Una scoperta spaventosa di Wolfgang Wodarg.

Il thriller della pandemia

Covid-19 è un caso per detective medici.

di Wolfgang Wodarg

La morte massiccia e sproporzionatamente frequente di pazienti di Covid-19 con pelle di colore scuro e provenienti dai paesi del sud è apparentemente anche il risultato di una cattiva gestione della droga. Sono interessate le persone con una specifica carenza di enzimi, che si verifica soprattutto negli uomini le cui famiglie provengono da regioni dove la malaria era o è endemica.

Attualmente sono in trattamento con l’idrossiclorochina, un farmaco incompatibile con loro, che viene ora utilizzato in tutto il mondo nella lotta contro Covid-19. Se questo non si ferma rapidamente, c’è il rischio di una mortalità di massa, soprattutto in Africa.

Prima di descrivere la mia ricerca su questi risultati molto inquietanti, vorrei dire qualche parola sulla valutazione della crisi della corona, sull’affidabilità del test PCR SARS-CoV-2 così come la paura onnipresente e come viene usata politicamente.

Nelle mie indagini sugli eventi successivi a Wuhan, che dall’inizio del 2020 hanno cambiato completamente il mondo, mi sono presto reso conto che, sebbene stiamo sperimentando una nuova variante del virus corona, alla luce dei dati tedeschi sulla mortalità e la morbilità non differisce in modo significativo da quanto è stato o avrebbe potuto essere osservato negli ultimi anni.

I coronavirus non sono stati al centro della sorveglianza epidemiologica a livello mondiale, in quanto non hanno contribuito in modo significativo alla globalizzazione delle infezioni virali respiratorie stagionali, se non nel breve periodo in Cina (SARS 2002/2003) e nei Paesi arabi (MERS dal 2012). Non esistevano inoltre vaccini contro di loro che potessero essere ricombinati annualmente, come nel caso dell’influenza.

Come è noto, i normali episodi di malattia a livello mondiale sono stati definiti “pandemie” a partire dall’influenza suina del 2009 in modo inflazionistico e ogni volta concentrandosi su singoli agenti patogeni. In questo contesto, la vigilanza e la una sfiducia è storicamente giustificata.

Perché se già i nostri ospiti invernali normali, mutevoli e globalmente in circolazione, come i virus H1N1 nel 2009, soddisfano i criteri di una pandemia, allora il termine è diventato privo di significato. Prima del 2009, le cose erano diverse; in quel periodo, le caratteristiche necessarie di una pandemia comprendevano molte malattie gravi e numerosi decessi, con un sovraccarico catastrofico di assistenza sanitaria a livello mondiale.

Gli aspetti puramente infettivo-epidemiologici del fenomeno di Wuhan mi sono ampiamente chiari. Secondo i dati disponibili delle reti tedesche per la sorveglianza delle malattie respiratorie acute (ARE), della Arbeitsgemeinschaft Influenza e del Web Influenza, e secondo i dati ospedalieri per l’ARE, nonché i dati sull’utilizzo delle unità di terapia intensiva nel paese, l’ondata influenzale 2019/2020 con il suo spettro di agenti patogeni diversificato è passata senza alcuna particolarità.

Solo le consultazioni nelle pratiche di segnalazione si sono svolte, a quanto pare, molto meno frequentemente nelle ultime settimane della stagione a causa del blocco.

Il test PCR: non specifico, medicalmente inutile, ma spaventa

Data la grande importanza dell’evento Covid-19, occorre prestare particolare attenzione al test PCR SARS-CoV-2, l’unico strumento disponibile per misurare il virus e per poter parlare di una nuova diffusione. La mia valutazione in merito non è cambiata dalla fine di febbraio: Senza il test PCR per il virus SARS-CoV-2 progettato dagli scienziati tedeschi, non avremmo notato una “epidemia” di corona o addirittura una “pandemia”.

Il test, dopo che l’OMS l’ha raccomandato (“non ai fini del rilevamento della malattia”), è stato utilizzato per girare tutto il paese alla ricerca di frammenti del virus della SARS. Un ufficio in Cina, che in un’intervista alla radio Deutschlandfunk uno degli sviluppatori del test PCR, il Prof. Drosten, non ha voluto menzionare per nome, ha confermato al virologo, che il test, da lui utilizzato, aveva trovato il frammento di SARS che stava cercando nel virus della SARS di Wuhan.

