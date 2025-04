Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth si vanta di aver eliminato contratti e sovvenzioni nell’ambito della campagna di riduzione dei costi del DOGE. Ma questi tagli non colpiranno SpaceX.

Nick Turse

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth afferma che il bilancio gonfiato del Pentagono appartenga al passato. Ha accolto con favore gli sforzi di riduzione dei costi di Elon Musk e del suo cosiddetto Dipartimento per l’Efficienza del Governo sui social media, mostrando al contempo di voler cancellare 580 milioni di dollari di contratti e sovvenzioni del Dipartimento della Difesa.

I “tagli totali” al Pentagono ammontano a “800 milioni di sprechi”, ha detto Hegseth. Ma questi risparmi, che alcuni esperti dubitano si concretizzeranno, sono banali se confrontati con l’immenso budget di 850 miliardi di dollari del Dipartimento della Difesa. E c’è un appaltatore scontato che finora non ha subito alcun taglio: SpaceX, l’azienda di tecnologia spaziale di Musk.

Un giorno dopo il suo annuncio, Hegseth ha ospitato un “incontro privato nella segreteria” con Musk, che ha donato quasi 300 milioni di dollari alla campagna presidenziale di Donald Trump per il 2024 – dopo di che il nuovo presidente ha incaricato Musk di guidare gli sforzi di riduzione del bilancio dell’amministrazione. Mentre Musk ha visto la sua azienda di auto elettriche Tesla affrontare l’immensa reazione negativa dei consumatori e le difficoltà finanziarie , SpaceX – ora il primo appaltatore del Pentagono per valutazione di mercato – è pronta a raccogliere maggiori benefici dal dipartimento di Hegseth.

“L’incontro di Musk con Hegseth è solo l’ultimo esempio del conflitto di interessi intrinseco nel lasciare che un importante appaltatore del Pentagono esamini il budget del dipartimento e suggerisca cambiamenti importanti”, ha detto a The Intercept William Hartung, un ricercatore senior presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Musk non è un arbitro neutrale, ed è molto probabile che le sue raccomandazioni sposteranno i finanziamenti verso il settore emergente della tecnologia militare di cui la sua azienda fa parte”.

Musk e le sue aziende hanno ricevuto almeno 38 miliardi di dollari in contratti governativi, prestiti, sussidi e crediti d’imposta, secondo una recente indagine del Washington Post, e la maggior parte di quei soldi governativi è andata a SpaceX. Quelle aziende hanno 52 accordi in corso con sette agenzie governative, tra cui il Dipartimento della Difesa. Quasi due terzi di quei 38 miliardi di dollari di assistenza governativa sono arrivati negli ultimi cinque anni.

Dopo il recente calo del prezzo delle azioni di Tesla, la maggior parte della sua fortuna si basa sulla proprietà della sua azienda di razzi. SpaceX è privata, il che rende difficile stabilire la sua quota esatta e il prezzo di mercato dell’azienda, ma una recente transazione finanziaria ha fissato una valutazione di almeno 350 miliardi di dollari e Forbes ha stimato che Musk possieda il 42 percento delle sue azioni. Nell’ultimo anno, l’azienda ha visto un enorme balzo nei contratti federali, principalmente con il Pentagono e la NASA . Nel 2024, gli accordi tra governi federali e locali con le aziende di Musk hanno raggiunto almeno 6,3 miliardi di dollari, il totale più alto fino ad oggi.

Il braccio di ricerca blue-skies del Pentagono (ndr https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_skies_research), la Defense Advanced Research Projects Agency, ha iniziato a fare affari con SpaceX nei primi anni 2000. La DARPA ha fornito alla SpaceX di Musk un ingresso nel redditizio mondo dei finanziamenti del DoD, secondo una recente presentazione prodotta dall’ufficio di gestione dei contratti dell’agenzia. Una diapositiva della DARPA del febbraio 2025 che evidenzia un precedente contratto da 22 milioni di dollari per sviluppare un mezzo per lanciare materiale militare ovunque sul pianeta in meno di due ore recita: “Test non riusciti ma hanno contribuito a lanciare SpaceX in futuri progetti finanziati dal governo”.

