La geoingegneria solare, se utilizzata come arma, ha il potenziale per approfondire le disuguaglianze globali ed esacerbare i conflitti in tutto il mondo. Una coalizione influente di scienziati, miliardari e tecnocrati ha avanzato un’ambiziosa proposta per affrontare la crescente gravità della crisi climatica globale: l’impiego di tecnologie di geoingegneria solare (SG) o di modifica della radiazione solare (SRM).La loro missione è chiara: alterare l’intero sistema climatico nel disperato tentativo di fermare l’inarrestabile avanzata del riscaldamento globale. Nel 2024, il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha riportato nuovi record allarmanti nei livelli globali di gas serra, insieme a un aumento senza precedenti delle temperature dell’aria e della superficie marina.

Trasformazioni

Questi indicatori climatici in escalation hanno scatenato eventi estremi in tutto il mondo: incendi che devastano foreste, ondate di calore che colpiscono intere regioni e inondazioni catastrofiche che rimodellano i paesaggi. Ma l’industria dei combustibili fossili continua a rifiutare qualsiasi impegno per ridurre la produzione globale, ignorando deliberatamente le devastanti conseguenze che infligge al nostro pianeta. Quindi, l’adozione della geoingegneria solare fornirà all’industria e agli inquinatori una comoda scusa per mantenere il loro approccio “business-as-usual”?

La realtà è che la SG non affronta le cause profonde della crisi climatica, limitandosi a trattare i sintomi mentre consente alle concentrazioni di gas serra di continuare a crescere senza controllo. Olaf Corry, professore di sfide alla sicurezza globale presso l’Università di Leeds, con un focus sulle implicazioni di sicurezza delle tecnologie di geoingegneria, ha dichiarato a The Ecologist: “Esiste un rischio politico che la SG possa essere usata o abusata, contribuendo potenzialmente a un più ampio sforzo per ritardare o evitare la decarbonizzazione radicale e le trasformazioni sociali ed economiche necessarie per affrontare in modo adeguato e sostenibile la crisi climatica.”

Rischio

Le tecnologie SRM o SG includono il brightening delle nuvole marine (MCB), approcci spaziali che prevedono il posizionamento di specchi, schermi o particelle riflettenti nello spazio tra il sole e la terra, e l’iniezione di aerosol stratosferici (SAI), che comporta l’iniezione di particelle nella stratosfera. Il metodo più studiato è la SAI, in cui il biossido di zolfo viene rilasciato nella stratosfera a quote di 20-25 km. Questa tecnologia simula l’effetto di un’eruzione vulcanica, come quella del Monte Pinatubo nelle Filippine il 15 giugno 2001. Le particelle iniettate aiutano a formare nuvole che riflettono parte della radiazione solare in entrata nello spazio, producendo un effetto.

Il 17 gennaio 2022, oltre 60 eminenti scienziati e esperti di governance climatica in tutto il mondo hanno avviato un’iniziativa globale per promuovere un accordo internazionale che vieti l’uso della geoingegneria solare. Non possiamo presumere che queste tecnologie vengano utilizzate razionalmente o per scopi globali puramente altruistici – serviranno anche a interessi geostrategici. Ad oggi, una coalizione di oltre 500 accademici da più di 60 ha firmato una lettera aperta a supporto di questa iniziativa. Sostengono che l’impiego di questa tecnologia come opzione di politica climatica presenta un rischio inaccettabile.

Radiazione

Frank Biermann, professore di governance globale della sostenibilità presso l’Università di Utrecht, ha dichiarato:

“Gli ultimi sviluppi relativi alla modifica della radiazione solare sono profondamente preoccupanti.”

“I rischi completi dell’eventuale dispiegamento di SRM sono sconosciuti, e al momento non esistono meccanismi di governance globale plausibili per gestire tecnologie di intervento su scala planetaria come queste.”

“Inoltre, c’è un alto rischio che le attuali proposte per ulteriori ricerche su SRM possano alla fine ritardare o addirittura deragliare tutti gli sforzi per mitigare i rischi climatici riducendo le emissioni di gas serra.”

La valutazione scientifica della Royal Society of Chemistry, insieme a vari altri rapporti e articoli, indica che l’implementazione di SAI potrebbe portare a numerosi conseguenze negative, come ondate di calore, siccità, deplezione dell’Ozone, e perturbazioni dei modelli meteorologici e climatici. La deplezione dell’ozono stratosferico contribuisce a livelli più elevati di radiazione UV-B che raggiungono la superficie terrestre, il che può influire negativamente sulla salute umana, sulle specie marine e terrestri, causando danni al DNA e aumentando il rischio di cancro.