La mia valutazione di questo test, non ufficiale e non medico, che ora viene utilizzato per la ricerca di “casi” in tutto il mondo, è la seguente:

Come può un test, che è positivo per i diversi virus della SARS di pipistrelli, cani, tigri, leoni, gatti domestici ed esseri umani, che da molti anni stanno cambiando e si stanno diffondendo in tutto il mondo, essere citato come prova per un presunto SARS-CoV-2 di soli quattro mesi?

Si tratta ovviamente di un test delicato, che produce troppi risultati positivi, e che quindi può anche rilevare molti agenti patogeni simili alla SARS che ora si sono naturalmente ricombinati. Questo non nega la presenza dei virus di Wuhan.

Tuttavia, il test apparentemente misura anche le precedenti varianti della SARS, che cambiano continuamente, possono cambiare rapidamente i loro ospiti e non si trovano nei database dei virologi. Questi erano e non sono ovviamente considerati straordinariamente pericolosi.

Quindi come facciamo a sapere che la discrepanza tra le molte infezioni innocue e i pochi decorsi più gravi non è causata da questo, che si trovano diverse varianti con il test utilizzato allo stesso modo? Tanto più che risulta positivo anche per le varianti animali!

Un test positivo che non è molto conclusivo fa sempre paura, e innesca immediatamente e in modo prevedibile un comportamento appropriato adeguato da parte degli interessati e dei responsabili.

I test diffusi, la fissazione per le stazioni di ventilazione, lo svuotamento delle cliniche per l’annunciata inondazione delle vittime di Covid-19 e gli esercizi di triage hanno causato il panico e quindi hanno permesso l’obbedienza di una popolazione fortemente intimidita.

I Test a livello nazionale, la fissazione sui ventilatori, lo sgombero delle cliniche per l’annunciata inondazione delle vittime della Covid-19 e le esercitazioni di triage, ha causato il panico e ha permesso l’obbedienza di una popolazione molto intimidita.

La paura non deve andare via?

Quando è diventato sempre più chiaro, ancor prima dell’inizio delle misure di blocco, che la Germania sarebbe stata probabilmente risparmiata in gran parte, due nuove immagini di orrore hanno dominato la cronaca anche nel nostro Paese e fecero sì che la paura e l’obbedienza continuassero: bare e caos mortale in molti ospedali italiani e spagnoli, contenitori refrigerati pieni di cadaveri e fosse comuni a New York. La conclusione è stata che, dopo tutto, deve essere un’epidemia pericolosa.

Ma è improbabile che un solo e unico virus è molto più innocuo ad Amburgo che a New York. Ci devono essere altre ragioni per questo.

Così ho concentrato la mia ricerca su questi nuovi punti caldi di quello che sta succedendo. Forse, mi auguro, sarebbe anche più facile capire perché molti governi parlano ripetutamente di una “seconda ondata” minacciosa e della continua necessita’ continuata di mantenere l’isolamento.

Attualmente si sostiene che le misure dovrebbero essere mantenute più o meno fino a quando l’intera popolazione non potrà essere salvata con la vaccinazione. Un anno e mezzo di una “nuova normalità” senza vacanze, feste, eventi culturali e sportivi sono richiesti e sono promesse vaccinazioni obbligatorie, test obbligatori, tracciamento e App per l’immunità nel futuro.

Ma perché? Cosa rende il governo così sicuro che ritiene necessario abrogare parti essenziali del Grundgesetz (costituzione tedesca), portare la classe media alla bancarotta e far precipitare i lavoratori e i dipendenti nella disoccupazione? Cos’altro ci minaccia?

Detective medici: uno sguardo sotto la superficie

Quindi dobbiamo scoprire cosa è successo, per esempio, nel Nord Italia, in Spagna o a New York. Per comprendere questo, sono necessarie più ricerche di quante se ne insegnino nella normale epidemiologia.