Nel decennio successivo l’azienda guadagnò centinaia di milioni di dollari grazie ai contratti con la NASA, ma ci volle una causa contro il governo perché SpaceX riuscisse a entrare nei grandi contratti del Pentagono che ora costituiscono una parte significativa dei suoi ricavi.

Nel 2014, la società di Musk fece causa all’Aeronautica Militare dopo che quest’ultima aveva assegnato un contratto esclusivo per i lanci di razzi a una joint venture tra Boeing e Lockheed Martin chiamata United Launch Alliance , sostenendo che l’apertura del contratto alla concorrenza avrebbe potuto far risparmiare al governo centinaia di milioni di dollari a lancio.

Alla fine l’Air Force si è arresa e i razzi più economici di SpaceX hanno preso il sopravvento. Sono seguiti importanti contratti con l’Air Force e l’agenzia satellitare spia del Pentagono, il National Reconnaissance Office, o NRO, e nel 2020 SpaceX ha firmato un accordo quinquennale da 316 milioni di dollari con Space Force per svolgere servizi di lancio spaziale. SpaceX ora ha, secondo molti osservatori , un quasi monopolio sul mercato dei lanci satellitari degli Stati Uniti . Il direttore operativo di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha affermato che la società ha circa 22 miliardi di dollari in contratti governativi, principalmente dalla NASA. Ma gli accordi di SpaceX con il Pentagono sono cresciuti in modo esponenziale, totalizzando quasi 8 miliardi di dollari , poiché ha fornito un numero crescente di servizi al DoD.

“Musk e DOGE stanno ignorando l’unico posto in cui si potrebbero effettivamente trovare risparmi all’interno del governo.”

“SpaceX è ora il contraente più stimato del Pentagono in termini di capitalizzazione di mercato, e penso che gran parte della ragione di questa fiducia degli investitori sia che le persone sanno che Musk ha speso centinaia di milioni di dollari per far eleggere Trump e che ci sarà una sorta di ricompensa per le sue attività private”, ha detto a The Intercept Stephen Semler, un ricercatore senior del Center for International Policy. “Musk e DOGE stanno ignorando l’unico posto in cui si troverebbero effettivamente dei risparmi all’interno del governo. Musk si rende conto che, sebbene stia già ricevendo un sacco di soldi dai contratti della NASA, il potenziale inutilizzato per le sue attività dal bilancio del Pentagono è davvero enorme”.

Quando la scorsa settimana l’NRO ha messo in orbita un misterioso “carico utile per la sicurezza nazionale”, tramite un razzo SpaceX Falcon 9, ha evidenziato il ruolo dell’azienda nella costruzione di una rete di centinaia di satelliti spia, incluso il lavoro svolto nell’ambito di un contratto classificato del 2021 del valore di 1,8 miliardi di dollari .

Negli ultimi due anni, NRO ha lanciato più di 150 satelliti, di cui cinque fino ad oggi nel 2025. Si sa poco delle missioni, ma NRO ha in programma almeno altri sette lanci nel 2025.

Musk e SpaceX sono anche pronti a trarre profitto da miliardi di nuovi contratti nei prossimi anni. SpaceX ha richieste in sospeso con il Dipartimento della Difesa e la Federal Aviation Administration per costruire nuove rampe di lancio per razzi e una zona di atterraggio per razzi propulsori, e per lanciare più frequentemente dagli spazioporti governativi in California e Florida. In base a uno di questi accordi, il numero di lanci di razzi SpaceX Falcon 9 consentiti alla Cape Canaveral Space Force Station in Florida potrebbe aumentare del 140 percento. SpaceX potrebbe anche trarre vantaggio dal progetto di difesa missilistica ” Golden Dome ” di Trump, che si prevede costerà fino a 2,5 trilioni di dollari , secondo una stima. L’azienda discute anche regolarmente della possibilità di lanciare missioni con equipaggio sulla luna della Terra e di costruire una base lunare sulla superficie lunare.

