Quando pensiamo all’atmosfera, ci vengono in mente parole che sorprendentemente hanno a che fare anche con i nostri sentimenti, con lo stare insieme ad altre persone. Parliamo di aria pesante e di aria pulita, di atmosfera inquinata e atmosfere serene, parliamo di clima buono e di clima pessimo, e potremmo continuare a descrivere le relazioni comunicative.

La dimensione della nostra “atmosfera personale” è legata a un campo invisibile che creiamo e diffondiamo intorno a noi, sono le vibrazioni che vengono emesse e ricevute a tutti i livelli. Trovo questo argomento molto importante. Per questo vorrei proporre un articolo che non è il primo su questo argomento.

LA VIBRAZIONE CREA E MODIFICA LA MATERIA

Tutto nell’universo vibra a un certo livello. La vibrazione è una forma di energia in movimento, e l’energia esiste ovunque. Anche i pianeti, le stelle e le galassie vibrano a causa dei loro movimenti e delle forze gravitazionali. Inoltre, le onde elettromagnetiche, come la luce (l’occhio umano percepisce la porzione dello spettro elettromagnetico compresa tra 400 e 790 THz) e il calore, sono forme di vibrazione.

La meccanica quantistica ci insegna che anche gli atomi, le particelle subatomiche e le particelle elementari hanno una natura ondulatoria e quindi vibrano a una scala molto piccola.

Tratto dal libro: 432 Hz La rivoluzione Musicale – Riccardo Tristano Tuis

le cose che noi interpretiamo come colori, profumi, sapori o oggetti fisici, sono solo delle specifiche frequenze delle vibrazioni, suoni estranei alla percezione uditiva che però vengono percepiti dai restanti sensi.

. . . Sappiate che, se osservate il rosso di un arcobaleno, vorrà dire che starete “ascoltando” un Sol di quarantadue ottave sopra il La centrale del vostro pianoforte. Il rosso dell’arcobaleno vibra infatti a 428.570.000.000.000 di oscillazioni, vibrazioni udibili solo nel cantico dei quanti: il mondo subatomico.

Dalle piccole oscillazioni atomiche alle grandi onde gravitazionali nell’universo.

CIMATICA

Hans Jenny (medico, naturalista svizzero considerato il padre della Cimatica – lo studio delle forme delle onde) fu tra i primi a condurre ricerche sugli effetti delle vibrazioni (in riferimento alle onde sonore) su qualsiasi tipo di materia, dai fluidi alle polveri, scoprendo che le strutture delle onde non sono casuali ma organizzate, progettate e con forme precise. Esse sono armoniche o disarmoniche a seconda della frequenza emessa, ed hanno caratteristiche geometriche che riconducono ai cristalli di neve. Questa è un ulteriore dimostrazione di ciò che affermava Pitagora: “La geometria della forme è musica solidificata”.

“La vibrazione influenza il nostro corpo e la nostra salute”.

Jenny ipotizzò dunque che frequenze differenti potessero avere la capacità di influenzare geni e cellule e che la terapia basata sui suoni avrebbe potuto essere impiegata per guarire il corpo umano.

Ernst Chladni (fisico e musicista tedesco – 1756-1827) considerato il padre fondatore dell’acustica moderna, ancora prima di Hans Jenny sperimentò la cimatica dimostrando come una vibrazione può creare figure geometriche.

VIDEO

CYMATICS: Science Vs. Music – Nigel Stanford | Tutti gli esperimenti scientifici presenti nel video sono reali. Guarda sino alla fine per comprendere come è stato realizzato.

Hans Jenny “Questo non è un caos disordinato, ma è un modulo, pattern, ordinato e dinamico”

Le forme sonore si ottengono collocando del materiale quale sabbia, acqua, argilla etc. su di una piastra d’acciaio con un oscillatore sonoro a cristallo fissato sul fondo. L’oscillatore genera un impulso, un segnale che fa vibrare la piastra d’acciaio continuamente. Le forme sul piatto sono esempi di come la materia a seconda della vibrazione si predispone.

OGNI VIBRAZIONE HA LA PROPRIA FREQUENZA – PERTANTO E’ FACILE SUPPORRE SIA PROPRIO LA FREQUENZA A DARE FORMA ALLE COSE

Quando venne riprodotto il canto dell’OM (il suono primordiale della creazione per i buddisti–induisti), il risultato sorprendente fu che la sabbia andò a formare uno Shri Yantra, la rappresentazione geometrica dello stesso AUM (OM).

Albert Einstein: “Riguardo alla materia, ci siamo sbagliati tutti. Ciò che abbiamo chiamato “materia” altro non è che energia, la cui vibrazione è stata abbassata in modo da essere percepibile ai sensi, la materia in sè non esiste”

Max Planck: “Avendo consacrato tutta la mia vita alla Scienza più razionale possibile, lo studio della materia, posso dirvi almeno questo a proposito delle mie ricerche sull’atomo: la materia come tale non esiste! Tutta la materia non esiste che in virtù di una forza che fa vibrare le particelle e mantiene questo minuscolo sistema solare dell’atomo. Possiamo supporre al di sotto di questa forza l’esistenza di uno Spirito Intelligente e cosciente. Questo Spirito è la ragione di ogni materia.”

Max Planck: “Signori, in qualità di fisico che per tutta la vita, all’interno della scienza più sobria e razionale, si è dedicato allo studio della materia, sono certo di essere libero dal sospetto di essere un sognatore, e così dico dopo le mie ricerche sull’atomo: la materia in quanto tale non esiste…

“Tutta la materia origina ed esiste solo in virtù di una forza che mette in vibrazione le parti dell’atomo e tiene insieme il più piccolo sistema solare dell’universo. Poiché nell’intero universo non esiste una forza intelligente, né una forza eterna — l’uomo non è ancora riuscito a inventare il moto perpetuo — dobbiamo allora assumere dietro questa forza l’esistenza di uno spirito cosciente e intelligente. Questo spirito è la base di tutta la materia. La materia visibile ma impermanente non è la realtà e la verità — perché senza spirito la materia non esisterebbe affatto — ma lo spirito invisibile e immortale è la verità. Poiché ogni spirito appartiene a un essere, siamo costretti ad assumere che si tratti di un essere spirituale. Poiché gli esseri spirituali non si generano da soli, ma devono essere creati, non esiterò, anzi, a chiamare questo creatore segreto, come hanno fatto le persone di tutte le culture attraverso i millenni, Dio. Così il fisico che si è occupato della materia passa dal regno della sostanza al regno dello spirito. E così il nostro compito si conclude, e dobbiamo quindi affidare la ricerca nelle mani dei filosofi.”

Lecture, ‘Das Wesen der Materie’ [The Essence/Nature/Character of Matter], Florence, Italy (1944). Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797. Excerpt in Gregg Braden, The Spontaneous Healing of Belief: Shattering the Paradigm of False Limits (2009), 334-35.