A Baltimora, presso l’ormai purtroppo istituzionalmente corrotta Johns Hopkins University, frequentavo un’intensa formazione epidemiologica, che mi ha dato una grande quantità di conoscenze metodologiche. C’era anche un reparto chiamato „Medical Detectives“. Qui si può imparare dalla storia e da numerosi casi ben studiati, così come le conseguenze per la salute, ad esempio attraverso avvelenamento da pozzi o cibo, e quali trucchi rendono difficile distinguere le cause naturali da quelle artificiali o addirittura criminali. Nel lavoro di medico detective, come tutti sanno dai romanzi gialli, ci sono colpevoli e vittime, moventi e armi del delitto, alibi e chi commissiona.

Una malattia – anche quella dichiarata dall’OMS – può essere un “falso”. Nel caso dell’influenza aviaria e dell’influenza suina, ho visto e studiato le macchinazioni senza scrupoli e corrotte di un’industria farmaceutica e dei vaccini. Più volte sono stati creati timori per la salute per dirottare miliardi di denaro pubblico in tasche private con prodotti pericolosi.

Per questo motivo potete anche chiedere di Covid-19: C’è qualcos’altro dietro la continua diffusione della paura tra la gente? Cui bono? Chi trae vantaggio dalla paura?

I virologi ancora una volta come creatori di paura

Oltre all’OMS, i fautori della paura sono di nuovo alcuni virologi che conosco già dal passato. La maggior parte di loro – e questo purtroppo è oggi, ovunque negli istituti medici, una “nuova normalità” – ha stabilito una stretta collaborazione con l’industria farmaceutica o con altri investitori.

Al giorno d’oggi è più facile diventare professore se si è dimostrato capace di ottenere fondi da terzi. La scienza si è abituata a “imbrogliare”, e le università facilitano questo compito attraverso spin-off non trasparenti, partenariati pubblici-privati o collaborazioni con presunte fondazioni di beneficenza.

Il dipartimento di virologia della Charité di Berlino è sostenuto dalla Fondazione Bill e Melinda Gates nella questione di Covid-19. Un co-autore del test PCR di Drosten et al. è l’amministratore delegato della società biotecnologica TIB Molbiol, che ora produce sempre più test e li commercializza a un costo di milioni. Tuttavia, si tratta di scoperte a livello investigativo che non spiegano di gran lunga ciò che sta mettendo sottosopra questo mondo.

La maggior parte degli esperti non può più negare che il pericolo di contagio in Germania e nei paesi limitrofi è ormai passato senza doversi vergognare per il resto della loro carriera. Eppure ci sono persone nei governi, negli uffici pubblici e nella comunità scientifica che vogliono continuare a rinchiuderci con la paura e prenderci in giro.

Il mio fastidio per questo panico infondato dal punto di vista medico e molte autorizzazioni epidemiche-igienico-sanitarie e discipline per il ritiro della libertà non sensate, è accompagnato anche dalla curiosità di un “detective medico”, che pensa a possibili motivi nascosti.

Tuttavia, non voglio affrontare qui il contesto politico o economico. Probabilmente verrà il momento di farlo e questo non è il mio campo di competenza.

C’è una “seconda ondata” in arrivo?

La domanda che mi pongo è: come è stato possibile creare tali scenari di orrore con un agente patogeno apparentemente relativamente innocuo, con il quale i critici potevano essere eliminati senza sforzo e con il quale la paura della popolazione era costantemente alimentata dai media?

Vorrei anche sapere su quali prove scientifiche il Cancelliere, il suo Ministro della Salute, il suo virologo di corte e altri continuano ad annunciare: La seconda ondata deve ancora arrivare. Ci vorranno ancora molti mesi. Non dobbiamo andare in vacanza. Dobbiamo essere pronti a lavorare da casa in futuro.

Tutti noi dobbiamo essere testati, rintracciati e vaccinati con un farmaco che deve ancora essere testato. Anche se tutto questo è già nel copione intitolato “La prima pandemia moderna”, che Bill Gates ha pubblicato il 23 aprile, non è provato dal punto di vista medico neanche lì.

Un indizio da New York

Il 31 marzo ho ricevuto un importante suggerimento: il medico di terapia intensiva di New York, il dottor Cameron Kyle-Sidell, aveva allertato i suoi colleghi con una sorprendente osservazione. Ha fatto rapporto: “Quello a cui ho assistito non erano pazienti della Covid-19. Non avevano i segni della polmonite, ma sembravano passeggeri di un aereo che all’improvviso ha perso pressione ad alta quota”.

