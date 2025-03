Un interessante documento proveniente dagli archivi della CIA ricorda come David Rockefeller ha influenzato la Cina da molto tempo. Tutto quello che vediamo oggi ha una storia evolutiva di oltre cento anni.

David Rockefeller definì il sistema cinese sotto Mao Zedong “uno dei più importanti e riusciti esperimenti sociali della storia“ e dimostrò che vedeva la Cina come un attore chiave nel mondo.



L’ampia gamma di interessi e investimenti dei Rockefeller in Cina, testimonia la loro strategia di lungo termine e la loro visione globale. Coinvolgendosi in settori chiave come l’economia, la salute e la politica, hanno cercato di plasmare lo sviluppo della Cina e di integrarla nell’ordine mondiale guidato dall’Occidente.

Il documento intitolato “I Rockefeller comandano: la nostra nuova politica cinese è in realtà la stessa vecchia politica dei Rockefeller” parla dell’influenza della famiglia Rockefeller sulla politica statunitense nei confronti della Cina. L’articolo afferma che la famiglia Rockefeller abbia avuto un ruolo significativo nella politica estera americana verso la Cina fin dagli anni 1880 1.

In sintesi, il documento sostiene che la famiglia Rockefeller ha esercitato un’influenza duratura e significativa sulla politica statunitense nei confronti della Cina, perseguendo i propri interessi economici e politici nel corso del tempo.

John D. Rockefeller Sr. utilizzò la sua compagnia petrolifera, la Standard Oil, per espandere la propria influenza in Cina, anche con l’aiuto del Dipartimento di Stato americano. Questa espansione ha portato la Standard Oil a dominare il mercato petrolifero internazionale.

I Rockefeller sostennero la politica della “Porta Aperta” in Cina, che promuoveva l’accesso libero ai mercati cinesi.

I Rockefeller hanno utilizzato i loro investimenti per influenzare la politica cinese in vari modi:

Attraverso il China Medical Board, la Fondazione Rockefeller ha influenzato il sistema sanitario cinese, trasferendo scienza e medicina occidentali e formando una nuova élite medica 2.

Hanno visto la Cina come una fonte di manodopera a basso costo per fornire beni all’Occidente industrializzato.

Hanno cercato di influenzare la politica cinese del figlio unico attraverso il Club di Roma 3.

Hanno mantenuto il pensiero della politica scientifica cinese legato al paradigma del sistema chiuso del Club di Roma.

Hanno sostenuto le riforme economiche in Cina, ma hanno cercato di mantenerla dipendente dai mercati occidentali 3.

Hanno investito in infrastrutture in Cina 4.

David Rockefeller ha promosso il coinvolgimento della Cina nella gestione dei problemi globali, come il clima e l’energia, sottolineando la necessità di superare le divisioni politiche e ideologiche.

David Rockefeller, alla guida della Chase Manhattan Bank, aprì la prima filiale di una banca americana a Mosca e in Cina nel 1972.

VEDI ANCHE https://www.iris.unicampus.it/retrieve/bdaa9205-7b1e-4388-8f59-f063a3e92637/DT_248_MarfoliElisabetta.pdf



Segue la traduzione del documento

I ROCKEFELLER COMANDANO: LA NOSTRA NUOVA POLITICA CINESE È IN REALTÀ LA STESSA VECCHIA POLITICA ROCKEFELLER

Di JOHN MITCHELL HENSHAW

“Per quanto riguarda il commercio statunitense con la Cina, la mia reazione personale è che dovrebbe essere limitato. Mi sembra che il modo più rapido per contenere il comunismo sia screditarlo agli occhi del popolo cinese. Mi sembra che, così facendo, l’economia interna si rafforzerà e si svilupperà una nuova leadership in Cina, e ritengo che questa nuova leadership sia estremamente importante.”

“Storicamente, questo è stato il vero inizio della Guerra Fredda e dell’embargo di 20 anni sulla Cina Rossa.”

IL RUOLO dei Rockefeller nel plasmare la politica americana verso la Cina Rossa rivela una sorprendente storia di potere dietro le quinte. La genesi degli interessi dei Rockefeller in Cina risale al 1886 circa. E intorno al 1890 il “filantropo” John D. Rockefeller Sr. regalò ai cinesi 300.000 piccole lampade a cherosene per incoraggiarne l’uso del suo petrolio. I cinesi bruciavano oltre 100 milioni di galloni di cherosene all’anno, più del 90% dei quali provenivano dalla Standard Oil. Gli storici non sono riusciti a descrivere adeguatamente lo scenario dei Rockefeller negli affari cinesi. Forse la carenza è dovuta alla generosità della Fondazione Rockefeller verso gli studiosi che scrivono i libri di testo accademici di storia. Infatti, diversi libri di testo di storia del petrolio ampiamente utilizzati sono stati scritti senza nemmeno menzionare la parola “cartello”.

