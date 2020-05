DI PETER KOENIG

Sapete chi ha coniato la malefica espressione “teoria del complotto”, o l’accusa “sei un teorico del complotto!”? Nientemeno che la CIA negli anni ’50 per mettere a tacere chi aveva capito la menzogna della guerra fredda contro l’Unione Sovietica. Questa era una totale balla degli strateghi di guerra degli Stati Uniti, creare in genere la paura nella popolazione e in particolare negli europei col fine di rendere potente il complesso industriale militare americano e creare la minaccia costante dell’Unione Sovietica comunista.

Un’espressione complementare sviluppata negli ultimi anni è “fake news” – persone che dicono fondate verità vengono accusate di diffondere “notizie false” – di cui sono i primi responsabili proprio i media che diffondono le vere false notizie. Un mondo davvero distopico, e la maggior parte della gente non se ne rende conto.

Un altro termine denigratorio recentemente inserito nel vocabolario mainstream è “populista”. Si riferisce a persone o idee di sinistra, centro o destra, quando non si attengono alla narrativa ufficiale. Secondo la definizione del Webster, un populista è chi rappresenta le opinioni della gente, la visione della maggioranza, perciò in realtà un termine davvero democratico perché un vero leader dovrebbe rappresentare le opinioni della gente. Ma la manipolazione dei media ha fatto del “populismo” qualcosa da “basso intelletto” – e, ovviamente, nessuno vuole essere di “basso intelletto”, quindi è diventato un termine dispregiativo. Ecco come i media e una propaganda psicologicamente manipolata possono alterare quello che la gente definirebbe “il nostro comune sentire”.

Il fattore paura è sempre un elemento cruciale nel separare le persone e nel rinchiuderle in uno spazio interiore di paura – il che permette che nello spazio esterno possa accadere qualsiasi cosa – dalla costruzione di armamenti, alla falsa corsa agli armamenti – quando questa non c’è affatto. L’Unione Sovietica uscì dalla seconda guerra mondiale, che gli costò la perdita tra i 25 ei 30 milioni di persone, per salvare l’Europa e il mondo dal fascismo.

Ciò nonostante, i libri di storia occidentali raccontano che furono soprattutto gli Stati Uniti e i loro alleati europei a sconfiggere Hitler. Questa narrazione falsata viene propagata di continuo, ultimamente il 9 maggio 2020 nella recente celebrazione della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale – senza alcuna considerazione del ruolo chiave dell’Unione Sovietica, la Russia attuale, nella sconfitta dei nazisti hitleriani.

Dopo questo enorme sacrificio, l’Unione Sovietica non aveva né l’intenzione né le risorse per costituire un esercito in grado di sconfiggere l’Occidente – come venne propagandato dagli Stati Uniti e poi scimmiottato dall’Europa, per giustificare quindi 40 anni di guerra fredda basata sulla PAURA. La guerra fredda ha distrutto le relazioni naturali (commerciali, diplomatiche, culturali) tra l’Europa e la Russia di oggi.

Oggi, tuttavia, chiunque osi ricordare ai media occidentali, ai politici e agli amici quale sia il vero vincitore di Hitler, vale a dire l’Unione Sovietica – è un “teorico del complotto” – o qualcuno che diffonde “fake news”.

La crisi del coronavirus

L’ultimo esempio di un enorme complotto è la crisi del coronavirus. Ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi, il lockdown totale di tutto il mondo, eseguito praticamente da quasi tutti i governi di questo Terra con pari rigidità, quarantene, confinamenti a casa col “pretesto” di proteggere noi – il popolo – da un nemico invisibile – è il coronavirus. Ogni governo è cosciente che si tratta un disastro per l’economia nazionale e mondiale – che è un suicidio sociale. Eppure perseverano – agli ordini di chi?

Per questo la maggior parte di noi cerca le proprie fonti di informazione al di fuori di quelle in cui domina il mainstream, bugie dettate o supportate dai governi, una raccolta di dati e statistiche sulle infezioni da COVID, nonché di tassi di mortalità enormemente gonfiati e volutamente falsificati, al fine di aumentare il fattore paura e prolungare questo blocco totalmente distruttivo. Si veda qui [1]. Ma questo trucco orrendo non viene praticato attivamente solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Un luogo in particolare è l’Italia, vedi qui [2].