Doveva essere un disturbo del trasporto di ossigeno nel sangue. Ho cercato e scartato una dopo l’altra le varie cause note di tali sintomi, se erano fuori questione a causa della progressione della malattia.

La causa più probabile mi è sembrata essere l’emolisi rapida, una distruzione degli eritrociti (globuli rossi) nei polmoni, che scambiano l’ossigeno nei polmoni con la CO2 da espellere, per trasportare l’ossigeno in ogni angolo del nostro corpo.

I pazienti si sentono poi soffocati, respirano molto velocemente e si esercitano.

Sappiamo cosa fare in un caso del genere perché ci viene dimostrato a bordo dell’aereo prima di ogni decollo: Le maschere di ossigeno cadono dal soffitto e portano la salvezza, finche’ tutto non sara’ tornato alla normalita’. Questo è esattamente ciò che ha aiutato i pazienti di New York nel migliore dei modi. L’intubazione e la ventilazione, invece, erano sbagliate e hanno ucciso persone in molti luoghi.

Il morto nigerianio in Svezia

Ero a conoscenza di un caso del genere con gli stessi sconcertanti sintomi, che era stato descritto nel 2014 dai pneumologi svedesi in un giovane paziente nigeriano morto a causa della malattia.

A quel tempo, dopo la morte,

è stata sospettata una carenza di enzimi come possibile causa, ed stata effettivamente trovata, che si verifica in molte regioni dell’Africa nel 20-30 per cento della popolazione.

Si tratta del cosiddetto deficit di glucosio-6-deidrogenasi, o “deficit di G6PD”, una delle peculiarità genetiche più comuni, che può portare a minacciare l’emolisi (dissoluzione dei globuli rossi), soprattutto negli uomini, quando vengono assunti determinati farmaci o sostanze chimiche. La seguente mappa mostra la distribuzione di questa carenza (fonte e spiegazioni qui).

Questo tratto ereditario è particolarmente comune tra i gruppi etnici che vivono in zone con malaria. Il gene G6PD modificato offre vantaggi ai tropici. Rende i suoi portatori resistenti agli agenti patogeni della malaria. Tuttavia, la carenza di G6PD è pericolosa anche se le persone colpite vengono a contatto con alcune sostanze che si trovano, ad esempio, nei fagioli di campo, nel ribes, nei piselli e in alcuni medicinali.

Questi includono acido acetilsalicilico, metamizolo, sulfonamidi, vitamina K, naftalina, anilina, farmaci per la malaria e nitrofurani. La carenza di G6PD porta poi ad un’interruzione dei processi biochimici nei globuli rossi e – a seconda della dose – ad un’emolisi da lieve a pericolosa per la vita. I detriti degli eritrociti scoppiati portano successivamente a microemboli, che bloccano i piccoli vasi in tutti gli organi. Ciò che aveva causato la malattia e la morte del giovane nigeriano non era chiaro all’epoca.

Una scoperta spaventosa

Ho guardato i farmaci che possono causare una grave emolisi nel deficit di G6PD e ho preso un grande spavento. Una delle sostanze che viene chiamata molto pericolosa in tutte le forme di questa carenza enzimatica è la droga antimalarica idrossiclorochina (HCQ).

Ma è proprio questa la sostanza che i ricercatori cinesi di Wuhan raccomandano dal 2003 contro la SARS.

Da Wuhan è venuto HCQ con il virus come una delle opzioni terapeutiche ed è stata accettata come tale.

Allo stesso tempo, l’HCQ è stato raccomandato come agente promettente contro Covid-19 per ulteriori studi clinici con il supporto dell’OMS e di altre agenzie.

Secondo i rapporti, la produzione di questo farmaco sarà aumentata in Camerun, Nigeria e altri paesi africani. L’India è il maggiore produttore di HCQ ed esporta in 55 paesi. Werner Baumann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bayer AG, ha annunciato all’inizio di aprile che “varie indagini in laboratori e cliniche” hanno fornito le prime indicazioni che la clorochina potrebbe essere adatta al trattamento dei pazienti affetti da corona. L’azienda ha poi fornito diversi milioni di compresse.

