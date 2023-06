L’immagine è piuttosto inquietante, ma in questo caso sembra opportuno rendere più visibili le minacce, l’informazione “di qualità” ci insegna che questo deve essere fatto. L’autore del presente articolo non sarà contento di aver scelto questa illustrazione, Arthur Firstenberg fa un ottimo lavoro da molti anni, ma ritiene che le scie nel cielo, così come le percepiamo e le spieghiamo, siano una BUFALA. Seguirà un articolo su questo argomento.

expose-news.com

“È sorprendente: le aree migratorie con colonie pesantemente colpite dall’influenza aviaria l’anno scorso sono rimaste disabitate quest’anno, comprese quelle di Waterdunen (ZL), Wagejot e De Petten su Texel (NH), Griend e De Putten vicino a Camperduin (NH)” – ha scritto Ruud van Beusekom di BirdLife Netherlands.

Tutti danno per scontato che gli uccelli che hanno nidificato con successo quest’anno abbiano acquisito l’immunità dal virus dell’influenza H5N1. Ma le aree scelte quest’anno dagli uccelli sono a bassa radiazione.

Quanto segue è stato scritto da Arthur Firstenberg e pubblicato da Global Research [1].

Si tratta di sterne, gabbiani, avocette, sulidi, skue, civette, pulcinelle di mare, anatre, oche, limose, fagiani, gazze, piovanelli, cicogne, gru, pellicani, aironi, cigni, strolaghe, passeri, piccioni, merli dalle ali rosse, gufi, cornacchie, storni, piovanelli, corvi, aquile calve, falchi, rapaci, avvoltoi, tutti scomparsi dai paesaggi delle nostre case, foreste, coste marine e menti. Raramente fa notizia, e un mondo abituato a risorse sempre più scarse e a una vita in declino non ha prestato attenzione.

L’allarme di una Primavera Silenziosa, suonato sessant’anni fa come uno squillo di tromba, si è ridotto da emergenza per tutto l’anno al rituale quasi insignificante della Giornata della Terra, celebrata solo una volta all’anno.

Ma la scorsa primavera, durante i mesi di maggio e giugno, il mondo si è risvegliato con storie scioccanti e fotografie strazianti di uccelli marini morti che disseminavano i loro territori di riproduzione in tutto l’emisfero settentrionale, in nessun luogo così vividamente come nella Riserva Naturale di De Petten, sull’isola di Texel, nei Paesi Bassi, dove i cadaveri dei beccapesci erano disseminati sul terreno come se fossero caduti morti dal cielo in pieno volo:

Gli ornitologi e le organizzazioni per la conservazione degli uccelli, di riflesso, hanno detto a se stessi e al mondo: “Questa deve essere l’influenza aviaria”, e si sono vestiti con tute e maschere antigas mentre vagavano tra i cimiteri aviari con i loro raccoglitori di campioni e le loro attrezzature per i test, ignorando gli evidenti segni che indicavano qualcos’altro.

L’influenza aviaria, hanno dichiarato, è così contagiosa e letale che fa il giro del mondo in pochi giorni, si diffonde come l’acqua tra le specie e uccide intere colonie in poche settimane. Ignorando il fatto che due colonie olandesi beccapesci, distanti appena 20 miglia l’una dall’altra, durante la stessa stagione riproduttiva hanno avuto esiti completamente diversi: Waterdunen, i cui 7.000 uccelli nidificanti sono stati completamente spazzati via, e Yerseke Moer, la cui colonia più piccola ha subito una mortalità pari a zero. In Francia, 3.000 beccapesci a Platier d’Oye sono state completamente uccise, mentre migliaia di coppie di beccapesci a Polder de Sébastopol non hanno avuto alcuna malattia. Che l’influenza aviaria è una malattia autunnale e invernale e non è mai stata conosciuta prima d’ora in primavera o in estate. E che non aveva mai colpito così tanti tipi di uccelli contemporaneamente.

Ma non si trattava di “influenza aviaria”, bensì di malattia da radiazioni delle torri cellulari, come documentato nella mia newsletter del 28 luglio 2022.

Diciotto nuove antenne 4G erano state aggiunte a tre torri cellulari situate a De Petten, nel territorio in cui gli uccelli si stavano riproducendo, pochi giorni prima che iniziassero a morire. Inoltre, un gran numero di altre antenne e torri erano puntate sulla riserva da una trafficata rotta di navigazione, il cui traffico faceva un uso intenso di quelle antenne. Mentre Yerseke Moer non ospita torri cellulari, ha molte meno antenne puntate su di sé e si trova in una posizione isolata, non vicino a un grande porto e non su una rotta di navigazione.

Allo stesso modo, in Francia, decine di nuove antenne 4G e 5G sono state appena aggiunte alle torri vicino e alla riserva di Platier d’Oye, situata vicino al porto di Calais, mentre il Polder de Sébastopol si trova su un’isola isolata, senza torri, con pochi residenti o visitatori e lontano da qualsiasi traffico marittimo.