Fermato

Il dispiegamento di SAI potrebbe anche alterare i cicli idrologici e influenzare gli eventi climatici estremi, inclusi cicloni tropicali, uragani e un aumento della frequenza delle tempeste. Inoltre, gli impatti potenziali sono previsti essere particolarmente gravi per le comunità più vulnerabili ai cambiamenti climatici, come quelle nelle regioni costiere e tropicali. La SAI potrebbe rappresentare significativi rischi per la salute dovuti all’inalazione di particelle sospese e all’ingestione di particelle attraverso fonti di acqua e cibo. Inoltre, il raffreddamento eccessivo da eruzioni vulcaniche, come gli effetti dell’impiego della tecnologia SAI, ha portato a eventi come gli inverni vulcanici, come l’eruzione del Monte Tambora nel 1815, che causò l’“anno senza estate” e portò a una carenza alimentare globale nel 1816.Una volta implementata, potremmo diventare permanentemente dipendenti dalla SAI senza la possibilità di invertire il processo. Questo è noto come “shock termico.” Se la SAI venisse improvvisamente interrotta, il ciclo climatico naturale riprenderebbe, portando a un rapido aumento delle temperature, potenzialmente da due a quattro volte superiore, che potrebbe essere difficile da gestire.

Dispiegamento

Corry ha evidenziato ulteriori rischi legati alla ricerca, allo sviluppo e al dispiegamento delle tecnologie SG: “Le dinamiche geopolitiche sono già in gioco e sono state riconosciute; il processo decisionale riguardo alla ricerca, allo sviluppo e al potenziale dispiegamento delle tecnologie SG non sarà guidato esclusivamente dalla gestione del rischio climatico. “Non possiamo presumere che queste tecnologie saranno utilizzate razionalmente o per scopi globali puramente altruistici – serviranno anche a interessi geostrategici. Il mondo non pensa – tanto meno agisce – come un climatologo scientifico. “Le tecnologie SG saranno probabilmente guidate non solo da fattori preoccupazioni climatiche, ma da fattori come la sicurezza, il controllo e l’economia,” ha aggiunto. Uno degli aspetti più più allarmanti della SG risiede nei rischi geopolitici e nelle e nelle sfide di governance che presenta. Una nazione dominante o una coalizione di paesi potenti potrebbe prendere l’iniziativa nel dispiegare questa tecnologia, potenzialmente infliggendo danni immediati alle altre regioni e profondi. Attualmente, non esiste un quadro di governance multilaterale completo per supervisionare la ricerca o il dispiegamento di SG, lasciando il mondo vulnerabile alle sue conseguenze incontrollate.

Armamento

Corry ha spiegato: “Non sono contrario alla ricerca SG o alla tecnologia in sé, ma non all’attuale approccio libero e unilaterale, sperando in una qualche ‘governance’ non specificata in futuro. “Se ci fosse un sistema globale moratorio globale abbinato a uno sforzo di ricerca multilaterale coordinato che considerasse questioni legali, etiche e geopolitiche, oltre a altre forme di conoscenza oltre quella scientifica, sosterrei tale ricerca. “Come stanno le cose, credo che ogni ricercatore responsabile dovrebbe sostenere una moratoria sul dispiegamento, con una spinta per una ricerca responsabile e regolamentata.”Gli esperimenti di modellizzazione SG tralasciano le sfide geopolitiche e di governance, secondo un articolo di ricerca co-autore da Corry, pubblicato su Review of International Studies (RIS).Le preoccupazioni sull’armamento della SG sono state considerate false o grandemente esagerate, in gran parte a causa della percepita “imprecisione geofisica” della tecnologia.

Propaganda

Se la SG fosse armata, ha il potenziale per approfondire la disuguaglianza globale ed esacerbare conflitti in tutto il mondo. Potrebbe essere utilizzata come strumento strategico in negoziazioni, mirata nei conflitti, o persino provocare nuove fonti di conflitto.Viviamo già in un paesaggio politico incapace di raggiungere accordi collettivi equi. Alcune nazioni potrebbero vedere iniziative SG unilaterali come una minaccia diretta alla loro sicurezza nazionale, spingendo a azioni di rappresaglia che potrebbero destabilizzare la pace e la sicurezza internazionale. L’Assemblea per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEA), l’organo globale responsabile delle decisioni chiave in materia ambientale, è composta da 193 stati membri.Tuttavia, i governi non sono stati incapaci di raggiungere un consenso su un quadro di governance multilaterale per la regolamentazione della ricerca e il dispiegamento delle tecnologie SG, sia durante la quarta sessione di UNEA nel marzo 2019 che nella sesta sessione nel marzo 2024.