Copertura da parte del Dipartimento di Stato

“Uno dei nostri più grandi aiutanti,” dichiarò candidamente il signor Rockefeller Sr., “è stato il Dipartimento di Stato a Washington. I nostri ambasciatori, ministri e consoli ci hanno aiutato a farci strada verso nuovi mercati fino agli angoli più remoti del mondo.”* La partnership di Stato-Rockefeller è continuata fino ad oggi. L’espansione globale della Standard Oil Co. del signor Rockefeller ha fatto sì che questa società diventasse una potenza dominante nel cartello petrolifero internazionale, che controlla lo sviluppo, la produzione e i prezzi nel mercato petrolifero mondiale. I Rockefeller governano il pollaio, ma la loro principale occupazione è quella di espandere aggressivamente il loro impero finanziario-industriale privato.

L’accesso ai mercati soddisfa le esigenze delle loro operazioni.

Per brevità, ometteremo mezzo secolo di filantropia, invasione e ingrandimento dei Rockefeller in Cina e ci limiteremo alla terza generazione del clan Rockefeller, vale a dire i cinque figli di John D. Rockefeller Jr. – David, Winthrop, John D. III, Nelson A. e Laurance S. Si dice che ciascuno dei cinque fratelli valga oltre un miliardo di dollari. I fratelli controllano collettivamente quello che si presume sia l’impero finanziario-industriale privato più grande del mondo! I Rockefeller non agiscono mai impulsivamente prendendo decisioni importanti. E nelle loro deliberazioni tengono sempre consultazioni prolungate con la loro cerchia di specialisti. Di solito il consenso dei Rockefeller è accurato, ma non è sempre infallibile come è stato certamente dimostrato in questo caso.

C’è una carenza di informazioni dettagliate sulla manipolazione della politica statunitense verso la Cina da parte dei Rockefeller a causa di un deliberato insabbiamento da parte del Dipartimento di Stato. Ironia della sorte, gli studiosi giapponesi conoscono meglio le macchinazioni dei Rockefeller in Cina rispetto agli studenti americani di economia e storia. Ma si può stabilire in modo conclusivo che i Rockefeller e il loro entourage hanno definitivamente plasmato e rimodellato la politica statunitense verso la Cina per un lungo periodo di tempo.

Si noti che John D. III parlò di sviluppare una “nuova leadership” in Cina, il che significava che i Rockefeller erano disincantati dal loro vecchio amico, Chiang Kai-shek.

Si noti anche che John D. III disse: “Il modo più rapido per contenere il comunismo è screditarlo agli occhi del popolo cinese”. Questo consiglio dei Rockefeller divenne rapidamente la “politica di contenimento” del Dipartimento di Stato in Oriente.

Su richiesta del signor Rockefeller, il Dipartimento di Stato istituì la “Politica della Porta Aperta della Cina”, avvertendo le nazioni europee di non compromettere l’integrità territoriale della Cina e stabilì il principio del libero accesso ai suoi vasti mercati. I principali beneficiari di questa politica furono John D. Standard Oil e la sua nascente società bancaria Rockefeller ora nota come First National City Bank.

NOTA: Il suddetto consiglio dei Rockefeller fu offerto in una tavola rotonda nell’ufficio del Segretario di Stato Acheson. (I verbali della riunione sono stati ora declassificati). Altri partecipanti a questa riunione includevano Raymond B. Fosdick, presidente della Fondazione Rockefeller, Philip C. Jessup, ambasciatore straordinario, che era collegato alla J. P. Morgan & Co., e Everett N. Case. Sia Jessup che Case erano legati all’Istituto per le Relazioni del Pacifico pro-Red, che aveva fatto così tanto per screditare Chiang Kai-shek. Presente alla tavola rotonda c’era anche il professor di sinistra Owen Lattimore.

Alla fine del 1949, quando Mao Tse-tung prese il controllo della Cina continentale, John D. Rockefeller III dichiarò la Guerra Fredda contro la Cina Rossa con queste parole:

“La nostra nuova politica cinese è in realtà la stessa vecchia politica Rockefeller”

ROCKEFELLERS RULE THE ROOST OUR NEW CHINA POLICY IS ACTUALLY THE SAME OLD ROCKEFELLER POLICY

https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp75-00001r000100010057-4

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.