Ci sono ora centinaia di sperimentazioni pianificate o in corso da diversi sponsor in tutto il mondo, in cui l’HCQ viene utilizzato da solo o insieme ad altri farmaci. Quando ho esaminato alcuni grandi studi per vedere se i pazienti con deficit di G6PD erano esclusi, non ho trovato alcuna indicazione di questo nella maggior parte dei piani di studio.

Negli Stati Uniti, ad esempio, si sta preparando un grande studio multicentrico con 4.000 soggetti provenienti da personale medico in buona salute.

Qui, tuttavia, il termine “ipersensibilità” è usato solo in termini generali, come avviene per tutti i farmaci per quanto riguarda le reazioni allergiche. Uno studio sulla clorochina/idrossiclorochina dell’Università di Oxford (NCT04303507) con 40.000 partecipanti non fa menzione del rischio di carenza di G6PD. In un altro grande studio del Pentagono, tuttavia, c’è un avvertimento esplicito, per escludere i pazienti con deficit di G6PD dallo studio.

Il grafico seguente, che si basa sulle informazioni della banca dati dell’OMS, mostra quanti studi su Covid-19 e HCQ sono stati avviati – e quanti pochi di essi tengono conto della carenza di enzimi.

Per lo più sono menzionate solo le complicazioni cardiache della clorochina o dell’idrossiclorochina, che in Brasile hanno portato alla conclusione di uno studio con 11 decessi di 81 soggetti. Sembra, tuttavia, che in tutto il mondo si presti scarsa attenzione a questo ulteriore grave effetto collaterale.

Inoltre, a causa della mancanza di alternative, l’HCQ è stato tollerato e ampiamente utilizzato in molti paesi dall’inizio dell’anno come parte di un cosiddetto “uso compassionevole”. In medicina, l’uso compassionevole si riferisce all’uso di farmaci non ancora approvati in situazioni di emergenza.

Accumuli notevoli

Nel corso di questa ricerca sono stati ricevuti sempre più risultati su valutazioni più precise dei decessi nelle città particolarmente colpite. A New York e in altre città degli Stati Uniti, è stato riferito che la stragrande maggioranza dei decessi è stata causata da “afroamericani” – il doppio di quelli che ci si aspetterebbe in base alla percentuale di popolazione.

Sempre dall’Inghilterra, dove i dati sulla mortalità di Euromomo mostrano un tasso di mortalità in aumento dall’inizio di aprile, è stato riportato che su circa 2.000 persone gravemente malate, il 35%, il doppio di quanto ci si aspettava, proveniva da “minoranze” etniche (“neri, asiatici o altre minoranze etniche”), compresi medici e personale medico.

La grande mortalità dei medici in Italia ha urgente bisogno di chiarimenti.

La morte di circa 150 medici e di poche medici-donne è associata a Covid-19. Anche se l’età può aver giocato un ruolo in molti di questi casi, va notato che un’alta prevalenza di deficit di G6PD è stata descritta anche per alcune regioni d’Italia e che in Italia fino al 71% di coloro che sono risultati positivi alla PCR, così come il personale, ha avuto un uso profilattico elevato di HCQ. Lo stesso vale per la Spagna. Tra i primi 15 morti di Covid-19 in Svezia, 6 erano giovani migranti provenienti dalla Somalia.

Combinazione mortale

Quindi il risultato spaventoso della mia ricerca è

Tipici decorsi gravi con emolisi, microtrombi e mancanza di respiro senza i tipici segni di polmonite si verificano più frequentemente dove due fattori si uniscono:

Molti pazienti con antenati provenienti da paesi con deficit di G6PD

Uso profilattico o terapeutico di HCQ ad alte dosi

Questo è esattamente ciò che ci si aspetta in Africa, e questo è già il caso ovunque la migrazione stia causando la migrazione di una larga parte della popolazione dai paesi colpiti dalla malaria.

Il seguente diagramma mostra schematicamente il processo.