Un altro caso emblematico è la Svizzera. L’Ufficio federale di statistica ufficiale (BAS, “Bundesamt für Statistik” in tedesco), tiene settimanalmente traccia di tutti i decessi nel paese. Nelle prime 18 settimane del 2020 (ovvero fino al 3 maggio 2020), si sono in realtà registrati meno decessi che nelle prime 18 settimane del 2015 – 25.400 (2020) contro 26.596 (2015). Come è possibile se il bilancio ufficiale delle vittime in Svizzera è di 1.642, a partire dal 24 maggio 2020. In altre parole, praticamente muore ogni anno con o senza coronavirus lo stesso numero di persone. Si veda qui [3].

Dato che la Svizzera è all’8° posto come tasso di maggiore mortalità per Covid in Europa, cifre di decessi totali simili molto probabilmente dovrebbero trovarsi in altri paesi europei e negli Stati Uniti, cioè numeri praticamente invariati nelle prime 18 settimane del 2019 e del 2020.

A meno che non vengano presentate prove concrete, come quelle di un deputato italiano e di un certo numero di medici, virologi e microbiologi italiani e di altri paesi europei, ma anche degli Stati Uniti, chiunque si riferisca alla falsità e all’inaffidabilità della statistica è definito un teorico del complotto, un bugiardo. E in alcuni paesi le persone che dicono la verità sono persino soggette a multe e azioni legali. Queste minacce e accuse di complottismo dovrebbero farci tacere. Ma non ci riescono e non ci riusciranno. Vogliamo che la verità emerga e sia conosciuta in tutto il mondo.

La crisi economica mondiale

Già ora ci rendiamo conto di un danno di proporzioni inaudite. Nei primi quattro mesi di questa cosiddetta pandemia, tale denominata dall’OMS, assistiamo a un disastro globale di proporzioni che superano di gran lunga quelle del 1929-33 e del 2008-09. Mai nella storia umana conosciuta è stata creata tanta sofferenza.

I fallimenti abbondano, il mercato azionario è crollato finora di oltre il 30% (con alcuni alti e bassi – definiti “presa rapida di beneficio” da parte dei ricchi e potenti a danno dei piccoli investitori). Tuttavia, i miliardari statunitensi nel 2020 hanno aumentato la loro ricchezza durante i primi 4 mesi di 406 miliardi di dollari, a detta della CNBC [4] del 1 maggio 2020.

Il blocco universale per Covid ha anche causato un crollo degli asset della produzione, che ora diventano facili prede per gli acquisti da parte delle grosse multinazionali – la disoccupazione sale ad altezze mai sperimentate prima dalla moderna umanità, attualmente con 40 milioni di americani senza lavoro. Senza tener conto di coloro che hanno rinunciato alla ricerca di un lavoro o si dichiarano disoccupati.

Secondo Fox Business News, fino al 40% potrebbe non tornare al lavoro. La FED prevede che la disoccupazione raggiungerà il 50% entro la fine dell’anno (nel peggiore periodo di recessione del 1929 la disoccupazione raggiunse il 25%). Queste sono solo statistiche statunitensi, ma la situazione nell’Europa più caotica potrebbe essere anche peggiore.

L’International Labour Office (ILO) ha annunciato che entro pochi mesi la disoccupazione mondiale potrebbe colpire 1,6 miliardi di persone, metà della forza lavoro globale. Molte di queste persone, specialmente nel Sud del mondo, erano già sull’orlo della povertà o sotto la sua soglia, in quanto si procuravano da vivere giorno per giorno e senza risparmi. Ora sono condannati a chiedere l’elemosina – e molti, forse centinaia di milioni, a morire di fame, secondo il World Food Program (WFP). Molti, se non la maggior parte, non hanno accesso a servizi sanitari, nessun riparo o qualsiasi altra forma di rete di sicurezza sociale, perché il collasso economico causato dal COVID ha spazzato via anche le fragili strutture di sicurezza sociale che i paesi poveri potrebbero aver istituito.