Il Pentagono non ha risposto alle domande di The Intercept circa il fatto che Musk e Hegseth avessero parlato di qualcuna delle aziende di Musk.

SpaceX non ha risposto alle domande su un eventuale incontro tra Musk e Hegseth in merito alla sua presenza nell’azienda.

Gli esperti non credono che 800 milioni di dollari di “tagli” identificati dal DOGE alle sovvenzioni e ai contratti del Pentagono annunciati da Hegseth faranno risparmiare denaro ai contribuenti. Anche se fossero reali, tali riduzioni sono minuscole per il Dipartimento della Difesa, che è la più grande agenzia governativa, ha un budget che si avvicina a 1 trilione di dollari e ha fallito sette audit annuali consecutivi .

Dopo il disastro in Afghanistan, il Pentagono è sulla buona strada per ottenere ancora più soldi

“I tagli proposti al Pentagono sono estremamente modesti rispetto ad altre agenzie, tra cui l’Agenzia per lo sviluppo internazionale, che è stata ridotta da 10.000 dipendenti a meno di 300, e il Dipartimento dell’istruzione, che è destinato all’eliminazione”, ha osservato Hartung. “E a differenza di queste altre agenzie, i risparmi trovati in una parte del Pentagono saranno semplicemente investiti in altri programmi del Pentagono, senza alcuna riduzione netta del risultato netto del dipartimento”.

Nella classifica “Agency Efficiency Leaderboard” di DOGE, che mostra i maggiori “risparmi” conseguiti, il Pentagono si colloca attualmente al 14° posto su un totale di 22 posizioni.

“Se si cerca di ridurre gli sprechi governativi, ovviamente il primo posto dove guardare è il Pentagono, perché non ha mai superato un audit”, ha detto Semler, che è anche il co-fondatore del Security Policy Reform Institute, a The Intercept. “Ma se DOGE si liberasse della burocrazia in eccesso all’interno del Pentagono, si otterrebbero comunque solo pochi miliardi di dollari di risparmi. Ciò che dovrebbe realmente accadere per ottenere un movimento sulla riduzione degli sprechi del Pentagono è che si dovrebbe andare contro i contractor. Più della metà del budget del Pentagono va ai contractor”.

Semler ha sottolineato che il Pentagono ha speso 454 miliardi di dollari in contratti nel 2024, circa il 60 percento della quota totale di tutti i contratti federali. Se DOGE tagliasse i contratti del Dipartimento della Difesa in proporzione a quanto afferma di aver fatto in altre agenzie, i risparmi supererebbero già i 10 miliardi di dollari invece di ammontare a meno di 1 miliardo di dollari.

“Questa è solo una trovata pubblicitaria e Hegseth sta vendendo pezzi in nome della guerra culturale.”

La maggior parte dei contratti e delle sovvenzioni rescissi evidenziati da Hegseth sono programmi che vanno contro la sensibilità di Trump, come la decarbonizzazione delle emissioni delle navi della Marina; l’ampliamento dell’accesso per gli studenti delle minoranze sottorappresentate ai percorsi di carriera navale, in particolare nei campi della scienza e della tecnologia; e una sovvenzione a sostegno della ricerca universitaria sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico “equi”. “Ho bisogno di modelli di apprendimento automatico letali, non di modelli di apprendimento automatico equi”, ha affermato Hegseth, che ha ripetutamente predicato che la letalità dovrebbe essere la priorità assoluta del suo dipartimento.

“DOGE non sa cosa diavolo sta facendo e non è realmente interessato ai tagli al Pentagono. Questa è solo una trovata pubblicitaria e Hegseth sta vendendo tagli in nome della guerra culturale”, ha detto Semler, notando che alcuni dei “tagli” precedentemente segnalati da Hegseth erano in realtà ridistribuzioni di fondi da programmi in disgrazia a quelli preferiti dall’amministrazione Trump. “Anche se quel taglio totale di 800 milioni di dollari fosse reale, preso come percentuale del bilancio dell’anno fiscale 2025, si sta parlando di una riduzione inferiore all’1 percento. Quindi, si sta parlando di un taglio incredibilmente, incredibilmente piccolo”.

