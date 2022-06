L’interesse per l’analisi della crescita demografica ha assunto importanza con Thomas Malthus alla fine del diciottesimo secolo. Le idee di Malthus, e più tardi di Herbert Spencer e di Charles Darwin, venivano rimodellate fino a plasmare l’ideologia élitaria del “Darwinismo Sociale”. Questa teoria giustificava le immense ricchezze, il potere e il dominio di una ristretta élite sul resto dell’umanità. In molti ambienti, tutto ciò ha rafforzato il consenso al controllo demografico.

100 anni fa, il Carnegie Institute e la famiglia Rockefeller videro il pericolo della crescità esagerata della popolazione e si proposero di regolarla. Il denaro dei Rockefeller aiutò gli studiosi di eugenetica a sviluppare piani di riduzione di gruppi etnici selezionati. La Rockefeller Foundation era il principale donatore del movimento eugenetico americano negli anni ’20 e ’30 e aiutò a stabilire la sua filiale tedesca, sovvenzionando il Kaiser Wilhelm Institute di antropologia, eredità umana ed eugenetica in cui esperimenti in tempo di guerra sono uno dei capitoli più neri della storia della scienza. VEDI QUI E Approfondimento qui

E ora stiamo facendo un salto quantico per risolvere il problema che alcuni signori sentono così fortemente.

I bambini virtuali potrebbero aiutare a combattere la sovrappopolazione, prevede l’esperto di intelligenza artificiale.

Bambini Tamagotchi: il metaverso avrà i figli virtuali?

I bambini virtuali che giocano con te, ti coccolano e ti fanno sembrare un luogo comune tra 50 anni e potrebbero aiutare a combattere la sovrappopolazione, prevede l’esperto di intelligenza artificiale.

Questi discendenti generati dal computer esisteranno solo nel mondo digitale immersivo noto come “metaverso“, a cui si accede utilizzando la tecnologia della realtà virtuale come un auricolare per far sentire l’utente come se fosse faccia a faccia con il bambino.

Secondo Catriona Campbell, una delle principali autorità britanniche in materia di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, non costeranno quasi nulla da sollevare, poiché richiederanno risorse minime.

Nel suo nuovo libro, AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence, sostiene che le preoccupazioni per la sovrappopolazione spingeranno la società ad abbracciare i bambini digitali.

Li descrive come la “generazione Tamagotchi”, un riferimento agli animali domestici digitali portatili che sono diventati molto popolari tra i giovani occidentali alla fine degli anni ’90 e 2000.

“I bambini virtuali possono sembrare un passo da gigante da dove siamo ora, ma entro 50 anni la tecnologia sarà avanzata a tal punto che i bambini che esistono nel metaverso sono indistinti da quelli nel mondo reale”, scrive.

“Man mano che il metaverso si evolve, posso vedere i bambini virtuali diventare una parte accettata e pienamente abbracciata della società in gran parte del mondo sviluppato”.

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è stato una voce di primo piano sul concetto di metaverso, che è visto come il futuro di Internet e offuscherebbe i confini tra il mondo fisico e quello digitale.

Il termine, coniato nel romanzo distopico del 1992 “Snow Crash”, è usato per descrivere spazi condivisi e coinvolgenti a cui si accede su piattaforme diverse.

La signora Campbell crede che un giorno le persone saranno in grado di utilizzare guanti high-tech in grado di fornire feedback tattili per replicare le sensazioni fisiche.

Ciò consentirebbe a qualcuno di coccolare, nutrire e giocare con la propria prole digitale come se fosse un bambino vero.

“Siamo già sulla buona strada per creare la generazione Tamagotchi che, a tutti gli effetti, sarà ‘reale’ per i loro genitori”, aggiunge la signora Campbell.

“Sulla base del fatto che la domanda dei consumatori è presente, e penso che lo sarà, i bambini con intelligenza artificiale diventeranno ampiamente disponibili per una tariffa mensile relativamente piccola.

Non commettere errori sul fatto che questo sviluppo, se dovesse davvero aver luogo, è un punto di svolta tecnologico che, se gestito correttamente, potrebbe aiutarci a risolvere alcuni dei problemi più urgenti di oggi, inclusa la sovrappopolazione”.

L’esperto di intelligenza artificiale ha affermato che i bambini virtuali avrebbero probabilmente volti e corpi fotorealistici – grazie alla CGI e all’apprendimento automatico avanzato – e sarebbero in grado di riconoscere e rispondere ai loro genitori con l’aiuto dell’analisi vocale e del tracciamento facciale.

Una sola domanda: perché?

Bill Gates ci ha insegnato che ora si possono prevedere le pandemie, quindi perché perché non prevedere anche una crisi delle nascite? Vogliono investire nell’utero sintetico e ora pensano a come combattere la piaga di questa nuova crisi già conclamata. MI verrebbe quasi da pensare che sia stato tutto previsto e calcolato nei minimi dettagli ma guai a dirlo. Non vorrei passare per un complottista…

