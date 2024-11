Trump: “Garantiremo che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla devastante crisi sanitaria in questo Paese” L’avvocato ambientalista, erede della famiglia Kennedy, promette “trasparenza e studi scientifici” su vaccini e sanità pubblica.

A cura di: Fabrizio de Jorio

Il presidente eletto Donald Trump prosegue la sua linea di rottura contro l’establishment, e persino contro parte dei repubblicani, nominando Robert F. Kennedy Jr. segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, una scelta che si preannuncia difficile perché necessita la ratifica del Senato a maggioranza repubblicana.

“Sono entusiasta di annunciare Robert F. Kennedy Jr. come Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS)”, ha commentato Trump su X. “Per troppo tempo, gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche che si sono macchiati di inganni, disinformazione e informazioni errate in relazione alla Salute Pubblica”.

“La sicurezza e la salute di tutti gli americani sono l’elemento più importante per qualsiasi Amministrazione e il Dipartimento della Salute svolgerà un ruolo importante per contribuire a garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla devastante crisi sanitaria in questo Paese“, ha aggiunto Trump. “Kennedy riporterà queste agenzia ai tradizionali livelli massimi della ricerca scientifica e seguirà il faro della trasparenza per porre fine all’epidemia di malattie croniche e per rendere l’America di nuovo grande e sana”, cha concluso il presidente eletto.

Kennedy, noto attivista anti-vaccini e avvocato ambientalista, è membro della celebre dinastia Kennedy: nipote dell’ex presidente John F. Kennedy e figlio di Robert Kennedy, già ministro della Giustizia. Dopo aver sfidato Joe Biden nelle primarie democratiche e aver concorso brevemente come indipendente, Kennedy ha ritirato la sua candidatura e appoggiando Trump, ricevendo un ruolo chiave in ambito sanitario e alimentare.

Una nomina in un dicastero chiave per la futura amministrazione Trump che ha generato preoccupazione nel mondo scientifico e all’interno del Dipartimento della Salute, con molti dipendenti che paventano cambiamenti radicali nella gestione sanitaria. Il clan Kennedy, soprannominato “Camelot” dai media, ha preso ufficialmente le distanze da Robert Jr. per il suo sostegno a Trump e per la sua rottura con il Partito Democratico. A 70 anni, Kennedy affronta una dura strada per ottenere la conferma del Senato, soprattutto a causa delle sue affermazioni su temi sanitari delicati. In un suo recente libro ha accusato l’ex capo del National Institutes of Health Anthony Fauci di aver cospirato con il magnate della tecnologia Bill Gates e le multinazionali farmaceutiche per vendere i vaccini contro il Covid-19 e ha affermato che i funzionari delle autorità regolatorie sarebbero burattini dell’industria e per questo dovrebbero essere rimossi.

Recentemente Kennedy ha cercato di moderare le sue posizioni, assicurando che non intende limitare l’accesso ai vaccini ma vuole promuovere maggiore trasparenza e studi sull’efficacia e sicurezza. Inoltre, ha avanzato proposte come l’eliminazione del fluoruro dall’acqua pubblica, che viene aggiunto per migliorare la salute orale degli americani ma che a suo avviso “quasi certamente” causa una perdita del quoziente intellettivo nei bambini. Nonostante tutto, gode del pieno sostegno di Trump, deciso a mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale e a proseguire con scelte che stanno scuotendo profondamente la politica statunitense.

FONTE https://www.rainews.it/articoli/ultimora/usa-trump-nomina-robert-f-kennedy-jr-a-capo-del-ministero-della-salute-ec4581c8-cd8b-476d-9107-2751caa248f6.htm

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.