Una miseria senza fine. E questa è solo la piccola punta dell’iceberg. Il peggio deve ancora venire – quando tra poche settimane o mesi emergerà un quadro più chiaro di quante aziende vivranno o morranno – e ancora più persone saranno relegate nella povertà economica.

La vera cospirazione

Se facciamo qualche passo indietro, appare chiaro e non casuale che il mondo intero sia stato colpito dallo stesso virus e praticamente allo stesso tempo. Ciò non accade in modo naturale – ma può accadere, come è avvenuto, quando un virus viene diffuso artificialmente in ogni paese – e questo allo stesso tempo. Quindi, c’è un piano diabolico dietro questa cosiddetta crisi del coronavirus che non deve nemmeno essere considerata una crisi se guardiamo ai tassi effettivi delle malattie e della mortalità – non a quelli gonfiati per iindurre la paura (vedi sopra, i casi in Italia e Svizzera).

Quindi, chi c’è dietro tutto questo? Beh, senza fare nomi e lasciarli indovinare, ci sono diversi rapporti ed eventi che hanno “previsto” una pandemia simile. Uno dei più importanti è il rapporto Rockefeller del 2010, che descriveva in modo sorprendente quanto ora sta accadendo definendolo uno scenario “Lock Step”. Secondo il rapporto questo scenario dovrebbe peggiorare e l’attuale pandemia potrebbe essere seguita da un’ondata più forte entro la fine dell’anno o nel 2021. Stranamente, le proiezioni economiche del FMI per una “economia post-Covid” prevedono 3 scenari, due dei quali considerano un altro focolaio nella seconda metà del 2020 o nel 2021.

L’Evento 201 del 18 ottobre 2019 a New York, che simula tra le altre atrocità una pandemia di coronavirus che lascerebbe 65 milioni di morti entro 18 mesi (si veda qui [5]). Questo è stato il colpo finale prima dello scoppio della pandemia. Diciamo solo che le malvage menti dietro questa mostruosa crisi sono di alcuni psicopatici molto ricchi e assetati di potere e le loro famiglie e compari. Stanno progettando un governo mondiale unico, chiamato anche Nuovo Ordine Mondiale, o Ordine Mondiale Unico – che è stato in preparazione fin dall’ultima parte del secolo scorso. Richiede un controllo totale sulla popolazione e una notevole riduzione della popolazione.

È qui che entra in gioco l’eugenetica. Molti membri del Rockefeller club, i membri della “Bilderberg Society”, sostengono da decenni la riduzione della popolazione, tra questi c’è Bill Gates. Si è persino vantato quando, in una conferenza TED del 2010 nella California meridionale, “Innovating to Zero”, ha dichiarato, “se facciamo davvero un buon lavoro con le vaccinazioni, possiamo ridurre la popolazione mondiale dal 10% al 15%” (si veda qui [6]). Vuole eliminare la povertà, letteralmente.

Tuttavia, parlarne e collegare tra loro i punti di quanto stiamo vivendo attualmente viene etichettato come Teoria del complotto.

Come mai i nuovi vaccini per il coronavirus di Bill Gates sono probabilmente dei vaccini killer? – Ecco come funziona. La Gates Foundation ha creato per la prima volta la società farmaceutica “Moderna” a Seattle, nello Stato di Washington, non lontano dal suo impero Microsoft, fondamentalmente per produrre vaccini su misura per la Gates Foundation. Quindi la fondazione ha donato 20 milioni di dollari a Moderna per lo sviluppo di un vaccino COVID. Qualche giorno fa, Moncef Slaoas si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Moderna per diventare il direttore dell’operazione Warp Speed della Casa Bianca, un piano per accelerare la creazione di un vaccino COVID. Nessuno sembra preoccuparsi del flagrante conflitto di interessi – per non parlare dei rischi per la salute che comporta. Si legga Robert F. Kennedy Jr. sull’argomento [7].

Ma ancora meglio. L’Agenzia del Progetto di Ricerca Avanzata per la Difesa del Pentagono (DARPA), un’agenzia poco nota che quasi mai appare tra le notizie, secondo Whitney Webb (Last American Vagabond) era a conoscenza dell’epidemia di pandemia almeno dallo scorso novembre, o forse prima.

