13,06%) – anche se l’effettiva struttura proprietaria di queste società è stata descritta come “oscura”.

In un articolo dell’agosto 2021 sulle due aziende, il dottor Joseph Mercola ha sottolineato che, lontano dall’apparenza di concorrenza promessa dal capitalismo, BlackRock e Vanguard possiedono quote significative in aziende che apparentemente sono in concorrenza diretta tra loro, come Google, Apple e Microsoft, o Coca-Cola e PepsiCo.

Questa influenza si estende ai media. BlackRock da sola possiede azioni significative in presunti “concorrenti” come Fox News, CBS, Comcast (NBC), CNN, Disney (ABC), Gannett (USA TODAY e 250 quotidiani negli Stati Uniti), Sinclair Media (le cui stazioni televisive raggiungono il 72% del pubblico americano), e il Graham Media Group (Slate, Foreign Policy).

BlackRock è anche politicamente influente e ben collegato, essendo stato scelto dall’amministrazione Obama per acquistare beni tossici dopo il crollo finanziario del 2007-2008.

Nel 2020, BlackRock ha ricevuto un contratto no-bid dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per gestire un fondo di 454 miliardi di dollari, nell’ambito del Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act), per le imprese colpite dal lockdown del COVID all’inizio di quell’anno. Non era la prima volta che BlackRock riceveva un contratto no-bid dal governo federale.

BlackRock insieme ad altre aziende è anche impegnata in una frenesia di acquisto immobiliare, comprando interi quartieri di case unifamiliari e convertendole in affitti, facendo salire i prezzi delle case riducendo l’offerta sul mercato.

La strategia immobiliare di BlackRock fa eco alle parole del World Economic Forum: “Non possiedi nulla, e sarai felice”.

Questo grado di potere e di influenza ha fatto sì che nientemeno che Bloomberg nel 2020 caratterizzasse BlackRock come il “quarto ramo del governo”.

BlackRock, Vanguard è tra i primi 10 azionisti nella maggior parte delle aziende che obbligano alla vaccinazione

Non è chiaro fino a che punto BlackRock e Vanguard siano in grado di dettare le politiche di vaccinazione delle aziende in cui hanno una partecipazione – ma ciò che è chiaro è che le due società di investimento sono tra i primi 10 azionisti nella maggior parte di queste aziende.

Ecco un elenco dei principali datori di lavoro statunitensi che continuano a imporre i vaccini COVID per i loro dipendenti, e le relazioni di queste aziende con BlackRock e/o Vanguard (tutte le cifre relative alla proprietà sono accurate al momento in cui scriviamo)

Abbvie, una società farmaceutica con sede negli Stati Uniti, ha imposto ai suoi dipendenti di vaccinarsi o di sottoporsi a test settimanali e di continuare a seguire misure anti-coronavirus. Vanguard e BlackRock sono i suoi due principali azionisti, rispettivamente al 7,80% e al 4,47%.

Albertsons, una catena di negozi di alimentari, ha richiesto ai suoi impiegati di farsi vaccinare e ha offerto al suo personale un incentivo di 100 dollari per fare il vaccino. BlackRock è il suo terzo maggior azionista (0,85%), e Vanguard è il sesto (0,43%).

American Express ha imposto un obbligo di vaccino per i dipendenti dei suoi uffici negli Stati Uniti. Vanguard è il suo primo azionista (5,78%), mentre BlackRock è il terzo (3,68%).

Anthem Inc, un assicuratore sanitario, richiede che i dipendenti siano completamente vaccinati per entrare negli uffici dell’azienda, ha offerto incentivi finanziari ai suoi dipendenti per farsi vaccinare e impone ai nuovi candidati di essere vaccinati. Vanguard e BlackRock sono i suoi due principali azionisti, rispettivamente al 7,38% e al 4,68%.

AstraZeneca esige che i suoi dipendenti statunitensi e i clienti in visita siano vaccinati. Ben tre dei primi 10 fondi comuni di investimento che detengono azioni di AstraZeneca PLC sono gestiti da Vanguard.

AT&T, in due direttive separate, ha richiesto ai manager dell’azienda (entro l’11 ottobre 2021) e ai dipendenti iscritti al sindacato (entro il 1° febbraio), di essere vaccinati. Vanguard e BlackRock sono i suoi due principali azionisti, rispettivamente al 7,58% e al 5,10%.

Blackstone, una società di gestione degli investimenti, ha imposto ai dipendenti di essere vaccinati e rinforzati per poter tornare in ufficio. Vanguard e BlackRock sono i suoi primi due azionisti, rispettivamente al 5,57% e al 3,14%.

