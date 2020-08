ARTICOLO DEL 2019

Per i demoni senz’anima per i quali il risultato finale è al di sopra dei diritti umani fondamentali, le carceri a scopo di lucro sono un investimento adeguato, un investimento in cui il braccio finanziario della Bill and Melinda Gates Foundation ha appena aumentato la sua quota. (2019 n.d.r.)

Come riportato per la prima volta da Bloomberg, la Bill and Melinda Gates Foundation Trust – un’organizzazione separata dalla Bill and Melinda Gates Foundation che gestisce i beni di dotazione dell’ente benefico – ha appena aggiunto circa 200.000 azioni alla Serco Group Plc, che gestisce prigioni private e centri di detenzione in tutto il Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Questo ha portato le azioni a 3,74 milioni di dollari, che ammontano a circa 6,6 milioni di dollari.

In una dichiarazione inviata via e-mail a Gizmodo, un portavoce della Bill and Melinda Gates Foundation ha sottolineato che il trust opera indipendentemente dalla fondazione stessa e che la fondazione non ha alcun ruolo nell’investimento della Serco.

“La dotazione che finanzia la Bill & Melinda Gates Foundation è gestita in modo indipendente da un’entità separata, il Bill & Melinda Gates Foundation Trust”, ha detto il portavoce. “Il personale della Fondazione non ha alcuna influenza sulle decisioni di investimento del Trust e non ha alcuna visibilità sulle strategie di investimento o sulle partecipazioni del Trust, a parte ciò che è pubblicamente disponibile attraverso le informazioni pubbliche richieste, come la dichiarazione dei redditi annuale (Modulo 990)”.

Un portavoce del Bill & Melinda Gates Foundation Trust ha confermato l’investimento Serco a Gizmodo e ha ulteriormente chiarito che “una revisione ha mostrato che le azioni Serco sono state aggiunte al portafoglio del fondo senza la preventiva approvazione di un gestore patrimoniale esterno, al quale è stata data discrezione sui singoli investimenti”. Il portavoce ha aggiunto che “il Trust valuta regolarmente le proprie partecipazioni, sia per la performance che per l’idoneità”.

Non è la prima volta che la fondazione trae profitto dalle carceri private: un rapporto di Mother Jones, che descrive nel dettaglio le dichiarazioni dei redditi 2012 dell’ente di beneficenza, ha rilevato che il braccio di investimento dell’ente ha investito 2,2 milioni di dollari nella società carceraria privata The GEO Group, Inc., 2,4 milioni di dollari in una società di sicurezza privata con sede nel Regno Unito che gestisce centri di detenzione minorile negli Stati Uniti, e 2,5 milioni di dollari in un appaltatore di servizi militari.

All’epoca, un portavoce della fondazione disse al Seattle Globalist che l’investimento di 2,2 milioni di dollari nelle prigioni private era una goccia nell’oceano rispetto ai 25 miliardi di dollari che l’ente di beneficenza ha speso per aiutare gli altri negli ultimi 15 anni. “Comprendiamo la passione delle persone che si battono per l’ingiustizia”, ha detto il portavoce in risposta alle richieste di ritiro dell’investimento della fondazione dal gruppo GEO. “Questo è ciò che motiva tutti noi della Fondazione ogni giorno”, ha detto il portavoce.

“Riconosciamo il bene che fate nel mondo, così come riconosciamo che guadagnare un ritorno sul vostro investimento è essenziale per la vostra teoria del cambiamento”, hanno scritto più di due dozzine di gruppi per i diritti umani in una lettera a Bill Gates dopo la notizia, nel 2014, che la sua fondazione finanziava il GEO Group. “Ma nessuna delle vostre buone azioni rende meno dannosa per le comunità di immigrati americani la promozione di politiche che terrorizzano i bambini e separano le famiglie”.

Quest’anno la Serco è stata multata con 19,2 milioni di sterline per frode e falsa contabilità attribuita al suo sistema di etichettatura elettronica per i criminali. Secondo quanto riferito, ci sono state almeno 34 segnalazioni di violenza sessuale nei centri di detenzione per immigrati della Serco dal 2009 al 2013. E nel 2015, i documenti ottenuti dal Guardian hanno indicato che la società stava facendo pressione sui legislatori e sui funzionari statunitensi per stabilire contratti per trattenere le famiglie di immigrati negli Stati Uniti.

Mentre l’affermazione della Fondazione Gates secondo cui diversi milioni di dollari sono un blip rispetto a tutti i soldi che l’ente di beneficenza ha incanalato in cause meno moralmente fallimentari è di fatto corretta, è un argomento estremamente debole per avere una qualsiasi partecipazione in un’istituzione più credibile per rinchiudere le persone e abusarne.

Aggiornamento 2:20 pm ET, 24 luglio: Aggiunte le dichiarazioni sia della Bill and Melinda Gates Foundation che della Bill and Melinda Gates Foundation Trust, che hanno entrambe chiarito la separazione operativa tra le due organizzazioni.

Serco Group è un’azienda britannica fondata nel 1929 a Hook, nel Regno Unito. Serco, inclusa nella LonsdonStock Exchange (la borsa di Londra), si specializza nei trasporti privati, nel controllo del traffico, nell’aviazione, nei contratti delle armi militari e nucleari, nelle prigioni e nelle scuole. È una delle prime aziende nel mondo di servizi in ambito spaziale.