Città come New York, Chicago, New Orleans, Londra, o anche grandi città in Olanda, Belgio, Spagna e Francia sono centri di questo tipo. Se il test è ampiamente utilizzato in questi hotspot migratori e si prevede che sarà positivo in circa il 10-20% della popolazione, molte persone provenienti dai paesi del G6PD saranno anche tra questi.

Se poi saranno trattati con HCQ ad alte dosi, sia a scopo profilattico che per un uso “compassionevole”, come previsto, allora quei gravi quadri clinici saranno evocati anche nei giovani, come ci è stato presentato dalla stampa sensazionale, e che mantengono viva la nostra paura di Covid-19.

Non si sa quante volte questa combinazione mortale abbia già portato a vittime. Non c’è stata alcuna discussione sulla questione tra i responsabili dell’OMS e dei governi. C’è anche una spaventosa mancanza di conoscenza e di responsabilità tra i medici che sono responsabili del trattamento dei pazienti Covid-19 o del personale che li cura.

Di nuovo: Questo collegamento vale non solo per l’Africa, ma anche per gran parte dell’Asia, dell’America centrale e meridionale, dell’Arabia e del Mediterraneo.

I casi citati non hanno nulla a che fare con la malattia di Covid-19. Un risultato del test PCR che porta alla prescrizione profilattica dell’HCQ è sufficiente a causare una grave malattia in un terzo delle persone provenienti da popolazioni ad alto rischio trattate in questo modo.

HCQ-Behandlung bei G6PD-Mangel ist ein gefährlicher Kunstfehler

Das ließe sich sofort abstellen, wenn alle behandelnden Ärzte weltweit über die Kontraindikation von HCQ aufgeklärt würden. Diese Aufklärung wird jedoch von der WHO, vom CDC, vom ECDC, von den chinesischen SARS-Spezialisten, von den Ärztekammern, von den Arzneimittelbehörden und von der Bundesregierung und ihren Beratern sträflich unterlassen. Das erscheint angesichts der laufenden Programme grob fahrlässig.

È una pratica scorretta trattare le persone con deficit di G6PD con derivati della clorochina ad alto dosaggio o altri farmaci noti per essere pericolosi per loro. Sotto l’etichetta dell’OMS “‘Solidarity’ clinical trial for COVID-19 treatments”, le persone sane sono esposte a esperimenti approvati frettolosamente e letali. Centinaia di studi clinici, per lo più inutili studi osservazionali con approcci paralleli, molto spesso vengono eseguiti anche con HCQ come una delle alternative.

La legislazione tedesca sulle droghe proibisce l’uso di droghe non approvate, ma il governo incoraggia ancora questo. Un test non convalidato non approvato a scopo diagnostico fornisce il pretesto per l’uso di farmaci potenzialmente letali – e tutto questo in una malattia infettiva per la quale non vi è ancora alcuna prova che ponga seri rischi al di là del rischio dell’epidemia annuale di influenza.

A tutto gas nella catastrofe

I pericoli di questa epidemia sono presentati con l’aiuto dell’impostura scientifica. Un test non adatto da Berlino fornisce il pretesto per misure letali in tutto il mondo. Le conseguenze di questi errori portano a situazioni di emergenza in molte regioni, che vengono attribuite a un’epidemia. Questo è ciò che crea quell’ondata di paura, su cui si muovono oggi tanti nel mondo degli affari e della politica e che minaccia di seppellire i nostri diritti fondamentali.

Il pubblico, i media e gli esperti non sembrano sorpresi che più del doppio degli “afroamericani” muoiano a New York e in altri centri, di quanto ci si aspetterebbe, data la sua percentuale di popolazione.

Anche negli studi sui decessi negli Stati Uniti e altrove, i rischi posti dal deficit di G6PD sono quasi sempre nascosti o dimenticati.

Quando i ricercati virologi e altri esperti annunciano da tempo che ci sarà un’ondata di morti in Africa e condizioni terribili nelle città, sono a conoscenza di queste connessioni? O ci sono altre ragioni dimostrabili che giustificano profezie così importanti?

Infine: sono tutti argomenti solo per la scienza o anche per i pubblici ministeri e i tribunali?

Nota editoriale: Questo articolo appare contemporaneamente in diverse riviste. Ulteriori informazioni e grafici sono disponibili sul sito web dell’autore.