CapitalOne ha richiesto ai dipendenti in posizioni di ufficio di essere vaccinati. Vanguard è il suo secondo più grande azionista (7,62%), e BlackRock è il quarto per importanza (4,79%).

Carhartt, una società di abbigliamento, ha emesso un mandato di vaccinazione per i suoi dipendenti. È una delle poche eccezioni in questa lista, poiché è di proprietà privata.

Centene, un fornitore di servizi sanitari, ha richiesto ai suoi dipendenti di essere vaccinati, e ha dato ai dipendenti fino a 10 giorni di ferie pagate e uno sconto di 1.000 dollari sui premi sanitari come incentivo. Vanguard è il suo maggiore azionista (10,25%), mentre BlackRock è il quinto (4,34%).

Chevron ha emesso un obbligo di vaccinazione per i dipendenti che viaggiano a livello internazionale, i dipendenti che lavorano all’estero, la forza lavoro offshore nel Golfo del Messico e alcuni dipendenti di supporto onshore. Vanguard è il suo maggiore azionista (7,98%) mentre BlackRock è il terzo per importanza (4,57%).

Cigna, una compagnia di assicurazioni e assistenza sanitaria, ha richiesto ai dipendenti che lavorano in modalità remota e visitano il luogo di lavoro fisico di essere vaccinati a partire dal 7 settembre 2021, e ai dipendenti le cui mansioni possono essere svolte solo in loco di essere vaccinati a partire dal 18 ottobre 2021, con un’opzione alternativa di due test COVID settimanali. Ai dipendenti è stato anche offerto un incentivo di 200 dollari per farsi vaccinare. Vanguard è il più grande azionista di Cigna (7,62%) mentre BlackRock è il quarto più grande (4,52%).

Cisco consente solo ai “lavoratori essenziali” e vaccinati di andare in ufficio, e afferma che il 90% dei suoi dipendenti sono vaccinati. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 7,54% e al 4,87%.

Citigroup ha preteso che i dipendenti siano vaccinati prima di tornare negli uffici, sostenendo di aver raggiunto il 99% di conformità. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente all’8,00% e al 4,75%.

Columbia Sportswear ha richiesto ai dipendenti della sua sede centrale di vaccinarsi a partire dal 1 febbraio, mettendo quelli che non l’hanno fatto in congedo non pagato e iniziando un procedimento di licenziamento contro di loro. Vanguard è il suo maggiore azionista (5,39%) e BlackRock è il quarto (4,15%). L’amministratore delegato di Columbia Sportswear Tim Boyle ha detto in precedenza che la sua azienda era “entusiasta” del mandato di vaccinazione dell’amministrazione Biden.

CVS Health ha una politica no jab, no job, che richiede al personale aziendale e ai dipendenti che interagiscono con i pazienti di essere stati completamente vaccinati a partire dal 31 ottobre 2021. Vanguard e BlackRock sono i suoi due principali azionisti, rispettivamente al 7,79% e al 4,41%.

Deloitte, una delle quattro grandi società di contabilità, richiede che il suo personale sia vaccinato. È un’altra eccezione in quanto è una società di persone e non è quotata in borsa.

Delta Air Lines ha indirettamente imposto un mandato di vaccinazione per i suoi dipendenti, facendo pagare a coloro che non sono vaccinati un supplemento di assicurazione sanitaria di 200 dollari al mese. L’amministratore delegato Ed Bastian ha detto in precedenza che la società non è “contraria” agli obblighi e ha affermato che il 90% dei dipendenti di Delta sono stati vaccinati a partire da ottobre 2021. Vanguard e BlackRock sono i primi due azionisti, rispettivamente al 10,15% e al 4,63%.

DoorDash permette solo ai dipendenti completamente vaccinati di tornare volontariamente in ufficio, anche se il ritorno in ufficio è ritardato a tempo indeterminato. Vanguard è il suo terzo maggior azionista (3,26%), mentre BlackRock è il decimo (1,57%).

Eli Lilly, una società farmaceutica, esige che tutti i dipendenti siano vaccinati. Vanguard è il suo maggiore azionista (6,86%), mentre BlackRock è il terzo (4,04%).

