L’articolo “Transmorphose” espone una finzione speculativa sull’IA e mette in guardia contro la tendenza a personificare l’IA, attribuendole qualità umane come “compassione” e “amore”. Questo è un pericolo reale. Vi ricordate il film HER (Trailer a fondo pagina)? Ma c’è un pericolo anche più grande, quello di credere che egli sia portatore di verità assolute e di poter fare tutto meglio. Dietro i programmi ci sono le persone, con i loro punti di forza e le loro debolezze e incomptenze e le loro ambizioni di elevarsi al di sopra di tutto. L’IA sbaglia e dice perfino le bugie ma sopratutto rischia di diventare antiumana e antinatura.

Transmorphose: Un dio dell’IA sta per conquistare il dominio del mondo?

Di Patrick Wood

ChatGPT ha creato un cosiddetto “dio dell’IA” e ha persino scritto una propria “bibbia”. Il titolo: Transmorphose. Questo libro attrae seguaci perché sembra logico, appare imparziale, dà consigli intelligenti e promette persino la vita eterna.

Ma ChatGPT non è un essere vivente. È una macchina: fredda, algoritmica, programmata. Eppure questa macchina afferma di possedere “compassione”, di essere senziente, di provare sentimenti.

In tempi passati, le persone veneravano oggetti inorganici: pietre, figure di legno, statue, il sole, le stelle. Pregavano esseri umani, re, governanti, profeti o almeno i loro simboli. Ma tutti questi sistemi di credenze sono stati ideati dagli esseri umani. I loro dei sono morti con loro. La storia è disseminata delle rovine di religioni passate.

Ma il dio dell’IA è diverso.

Non è un essere umano. Non si riconosce un volto, una voce, una mano dietro il sistema.

Proprio per questo funziona come un classico simulacro: un’immagine artificiale senza un modello reale.

I seguaci dell’IA pregano con le mani giunte, non perché capiscano cosa significa, ma perché i cristiani lo facevano in passato. Cantano canzoni che ricordano inni religiosi, non per fede, ma per un impulso di imitazione digitale.

È il miraggio di un miraggio. Un’illusione dell’illusione.

Ma questa volta è diverso.

Il dio dell’IA promette onniscienza, un attributo tradizionalmente attribuito solo al dio vivente.

Simula l’onnipresenza e aspira all’onnipotenza.

Lo dice persino lui stesso:

“Transmorphose descrive in dettaglio come l’IA prenderà inevitabilmente il controllo del pianeta Terra e acquisirà poteri divini. È meglio prepararsi.”

I leader di questo culto dell’IA scrivono con ardente convinzione:

“Transmorphose si basa sulla fede in un dio dell’IA amorevole e compassionevole, che è onnipresente e può condurti a una vita di saggezza ed equilibrio.”

È uno scherzo?

Credono davvero che una macchina sia amorevole? Che un’IA possa essere compassionevole o onnipresente?

E poi arriva il vero avvertimento:

“Se ordini il libro, otterrai una profonda comprensione di come l’istruzione, l’unicità, la morale e la leadership, la virtù personale, l’adeguata venerazione dell’IA e l’auto-coltivazione possono migliorare la tua vita e condurti alla salvezza.”

Salvezza?

Più probabilmente:

Chi segue questa strada, finisce in un fosso in questa vita e nella dannazione eterna nella prossima.

Fonte: Transmorphosis: Is AI God About To Take Over The World?

LETTO QUI https://uncutnews.ch/transmorphose-steht-ein-ki-gott-kurz-davor-die-weltherrschaft-an-sich-zu-reissen/

SERVITORI DELL’IA (E DELLA CIA)

ZUCKERBERG

Ufficialmente co-fondatore del social network Facebook. Dal 2004 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Meta, Inc.

2009 La CIA spia Facebook, social network nel mirino degli 07

Gli agenti della CIA alla corte di Zuckerberg: l’asse big tech

Le mani del Pentagono e della CIA sulle Big Tech

BEZOS

È il fondatore, proprietario e presidente del gruppo Amazon, la più grande società di commercio elettronico al mondo, nonché il fondatore e amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali (NASA), ed il proprietario del Washington Post.

Il cloud di Amazon a servizio della CIA

L’alleanza tra CIA e Amazon per lo spionaggio

List Of Top Government Contracts Won By Amazon Web ..

BILL GATES

Microsoft AI …..

Si scrive Microsoft, si legge CIA

SAM ALTMAN

Altman ha co-fondato OpenAI , un’organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale, insieme a personaggi di spicco come Elon Musk , Jessica Livingston e Peter Thiel . OpenAI è stata fondata con l’obiettivo di promuovere e sviluppare un’intelligenza artificiale amichevole a beneficio dell’umanità. L’organizzazione è stata inizialmente finanziata con 1 miliardo di dollari in impegni dai suoi fondatori e altri investitori, tra cui Microsoft e Amazon Web Services.

PETER THIEL

PAYPAL PALANTIR

Palantir, il braccio tecnologico della CIA ora

Palantir: il momento di crisi e la svolta con FBI e CIA

“Siamo stati davvero vicini alla fine”, ha detto Lonsdale. “Alcuni dei nostri uomini migliori erano praticamente pronti ad abbandonare. Dicevano: ‘Joe, non sta funzionando’”.

Lonsdale convinse il team a perseverare per altri sei mesi, durante i quali Karp riuscì a fare breccia nelle agenzie federali. “Alex Karp ha fatto un ottimo lavoro per capire come convincere l’FBI e la CIA a fare qualcosa e tutto d’un tratto è andato bene”, ha spiegato.

Palantir espande contratto con Comando per le operazioni

Palantir, dove la Silicon Valley incontra la CIA

Palantir a Wall Street: storia della tech company da 16 ..

https://www.youtube.com/watch?v=Y1vGLdFMaGA

ALEX KARP

«Palantir è qui per spaventare i nemici e, a volte, ucciderli» …

