The Line, “condominio” di 170km in Arabia Saudita/ Progetto futuristico di Bin Salman

Lorenzo Drigo

The Line è il progetto del principe Mohammed bin Salman che punta a realizzare una citta indipendente in un grattacielo lungo 170km, con un investimento di 450miliari di dollari.

Era il 2021 quando il principe ereditario Mohammed bin Salman annunciava per la prima volta al mondo il suo nuovo progetto, la città hi-tech ed avanguardistica Neom. All’interno di questa smart city troverà luogo il grattacielo più lungo del mondo, The Line, che si estenderà per 170 km dal deserto al Mar Rosso. Il progetto fa parte del piano del principe di costruire l’Arabia Saudita in un centro nevralgico della nuova economia digitale. L’annuncio era stato fatto durante il Vision 2030 ma ha subito diverse battute d’arresto dovute alle varie crisi globali vissute negli ultimi anni.

Ora il principe Mohammed bin Salman è intenzionato a riprendere il progetto di Neom e di The Line. Si tratterà di un investimento importante da parte del principe, che richiederà 450 miliardi solamente per realizzare The Line. L’intera città hi-tech di Neom, invece, costerà circa 1.000 miliardi di dollari, con un’estensione pari pressappoco a quella del Piemonte. Il tutto dovrebbe essere realizzato entro per il 2025, tra lo scetticismo generale. Non è chiaro se le tempistiche verranno rispettate, ma il principe sembra intenzionato ad accelerare.

L’idea che sta alla base di The Line e di Neom è quella di rilanciare una parte remota e desertica del pianeta, ponendola al centro della nuova economia digitale. Seppur per alcuni commentatori il progetto sarà parecchio difficile da realizzare, e non si può escludere che tutto tracollerà da un momento all’altro, il principe Mohammed bin Salman non si fa scoraggiare. Il progetto del grattacielo più lungo al mondo è impressionante e (almeno sulla carta) avrà un impatto zero dal punto di vista delle emissioni.

L’interezza del grattacielo The Line potrà ospitare fino a 9milioni di persone. Sarà ricoperto da specchi che permetteranno di catturare ed immagazzinare l’energia solare, utile per alimentare gli appartamenti e le attività presenti al suo interno. Inoltre, il grattacielo sarà anche in grado di sfruttare le correnti generate dallo sbalzo termico tra la base e la sommità di The Line per produrre altra energia elettrica. ç’interezza dei 170km del tetto dell’edificio sarà ricoperta da un giardino pensile. Ma il principe ha delineato una visione ancora più ambiziosa: la città utopica sarà senza auto, la più vivibile “sul pianeta”.

Con la sua estensione in altezza di 500 metri e la sua lunghezza di 170, The Line punta ad essere una vera e propria cittadina indipendente. Divisa in blocchi che conterranno tutte le utilità (negozi, uffici, luoghi di divertimento ed aggregazione) a pochi minuti a piedi per i residenti, il tutto sarà connesso da una metropolitana ad alta velocità che permetterà ai residenti di viaggiare da un capo all’altro di The Line in appena 20 minuti. I lavori sono avviati, a detta di Mohammed bin Salman e si vedrà con quale velocità procederà e se raggiungerà una conclusione.

FONTE https://www.ilsussidiario.net/news/the-line-condominio-di-170km-in-arabia-saudita-bin-salman-e-la-citta-senza-auto/2381702/

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.