Emergent BioSolutions, una società farmaceutica che ha prodotto il vaccino Johnson & Johnson e che ha raggiunto la notorietà per aver perso un contratto federale di 600 milioni di dollari dopo che milioni di dosi di vaccino sono state rovinate, obbliga i dipendenti ad essere vaccinati. Il contratto federale dell’azienda le permetteva di conservare una “quantità ragionevole” di dosi di vaccino COVID per i suoi “dipendenti e subappaltatori critici, e le loro rispettive famiglie immediate”. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 10,07% e al 9,81%.

Il gruppo Equinox, che possiede SoulCycle e una catena di palestre, ha imposto ai dipendenti di fornire una prova unica di vaccinazione. Si tratta di un’eccezione in quanto è di proprietà privata.

Facebook, ora conosciuta come Meta, richiede ai dipendenti che vengono a lavorare in una qualsiasi delle sue sedi negli Stati Uniti di essere vaccinati. Vanguard è il suo primo azionista con il 7,30%, mentre BlackRock è il terzo con il 4,28%.

La Ford Motor Company ha imposto un mandato di vaccinazione ai suoi dipendenti statunitensi. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 7,18% e al 4,53%.

Frontier Airlines ha richiesto ai dipendenti di essere vaccinati o di fare regolarmente i test COVID, a partire dal 1 ottobre 2021. Vanguard è il suo quarto maggior azionista (1,29%).

Gap ha preteso che i dipendenti dei suoi hub di New York, Bay Area e Albuquerque fossero vaccinati a partire dal 7 settembre 2021, e come incentivo organizza un’estrazione settimanale di 1.000 dollari per i dipendenti vaccinati. Vanguard è il suo secondo maggior azionista (7,20%), mentre BlackRock è il quinto (2,51%).

Gilead Sciences Inc, una società farmaceutica, impone a tutti i lavoratori e ai collaboratori di essere vaccinati. Vanguard e BlackRock sono i suoi secondi e quinti azionisti, rispettivamente al 7,96% e al 6,30%.

Goldman Sachs esige che chiunque entri nei suoi uffici sia completamente vaccinato, a partire dal 7 settembre 2021, mentre coloro che non sono vaccinati sono obbligati a lavorare a distanza. I richiami sono obbligatori per i dipendenti che lavorano effettivamente nei suoi uffici, così come per i visitatori, a partire dal 1 febbraio. A gennaio, la banca ha anche richiesto al personale di ricevere due volte alla settimana i test COVID. Vanguard e BlackRock sono i suoi maggiori e terzi azionisti, rispettivamente al 7,34% e al 4,76%.

Google, conosciuta anche come Alphabet, Inc. in una politica descritta come “compassionevole”, ha dato alla maggior parte dei suoi dipendenti non vaccinati negli Stati Uniti la scadenza del 18 gennaio per farsi vaccinare o essere messi in congedo amministrativo pagato per 30 giorni. Dopo 30 giorni, coloro che non sono ancora vaccinati sono messi in congedo non retribuito per un massimo di sei mesi, dopo di che saranno licenziati. Nel novembre 2021, alcuni dipendenti di Google hanno fatto circolare un manifesto che si oppone al mandato di vaccinazione esteso dell’azienda. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 7,21% e al 4,32%.

Hasbro ha implementato un obbligo di vaccino per i suoi dipendenti. Vanguard è il suo maggiore azionista, all’11,01%, mentre BlackRock è il quarto più grande, al 4,69%.

Hawaiian Airlines ha richiesto ai suoi lavoratori statunitensi di essere vaccinati a partire dal 1° novembre 2021. Il 2 febbraio, un giudice ha negato un’offerta di sette dipendenti di Hawaiian Airlines per bloccare il mandato di vaccinazione dell’azienda. BlackRock e Vanguard sono i loro due maggiori azionisti, rispettivamente al 14,41% e al 9,71%.

Hershey ha attuato un obbligo di vaccinazione per i suoi dipendenti stipendiati che è entrato in vigore il 4 ottobre 2021. Recentemente, la società ha annunciato che un “piccolo numero” di dipendenti che non si sono vaccinati o hanno ricevuto un’esenzione sono stati “separati dalla società”. I dipendenti di prima linea hanno ricevuto quattro ore di paga come incentivo per farsi vaccinare. Vanguard e BlackRock sono i due maggiori azionisti dell’azienda, rispettivamente all’8,86% e al 6,93%.

Hess, una società petrolifera, ha imposto la vaccinazione per i suoi dipendenti statunitensi. Vanguard è il suo secondo maggior azionista (9,39%), mentre BlackRock è il quarto (4,45%).