Ciò vuol dire che il presidente Trump ne era al corrente, ma non ha fatto nulla al riguardo, piuttosto ha lasciato che accadesse. La sua accusa attuale contro la Cina di una cattiva gestione della crisi di coronavirus è una pura menzogna e un bluff della propaganda per denigrare la reputazione della Cina e la sua economia in crescita e la solidità della sua valuta, lo yuan [8] – che potrebbe presto prendere il posto del dollaro come valuta chiave di riserva mondiale.

La DARPA è anche finanziariamente supportata dalla Fondazione Bill Gates. Assieme hanno lavorato per diversi anni su nuove tecnologie di vaccino e l’epidemia di COVID-19 ha portato alla ribalta questo lavoro di ricerca. La DARPA sta collaborando da vicino con Bill Gates per applicare questa nuova tecnologia al vaccino che Bill Gates vuole sviluppare e imporre alla popolazione mondiale.

Secondo Whitney Webb [9], la DARPA e le sue agenzie partner stanno pianificando di attuare il piano:

“Producono vaccini al DNA e RNA, classi di vaccini che non sono mai state approvate per uso umano negli Stati Uniti che comportano l’iniezione di materiale genetico estraneo nel corpo umano. In particolare, è proprio questa classe di vaccini, ora prodotta da società partner della DARPA, di cui il miliardario e “filantropo” globale della salute Bill Gates ha recentemente affermato di essere rimasto “maggiormente colpito”, rispetto ad altri candidati al vaccino per il Covid-19″.

Questa non è teoria del complotto; questo è un complotto vero. E questo pare più simile ai test medici del Terzo Reich. A Norimberga gli autori vennero condannati. Nel nostro mondo distopico, nessuno verrà punito per questo, anche se migliaia o forse centinaia di migliaia di persone verranno danneggiate dalla fretta per la creazione di un vaccino non testato di Gates e sostenuto dall’OMS. Oltretutto, questo corrisponderebbe all’agenda dell’eugenetica.

Il cosiddetto (dall’OMS) COVID-19 “è la più grande truffa mai perpetrata contro la razza umana“. È una bugia multi-generazionale che è diventata una “falsa normalità”, afferma il dott. Sherry Tenpenny, fondatore del Tenpenny Integrative Medical Center. E come riferimento per rendere credibile la sua reputazione, ha 20 anni di esperienza nella ricerca sui vaccini e i suoi articoli sono tradotti in 12 lingue. Inoltre appare frequentemente alla radio e alla TV per educare i genitori.

“Mettendo i vaccini nei nostri corpi, stiamo inserendo corpi estranei, tossine nelle nostre cellule, come mercurio e alluminio”. In termini legali i vaccini sono “inevitabilmente non sicuri”. Attraverso la lobbying farmaceutica, nel 1986 il Congresso ha approvato la National Childhood Vaccine Children Act, una legge in base alla quale le società farmaceutiche non possono essere citate in giudizio per qualsiasi danno causato dai loro vaccini, compresa la morte. Le norme della Corte suprema degli Stati Uniti a favore della protezione dei produttori di vaccini dalle cause di stato (si veda qui 5 maggio 2020 [9]).

I vaccini hanno effetti collaterali enormi, specialmente nei bambini piccoli, che sono causa di varie malattie permanenti, come allergie alle arachidi, asma, eczema e – sì – autismo.

I vaccini particolarmente dannosi sono quelli per MMR (morbillo), poliomielite e DTP (difterite, tetano e pertosse) di fabbricazione occidentale. I vaccini di fabbricazione russa hanno composizioni diverse e hanno contribuito a prevenire milioni di polio e altre malattie debilitanti, paralizzanti o letali. Da quando i ricavi dei vaccini per le aziende farmaceutiche statunitensi ammontavano a circa 8 miliardi di dollari USA, i ricavi e i profitti sono saliti alle stelle a oltre 60 miliardi all’anno entro il 2020. Ogni nuovo vaccino vale circa un miliardo di dollari. Per ulteriori informazioni si veda qui [10].