Un anno dopo

Nell’agosto del 2022, i ricercatori hanno scoperto con stupore che 600 coppie di beccapesci – di cui almeno una parte proveniva dalle colonie che erano state spazzate via – avevano deciso di riprovare a stagione inoltrata. Hanno deposto le uova e allevato almeno 300 piccoli, con successo, durante i mesi di luglio e agosto in una nuova località dell’Isola di Texel, una spiaggia presso il Prince Hendrik Sand Dike, di proprietà dell’autorità idrica, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Nella primavera del 2023, il Prince Hendrik Sand Dike sarà popolato da quasi 3.000 coppie riproduttive di beccapesci, mentre una seconda riserva – l’isola di De Bliek nell’Haringvliet – conterà più di 2.000 coppie riproduttive. Queste due colonie e cinque colonie più piccole totalizzano circa la metà del numero di beccapesci degli anni precedenti.

Le popolazioni stanno prosperando, ma tutte le aree di riproduzione disastrate della scorsa primavera, molte delle quali erano state aree di riproduzione di questa specie per anni o decenni, sono state abbandonate. “È sorprendente: le aree con colonie pesantemente colpite dall’influenza aviaria l’anno scorso sono rimaste vacanti quest’anno, comprese quelle di Waterdunen (ZL), Wagejot e De Petten su Texel (NH), Griend e De Putten vicino a Camperduin (NH)”, ha scritto Ruud van Beusekom di Vogelbescherming Nederland (BirdLife Netherlands) il 5 giugno 2023.

Ora tutti presumono che gli uccelli che hanno nidificato con successo quest’anno abbiano acquisito l’immunità dal virus dell’influenza H5N1. Ma le aree scelte quest’anno dai beccapesci sono zone a bassa radiazione. La Prince Hendrik Sand Dike, l’unica zona di riproduzione di questi uccelli quest’anno sull’isola di Texel, è la spiaggia più tranquilla e meno frequentata dell’isola. Le antenne più vicine sono a circa 3 chilometri di distanza e, a causa del numero ridotto di visitatori e di navi, sono poco utilizzate ed emettono poche radiazioni. Allo stesso modo, De Bliek, nell’Haringvliet, è un’isola senza persone e senza antenne in un corso d’acqua chiuso e visitato da poche navi.

Un’altra anomalia non spiegata dai ricercatori è il fatto che l’anno scorso la rimozione di tutti gli uccelli morti dalle colonie ha aumentato la mortalità: “L’anno scorso è emerso che la raccolta delle carcasse nelle colonie ha avuto un effetto negativo sull’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria”, ha scritto Odessa Langeveld il 12 maggio di quest’anno. In altre parole, lasciare le carcasse infette dal virus a marcire nei luoghi di riproduzione ha diminuito la diffusione della malattia, mentre rimuoverle ne ha aumentato la diffusione. Ma nessuno considera che le squadre di lavoratori che rimuovevano quotidianamente le carcasse portavano con sé e utilizzavano telefoni cellulari, che non solo emettevano essi stessi radiazioni, ma costringevano le torri cellulari presenti sul sito o nelle vicinanze ad essere continuamente attive.

È bene ribadire che non è mai stato dimostrato che l’influenza, sia nelle persone che negli animali o negli uccelli, sia una malattia contagiosa. Nel 1918, al culmine dell’influenza spagnola, i tentativi delle équipe mediche di Boston e San Francisco di dimostrare la natura contagiosa dell’influenza fallirono completamente e clamorosamente. Tali esperimenti sugli esseri umani furono pubblicati sul Journal of the American Medical Association, sul Boston Medical and Surgical Journal e su Public Health Reports. Tali esperimenti sui cavalli sono stati pubblicati sul Veterinary Journal.

I capitoli 7, 8 e 9 del mio libro “The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life“, sono dedicati a un esame completo e dettagliato della storia e della scienza dell’influenza. Il capitolo 16, il più lungo del libro, è dedicato in parte agli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sugli uccelli. Suggerisco a tutte le organizzazioni che si occupano di conservazione degli uccelli di acquistare il mio libro e di leggerlo attentamente.

Ricevo segnalazioni da osservatori di tutto il mondo sulla scomparsa degli uccelli dalle coste marine dopo la costruzione di torri cellulari. Proprio ieri, ad esempio, è arrivata questa e-mail da Manju Carrow, che scrive di una nuova torre Verizon su un tranquillo promontorio della Florida:

La scorsa settimana sono stata a Cape San Blas, in Florida. Tra l’aprile 2022 e prima dell’11 giugno 2023 hanno aggiunto un ripetitore al promontorio. Certo, ce ne sono due nelle vicinanze, ma non direttamente sul promontorio. Ci sono andato 5 volte dal 2020. Sul promontorio ci sono solo case e piccoli negozi, nessun hotel. In tutte le spiagge in cui sono stato, ci sono molti uccelli sulla spiaggia. Per la prima volta su una spiaggia, non ho visto i piccoli piovanelli e altri uccelli che di solito corrono sulla spiaggia quando le onde si alzano per beccare gli insetti. Ne ho parlato con un residente e in effetti si sono resi conto della stessa cosa, solo che non se ne erano accorti. Naturalmente, il primo giorno, quando mi sono reso conto di aver visto solo due uccelli in tutta la giornata, ho pensato subito alla nuova torre.

L’autore

Arthur Firstenberg è il presidente della Cellular Phone Task Force , autore di “The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life “, amministratore dell’International International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space e custode di End Cellphones Here On Earth.

–

Fonte: https://expose-news.com/2023/06/25/it-wasnt-bird-flu-that-killed-wild-birds/

TRADOTTO E PUBBLICATO QUI https://comedonchisciotte.org/non-e-stata-linfluenza-aviaria-a-uccidere-gli-uccelli-selvatici-in-europa-sono-state-le-radiazioni/