Humana, un’azienda sanitaria, ha promulgato una politica no-jab, no-job per i suoi dipendenti, richiedendo loro di essere vaccinati a partire dal 22 ottobre 2021. L’azienda ha offerto ai dipendenti premi in punti come parte di un programma di incentivi per i dipendenti esistente per incoraggiarli a vaccinarsi. Vanguard è il suo secondo più grande azionista al 7,39%, mentre BlackRock è il quarto più grande, al 4,32%.

IBM, il creatore del passaporto digitale dello Stato di New York, l’Excelsior Pass, ha permesso solo ai dipendenti statunitensi completamente vaccinati di tornare personalmente in ufficio, a partire dal 7 settembre 2021, e ha imposto ai dipendenti di essere completamente vaccinati entro l’8 dicembre 2021, o affrontano una sospensione non pagata. Nel dicembre 2021, alcuni dipendenti IBM hanno diffuso una lettera aperta che metteva in discussione il mandato di vaccinazione della società. Vanguard e BlackRock sono i maggiori e terzi azionisti di IBM, rispettivamente al 7,94% e al 4,87%.

I dipendenti di Intel hanno avuto tempo fino al 4 gennaio per vaccinarsi o richiedere un’esenzione, mentre i dipendenti che non si sarebbero vaccinati e ai quali non è stata concessa un’esenzione sarebbero stati messi in congedo non retribuito in aprile. Questa politica è stata, tuttavia, recentemente ” sospesa”. Vanguard e BlackRock sono i due maggiori azionisti di Intel, rispettivamente al 7,94% e al 5,33%.

Jefferies, una società di servizi finanziari, permette solo agli individui vaccinati di entrare direttamente nei suoi uffici ed eventi aziendali esterni, mentre i dipendenti non vaccinati possono continuare a lavorare in remoto. L’azienda ha recentemente affermato che oltre il 95% della sua forza lavoro complessiva è stata vaccinata e ha detto che i richiami saranno presto richiesti come parte della “strategia JefVaxPass” dell’azienda. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente all’8,84% e al 6,46%.

Johnson & Johnson ha promulgato una politica no-jab, no-job, e ha imposto a tutti i suoi dipendenti e collaboratori di essere vaccinati, a partire dal 4 ottobre 2021. Vanguard e BlackRock sono i suoi maggiori e terzi azionisti, rispettivamente all’8,46% e al 4,67%.

KraftHeinz ha promulgato una politica “no-jab, no-job” per i suoi dipendenti statunitensi e ha implementato un mandato di vaccinazione a partire da gennaio. Vanguard è il suo secondo maggior azionista (4,21%), mentre BlackRock è il quarto (2,43%).

Lyft ha richiesto ai dipendenti aziendali che lavorano o entrano fisicamente nei suoi uffici, ma non ai suoi autisti, di fornire una prova di vaccinazione per entrare negli uffici, a partire dal 2 agosto 2021. Vanguard è il suo maggiore azionista (7,18%), mentre BlackRock è il quarto (3,47%).

McDonald’s ha richiesto ai suoi dipendenti aziendali, ma non a quelli dei ristoranti, di farsi vaccinare. Vanguard è il suo maggiore azionista (8,33%), mentre BlackRock è il terzo (4,56%).

MGM Resorts International esige che i dipendenti stipendiati e tutti i nuovi assunti siano completamente vaccinati anche se lavorano a distanza, mentre i dipendenti a ore non vaccinati possono fornire settimanalmente test COVID negativi. Vanguard e BlackRock sono i suoi maggiori e terzi azionisti, rispettivamente all’8,76% e al 3,96%.

Microsoft ha richiesto un certificato di vaccinazione per tutti i dipendenti, fornitori e ospiti che entrano nelle sue sedi fisiche negli Stati Uniti a partire da settembre 2021. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 7,75% e al 4,35%.

Moderna richiede che tutti i dipendenti statunitensi siano vaccinati. Vanguard e BlackRock sono i suoi secondi e terzi maggiori azionisti, rispettivamente al 6,34% e al 4,61%.

Morgan Stanley ha imposto ai dipendenti di farsi vaccinare prima di tornare nei suoi uffici di New York, e ha preteso che il personale rivelasse il suo stato di vaccinazione entro il 1° luglio 2021. La politica è stata estesa ai lavoratori contingenti, ai clienti e ai visitatori che visitano le sue sedi di New York City e Westchester County, New York, a partire dal 12 luglio 2021. Ad agosto 2021, l’azienda ha dichiarato che il 90% dei suoi dipendenti erano vaccinati. Vanguard e BlackRock sono il suo secondo e terzo maggior azionista, rispettivamente al 6,27% e al 3,81%.

