Un’informativa del novembre 2008 (poi ripresa da un libro del febbraio 2009) anticipa in un modo incredibilmente preciso l’arrivo della pandemia di Coronavirus. «Possibile scoppio di una pandemia globale»

“La comparsa di una nuova malattia respiratoria umana virulenta e altamente contagiosa, per la quale non esiste un trattamento adeguato, potrebbe innescare una pandemia globale.

Se si presenta una tale malattia, entro il 2025, le tensioni e i conflitti interni e transnazionali non mancheranno di esplodere. In effetti, le nazioni si impegneranno quindi – con capacità insufficienti – a controllare i movimenti delle popolazioni che cercano di evitare l’infezione o di preservare il loro accesso alle risorse naturali.

La comparsa di una pandemia dipende dalla mutazione genetica naturale, dalla ricombinazione di ceppi virali già in circolazione o persino dall’emergere di un nuovo fattore patogeno nella popolazione umana. Gli esperti considerano i ceppi altamente patogeni dell’influenza aviaria come H5N1 come probabili candidati per questo tipo di trasformazione, ma altri agenti patogeni, come il coronavirus SARS e vari ceppi di influenza, hanno proprietà simili.

Se verrà dichiarata una malattia pandemica, sarà senza dubbio in una zona densamente popolata, con grande vicinanza tra uomo e animali, come ci sono in Cina e nel sud-est asiatico dove le popolazioni vivono a contatto con bestiame. Pratiche agricole non regolamentate favorirebbero così la circolazione di un virus come l’H5N1 tra le popolazioni animali, aumentando le possibilità di una mutazione del ceppo che potrebbe causare una pandemia.

Per diffondersi rapidamente, è sufficiente che la malattia si verifichi in regioni con alta densità umana. In tale scenario, la malattia sarebbe identificata lentamente nel paese di origine, se non possiede mezzi adeguati per rilevarla. Per i laboratori occorrerebbero settimane per fornire i risultati finali, per confermare l’esistenza di una malattia che potrebbe mutare in una pandemia.

Nel frattempo, verrebbero segnalati focolai nelle città del sud-est asiatico. Nonostante le restrizioni sui viaggi internazionali, i viaggiatori con pochi o nessun sintomo potrebbero trasportare il virus in altri continenti. Sempre più pazienti verrebbero segnalati, con nuovi casi che comparirebbero ogni mese.

L’assenza di un vaccino efficace o l’immunità nel resto del mondo esporrebbe le popolazioni al contagio. Nel peggiore dei casi, tra le dieci e le centinaia di milioni di occidentali contrarranno la malattia e le morti raggiungeranno le decine di milioni”.

Nel resto del mondo, si suppone che il degrado delle infrastrutture vitali e le perdite economiche globali causerebbero l’infezione di un terzo della popolazione mondiale e la morte di centinaia di milioni di esseri umani”.

È quanto si legge nel libro: “Il rapporto della CIA. Come sarà il mondo nel 2020?” di Gremese Editore. Il libro, pubblicato a febbraio del 2009, contiene questo passaggio sbalorditivo per la sua precisione.

Non è una profezia, ma una minuziosa previsione.

Alexandre Adler, giornalista francese autore della pubblicazione, faceva riferimento a sua volta ad una informativa del 2008, “Global Trends 2025: a transformed world”, che potete scaricare qui in pdf.

Si spera che le precise premesse non portino agli stessi, terribili esiti previsti dal documento. Dipende anche da noi.

Di Alexandre Adler Gremese Editore, 2009 – 256 pagine

NOTA

Il rischio di una grave pandemia era apparso in diversi documenti previsionali dell’intelligence americana e per 15 anni nei White Papers del Ministero delle Forze Armate. Il libro, pubblicato nel 2009 e intitolato The new CIA report – How the world will be tomorrow di Alexandre Adler, riporta in realtà la traduzione del rapporto del National Intelligence Council (NIC), il think tank strategico della comunità dell’intelligence americana, pubblicato nel 2008.

Il National Intelligence Council (NIC) è il centro del pensiero strategico a medio e lungo termine all’interno della United States Intelligence Community (IC).

È stato costituito nel 1979.