Il mese scorso, The Intercept ha chiamato Hegseth per l’ipocrisia di promettere di porre fine agli sforzi del Pentagono che non promuovono la ” letalità “, mentre il suo Dipartimento della Difesa cerca di pompare denaro in alcuni dei suoi quasi 150 campi da golf . Dopo la pubblicazione, il Pentagono ha risposto alle domande di The Intercept, non con risposte ma con una serie di scuse stereotipate per essere nel settore dei resort di golf, tra cui la promozione della forma fisica e dell’interazione sociale tra le truppe. “Inoltre, l’impatto positivo sulla salute mentale e fisica contribuisce alla prontezza della forza, assicurando che i membri del servizio siano preparati ad affrontare le richieste dei loro doveri”, ha risposto via e-mail un “funzionario della difesa” anonimo. La menzione della letalità era vistosamente assente.

Il golf è solo una delle tante fissazioni frivole del Pentagono. In questo momento, la Marina sta pianificando di rinnovare una pista da bowling a 12 piste, tra cui nuove piste, canaline, macchine per il ritorno delle palline, piste luminose, birilli luminosi e nuove apparecchiature elettroniche, presso la sua base a Rota, in Spagna. Un simile restyling è in programma per una pista da bowling a 14 piste presso la Naval Submarine Base Kings Bay in Georgia. L’Aeronautica sta anche cercando di acquistare una nuova macchina per piste da bowling per la Dover Air Force Base nel Delaware.

Il Pentagono non ha risposto alla richiesta di commenti su come la spesa per le piste da bowling promuova o aumenti la letalità militare.

“DOGE non riguarda l’efficienza, ma una campagna ideologica.”

Oltre a evidenziare spese inutili per progetti che non sono in linea con la fissazione di Hegseth sulla letalità , The Intercept ha precedentemente offerto a DOGE e Hegseth una tabella di marcia per oltre 75 miliardi di dollari di risparmi annuali e fino a 2 trilioni di dollari nel prossimo decennio. Tuttavia, sistemi d’arma disfunzionali, costosi e pericolosi come l’aereo da combattimento F-35 pieno di difetti; navi della Marina vulnerabili con utilità limitata; e missili balistici intercontinentali che aumentano il pericolo di una guerra nucleare accidentale hanno evitato gli sforzi di riduzione dei costi di DOGE e Hegseth.

“DOGE non riguarda l’efficienza, ma una campagna ideologica per ridurre o eliminare le agenzie che i sostenitori estremisti anti-governativi non amano, indipendentemente dal fatto che tali agenzie forniscano o meno servizi essenziali ad alcuni americani”, ha affermato Hartung.

DOGE non ha risposto alla richiesta di commento di The Intercept in merito a eventuali indagini sui contratti federali con le aziende di Musk, in particolare SpaceX, per spreco, frode o abuso.

FONTE https://theintercept.com/2025/04/03/doge-pentagon-budget-spacex-government-contracts-musk/



Elon Musk ha visitato la CIA per discutere le misure DOGE

Elon Musk ha visitato lunedì la sede della CIA per un colloquio sull’efficienza del governo, come ha dichiarato ad Axios il direttore degli affari pubblici dell’agenzia di spionaggio Liz Lyons.

Perché è importante: È la prima volta che Musk visita la CIA da quando è stato istituito il DOGE, il dipartimento federale per la riduzione dei costi di cui è il volto.

A differenza di altri dipartimenti governativi, il DOGE non avrà accesso illimitato ai database o ai sistemi interni della CIA perché la maggior parte di essi è top secret, ha dichiarato una fonte che ha familiarità con la questione. CONTINUA https://www.axios.com/2025/04/01/elon-musk-cia-visit-doge