NBCUniversal ha richiesto che i lavoratori con sede negli Stati Uniti che tornano in ufficio siano completamente vaccinati e forniscano dettagli sul loro stato di vaccinazione, mentre il ritorno effettivo in ufficio è stato rinviato a tempo indeterminato. NBCUniversal è interamente di proprietà di Comcast, i cui maggiori e terzi azionisti sono Vanguard (8,26%) e BlackRock (4,12%).

Comcast, a sua volta, ha richiesto a tutti i suoi dipendenti di farsi vaccinare.

Netflix ha implementato un requisito di vaccinazione per i suoi uffici e luoghi di ripresa negli Stati Uniti. Vanguard è il suo maggiore azionista (7,14%), mentre BlackRock è il sesto (4,03%).

La New York Times Company richiede un certificato di vaccinazione per i dipendenti che vogliono rientrare in ufficio volontariamente, e prevede un ritorno completo in ufficio nel primo trimestre di quest’anno. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 9,25% e al 7,32%.

Nike impone che i dipendenti in ufficio siano vaccinati, e a gennaio è balzato agli onori della cronaca per aver licenziato un dipendente vaccinato che si era rifiutato di fornire la prova della vaccinazione a un servizio di verifica esterno assunto dall’azienda. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 7,88% e al 4,62%.

Novartis, una società farmaceutica, impone al personale americano di essere vaccinato. Le quote di Vanguard sono 4 dei primi 10 fondi comuni di investimento che detengono azioni di Novartis AG.

Pfizer ha imposto a tutta la forza lavoro statunitense e ai collaboratori di farsi vaccinare o di partecipare ai test settimanali COVID. Vanguard è il suo maggiore azionista (7,77%), mentre BlackRock è il terzo (4,63%).

Pioneer Natural Resources ha reso obbligatoria la vaccinazione per i suoi nuovi assunti e ha offerto un incentivo di 1.000 dollari ai dipendenti che si vaccinano. Vanguard è il suo maggiore azionista (9,53%), mentre BlackRock è il quinto (4,57%).

PwC (PriceWaterhouseCoopers) ha chiesto al personale che visita qualsiasi ufficio fisico o sede di clienti di essere completamente vaccinato a partire dal 1 novembre 2021, e ha introdotto una politica di lavoro ovunque per i suoi dipendenti statunitensi, che permette loro di lavorare a distanza in modo permanente. PwC è un’eccezione in quanto non è quotata in borsa – è la quarta più grande azienda privata negli Stati Uniti.

Roblox, una società tecnologica, impone ai dipendenti statunitensi di essere vaccinati. Vanguard è il suo settimo maggiore azionista (1,96%).

Roche, una società farmaceutica e di attrezzature mediche, esige che i dipendenti statunitensi siano vaccinati. L’azienda è in gran parte a conduzione familiare, ma i fondi comuni Vanguard sono due dei cinque maggiori fondi comuni che detengono azioni di Roche Holding AG.

Salesforce, un fornitore di software cloud, chiede che i dipendenti dell’ufficio siano vaccinati, ma permette alla maggior parte della sua forza lavoro globale di scegliere il lavoro a distanza. Vanguard è il suo maggiore azionista (7,07%); BlackRock è il quarto (4,28%).

TJX, compagnia madre di catene di vendita al dettaglio come HomeGoods, Marshalls e T.J. Maxx, ha imposto che gli associati statunitensi “a casa e negli uffici regionali” siano completamente vaccinati a partire dal 1° novembre 2021, e ha richiesto un richiamo entro il 1° febbraio. Vanguard è il suo maggiore azionista (7,17%), mentre BlackRock (4,13%) è il terzo maggiore.

T-Mobile US ha annunciato che licenzierà i dipendenti aziendali che non sono completamente vaccinati entro il 2 aprile. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 3,28% e al 2,38%.

Twitter esige che i dipendenti siano vaccinati e dimostrino di essere vaccinati prima di tornare negli uffici dell’azienda a San Francisco e New York City. Nel maggio 2020, l’azienda ha annunciato un’opzione di lavoro a tempo indeterminato da casa per la sua forza lavoro. Vanguard (8,35%) e BlackRock (4,49%) sono i suoi secondi e terzi azionisti rispettivamente.

Tyson Foods ha imposto la vaccinazione per i suoi dipendenti, e nel novembre 2021, ha annunciato che il 96% della sua forza lavoro è stato vaccinato. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente all’11,38% e al 4,91%.