Controllo

Corry ha evidenziato un’altra preoccupazione inquietante riguardo il dispiegamento della SG: “La disinformazione o la propaganda sulla SG potrebbe essere generata e diffusa da una serie di attori, incluse potenze come gli USA, la Russia o la Cina. “Immaginate lo stress politico che ciò porrebbe alla scienza climatica e atmosferica e il potenziale per controversie. “Inoltre, la SG potrebbe essere incolpata per eventi climatici o meteorologici negativi – come siccità, inondazioni o tempeste – e inquadrata come una forma di colonialismo atmosferico, esacerbando le perturbazioni nelle regioni vulnerabili al clima dell’Asia e dell’Africa.” Miliardari, investitori statali e privati, ONG e istituzioni finanziarie e tecnologiche da Silicon Valley e Wall Street stanno finanziando la ricerca sulle tecnologie SG. Questa coalizione include individui e organizzazioni con legami significativi sia con il potere aziendale che con quello politico. I principali finanziatori privati delle tecnologie SG includono il Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER), il fondo personale di Bill Gates gestito da Ken Caldeira e David Keith, e Silver Lining, un’organizzazione non profit sostenuta da LowerCarbon Capital, con dirigenti di Goldman Sachs e JPMorgan nel suo consiglio. Anche la Simmons Foundation, fondata dal miliardario degli hedge fund Jim Simmons e sua moglie, sta supportando iniziative SG.

Esperimenti

Open Philanthropy, i cui principali finanziatori sono Dustin Moskov e Cari Z, finanziava la ricerca sulla geoingegneria prima di abbandonare il campo nel 2024. William Hewlett, fondatore di Hewlett-Packard, è un altro investitore nelle tecnologie SG. Il Fondo per la Difesa Ambientale (EDF), che ha legami aziendali con aziende come Citigroup, GE, McDonald’s, Shell, Tyson e Walmart, è un altro sostenitore di spicco.

Tra le altre organizzazioni finanziatrici figurano la Alfred P. Sloan Foundation della General Motors, il Pritzker Innovation Fund, fondato dai fondatori della Hyatt Hotels Corporation, e la VK Rasmussen Foundation.

La start-up statunitense Make Sunsets e l’azienda israeliana Stardust Solutions stanno lavorando attivamente per commercializzare la SG. Nel 2023, Make Sunsets ha rilasciato palloni aerosol nella Baja California, in Messico, senza il consenso del governo messicano. Questo ha portato il Messico ad annunciare che avrebbe vietato tali esperimenti nel suo territorio, con una legislazione prevista a breve.

Stardust Solutions avrebbe iniziato i test indoor di un sistema progettato per disperdere le particelle riflettenti, con fonti di finanziamento legate al settore militare e della sicurezza israeliano.

Tentazioni

In un articolo di ricerca pubblicato sul Journal of Political Ecology, Kevin Surprise, docente senior in studi ambientali al Mount Holyoke College, sottolinea che gli Stati Uniti sono attualmente l’unico l’unica nazione con la capacità di dispiegare unilateralmente SG nel prossimo futuro prevedibile. L’articolo di Surprise suggerisce che il Harvard Solar Geoengineering Research Programme (HSGRP) è il leader globale nella ricerca SAI. Mantiene connessioni con il Weatherhead Center for International Affairs e il Belfer Center for Science International Affairs, entrambi con rapporti di lunga data con i settori della difesa e dell’intelligence.

Partecipazione

Corry ha evidenziato ulteriori rischi legati alle misure potenziali radicali che la nuova amministrazione statunitense potrebbe scegliere di implementare: “I rischi mi sembrano chiari – è fin troppo allettante per figure come Trump o Musk sostenere che sia una soluzione o inquadrare il problema puramente come una questione di temperatura e proporre una soluzione che la affronti direttamente.” Ha aggiunto: “Confrontare i rischi può migliorare il processo decisionale, ma scegliere quali versioni del futuro confrontare e quali rischi escludere può essere molto arbitrario, e bisogna essere estremamente prudenti. “La SG dovrebbe essere valutata specificamente in relazione ai rischi climatici che mira a mitigare, non a tutti i rischi climatici. Approcci alternativi, come la decrescità o l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, dovrebbero essere valutati insieme alla SG.” I confronti devono includere rischi geopolitici, etici e sociali, oltre a quelli ambientali, anche se sono più difficili da quantificare. Inoltre, la partecipazione pubblica è cruciale durante tutto il processo, dall’identificazione dei rischi alla determinazione delle azioni appropriate.”

Autrice Monica Piccinini è una collaboratrice regolare di The Ecologist e una scrittrice freelance focalizzata su questioni ambientali, sanitarie e diritti umani. Traduzione GROK3 rivista

FONTE https://theecologist.org/2025/feb/04/weaponising-solar-geoengineering

