“La cosa più importante è non smettere mai di fare domande”.

(Albert Einstein, studioso e ricercatore tedesco-ebraico sul primo principio del pensiero e dell’azione scientifica).

Un altro mondo ci sarà, il grande reset andrà in due direzioni parallele.

SIAMO IN TANTI!

La VUM è la più grande associazione di vittime nella storia dell’umanità

Le vittime costruiscono una società parallela attiva

Con le sue attività, il VUM pone il primo passo per la creazione della più grande società parallela nella storia dell’umanità. Come vittime di un’ agitazione ed esclusione ideologica, che in tutte le sue manifestazioni sociali è in aperto contrasto con il pensiero scientifico-moderno, le conoscenze mediche e le conquiste civili, il creare le proprie strutture sociali è un diritto e un compito assolutamente naturale dell’uomo.

La suddivisione della popolazione da parte della politica è già avvenuta, e viene deliberatamente incrementata dalla maggioranza cieca e radicalizzata della popolazione, manifestandosi tramite la continua violazione della legge da parte della politica.

Il nostro obiettivo

è salvare le strutture fondamentali del nostro essere umano costruendo una rete sociale ed economica parallela pienamente funzionante.

Non indietreggeremo di fronte all’odio politico, come hanno fatto altre popolazioni perseguitate nei decenni e nei secoli prima di noi.

Il VUM come la più grande associazione di vittime nella storia dell’umanità.

La nostra esistenza incarna l’idea di libertà ed equità – Insieme ad altri 25 milioni di perseguitati in Austria, Germania e Svizzera, stiamo costruendo nuove strutture per una vita dignitosa per i perseguitati e gli oppressi.

Accogliamo il sostegno di tutti i settori dell’economia, della politica e della vita sociale!

Insieme contro l’odio e la violenza!

Uniamo gli interessi di 25 milioni di persone in Germania, Austria e Svizzera.

Cosa facciamo – Chi siamo:

VUM rappresenta tutte le persone che non vogliono partecipare a esperimenti medici per ragioni mediche, religiose, politiche, private, o sulla base di pressioni sociali, e che quindi subiscono un’esclusione sociale selettiva o globale, così come la discriminazione sociale.

Non siamo contro le vaccinazioni!

La nostra missione ha una base storica, giuridica e socio-politica – Così siamo in diretta successione con le organizzazioni che si occupano di vaccini dall’inizio del XX secolo. I decreti del governo nazionalsocialista tedesco, che nel 1933 mise al bando tutte le associazioni critiche nei confronti dei vaccini e le sciolse sotto costrizione, sono seguiti oggi dai governi dei paesi membri della DACH attraverso politiche disumane e la distruzione della convivenza pacifica e ragionata.

Ci opponiamo a questo come comunità di vittime!

Motivi e obiettivi:

Il VUM è stato fondato nel 2021 come risultato diretto di processi illegali all’interno dei governi di Germania, Austria, Svizzera e il resto del mondo in relazione alla pandemia di Corona.

Dall’inizio del 2020, i governi e i media praticano la persecuzione politica delle persone critiche, e quindi del pensiero scientifico. Come organizzazione neutrale, non valutiamo i risultati e i processi medici, ma l’influenza diretta sulla politica e sulla nostra struttura sociale.

L’esclusione mirata dei non vaccinati è un crimine contro l’umanità!

Questi processi criminali devono essere severamente condannati dalla società civile e da un sistema giuridico funzionante. L’associazione dei non vaccinati rappresenta più di 25 milioni di vittime della follia politica e sociale!

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

FONTE https://www.v-u-m.org/