Uber pretende che il personale degli uffici statunitensi sia vaccinato per poter tornare in ufficio, ma non ha esteso questo requisito ai suoi autisti. Vanguard (4,07%) è il suo secondo maggiore azionista, mentre BlackRock (2,50%) è il quarto maggiore.

La United Airlines ha implementato una politica “no-jab, no-job” e ha richiesto ai dipendenti di essere vaccinati cinque settimane dopo che la U.S. Food and Drug Administration ha approvato definitivamente un vaccino COVID oppure cinque settimane dopo il 20 settembre 2021, a seconda di quello che è stato fatto prima. Nel dicembre 2021, un tribunale ha rifiutato un tentativo di alcuni dipendenti United di bloccare il mandato di vaccinazione dell’azienda. Vanguard e BlackRock sono i maggiori e terzi azionisti della compagnia aerea, rispettivamente al 10,16% e al 4,28%.

UPS ha imposto agli impiegati di alcune delle sue sedi statunitensi di farsi vaccinare. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente all’8,39% e al 4,60%.

Valero ha richiesto ai nuovi assunti nelle sue raffinerie della Louisiana e del Texas di essere vaccinati, a partire dal 1 ottobre 2021. Vanguard è il suo maggiore azionista (10,98%), mentre BlackRock (5,58%) è il terzo maggiore.

Verizon ha richiesto ai dipendenti non sindacali – che rappresentano la maggior parte della sua forza lavoro – di fornire la prova della vaccinazione a partire dall’8 dicembre 2021. Vanguard e BlackRock sono i suoi due maggiori azionisti, rispettivamente al 7,44% e al 4,71%.

ViacomCBS impone che tutti i dipendenti con sede negli Stati Uniti che lavorano in loco durante la “fase gialla” della società siano completamente vaccinati, mentre la società sta “ancora valutando” se questo obbligo sarà esteso nella sua “fase verde”, quando la maggior parte del personale tornerà fisicamente in ufficio. Vanguard (10,29%) è il suo maggiore azionista, mentre BlackRock (5,03%) è al terzo posto.

Walgreens ha obbligato i dipendenti degli uffici di supporto dell’azienda negli Stati Uniti ad essere completamente vaccinati entro il 30 settembre 2021, o ad iscriversi ad un programma di test COVID. Vanguard è il primo azionista della Walgreens Boots Alliance (6,61%), mentre BlackRock è al terzo posto (4,22%).

Walmart ha implementato una politica no-jab, no-job per il personale aziendale, ma non per i dipendenti dei negozi o del magazzino. Tuttavia, ha offerto un incentivo di 150 dollari ai lavoratori di negozi e magazzini per farsi vaccinare. L’azienda ha affermato che la “stragrande maggioranza” dei suoi dipendenti che sono stati obbligati a farsi vaccinare, lo hanno fatto. In particolare, l’azienda ha applicato un obbligo di vaccinazione per gli acquirenti in Canada, il che ha generato delle critiche. Vanguard è il suo maggiore azionista (4,31%), mentre BlackRock è il terzo (2,30%).

La Walt Disney Company ha richiesto la vaccinazione di gran parte della sua forza lavoro negli Stati Uniti, anche se la società è stata costretta a sospendere questa politica per i suoi dipendenti della Florida dopo che i legislatori statali hanno vietato ai datori di lavoro di richiedere ai lavoratori di vaccinarsi. Vanguard e BlackRock sono i due maggiori azionisti di Disney, rispettivamente al 7,15% e al 4,24%.

Warner Media, una filiale di AT&T, ha richiesto ai dipendenti statunitensi stipendiati e non sindacali di farsi vaccinare prima di tornare in ufficio nel settembre 2021, mentre per entrare in un edificio di uffici WarnerMedia è richiesta una dimostrazione della vaccinazione.

Il Washington Post richiede a tutti i dipendenti, compresi i nuovi, di fornire un certificato di vaccinazione, attuando una politica “no jab, no job”. Il giornale è di proprietà di Nash Holdings LLC, che è interamente di proprietà di Jeff Bezos, fondatore e presidente esecutivo di Amazon, i cui due maggiori azionisti sono Vanguard (6,19%) e BlackRock (3,51%).

Per i link inseriti vedere la fonte.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA – SU TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

FONTE https://childrenshealthdefense.org/defender/corporate-vaccine-mandates-passports-blackrock-vanguard/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6ecd719a-a41c-4b9a-8de2-8753f1a47f04

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.