Chiunque parli contro la vaccinazione, indipendentemente dalle prove fornite, viene etichettato dai media come un teorico del complotto, e spesso anche dalle società mediche cooptate dai produttori di farmaci.

La gente sta iniziando a capire che Bill Gates e la sua Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) sono decisivi per la salute pubblica in tutto il mondo, specialmente tramite vaccinazioni – e adesso con la vaccinazione contro il coronavirus. I nuovi sinistri vaccini che saranno sviluppati da Bill Gates insieme al Dr. Anthony Fauci, direttore del NIAID (National Institute of Allergy and Malattie infettive), una delle 27 agenzie del National Institute of Health (NIH), e supportati da CDC e dall’OMS – in collaborazione con la DARPA – sono descritti sopra. Tutti i vaccini promossi da Gates sono prodotti da società farmaceutiche occidentali.

Bisogna sapere che anche la Bill Gates Foundation finanzia generosamente NIAID, NIH e CDC. Sia CDC che NIH possiedono diverse centinaia se non migliaia di brevetti sui vaccini. Quindi, hanno un interesse acquisito nel promuovere le vaccinazioni, indipendentemente da quanti danni causino alla popolazione.

Ma questo non può essere messo in discussione, né tanto meno criticato, altrimenti si verrà denigrati come teorici del complotto. In effetti, i governi occidentali assumono psicologi, sociologi e medici per rilasciare interviste e parlare sui media delle teorie del complotto – in uno sforzo disperato per dissuadere le persone dal pensare e dal credere alla verità se questa viene presentata da media non ufficiali, o semplicemente se non corrisponde alla narrativa politica in corso. Tuttavia molti ancora credono alla menzogna, ma sempre più persone stanno diventando sospettose e si attengono alle informazioni che essi stessi hanno trovato – e manifestano e protestano, spesso con la disobbedienza civile, contro le dure misure di polizia del governo e spesso anche con la repressione militare.

Protestano contro Bill Gates e l’OMS, un’organizzazione corrotta che riceve da metà a tre quarti del suo budget annuale da donatori privati, principalmente l’industria farmaceutica, Bill Gates, ma anche le industrie delle telecomunicazioni (ecco perché l’OMS ha taciuto sul potenzialmente nefasto effetto del 5G). Bill Gates è il maggiore singolo donatore dell’OMS. Il conflitto di interessi non viene mai discusso nei media. Coloro che conoscono la verità e non esitano a dichiararla, vengono messi a tacere quando vengono definiti complottisti e bugiardi dai media e – ovviamente, da gran parte della comunità medica. In effetti, Bill Gates è letteralmente colui che ha la voce definitiva sulle questioni di salute pubblica che colpiscono il mondo intero.

Gente – state attenti!

Altra persona che ha parlato anche contro i vaccini e il laboratorio che ha prodotto virus da cui alla fine derivano i vaccini, è la dott.ssa Judy Mikovits, una micro-biologa NIAID di lunga data, che è stata severamente punita dal dottor Fauci per aver difeso i suoi risultati di ricerca che Fauci voleva nascondere. Il suo libro, “Plague of Corruption” è attualmente il bestseller numero uno di Amazon. Questo di per sé racconta la storia di un risveglio pubblico.

Riferirsi a lei e alle sue numerose interviste, articoli scientifici sottoposti a revisione paritaria e al suo libro, viene definito cosa da complottisti, in quanto anche la sua stessa schiettezza viene definita complottista, il tutto nel tentativo di far tacere i critici del sistema attuale, dell’attuale nuova normalità che richiederà presto una vaccinazione universale (Bill Gates con un sorrisetto furbo vorrebbe vaccinare 7 miliardi di persone nei prossimi dieci anni). Sarà obbligatorio? Contro i Diritti costituzionali e democratici della maggior parte dei paesi? Non sappiamo. Sette miliardi è una leggera esagerazione, perché Russia e Cina sicuramente non vaccineranno la loro gente con i vaccini prodotti con il finanziamento e la supervisione di Bill Gates.

Ma anche se non sarà obbligatorio, potrebbero esserci così tanti ostacoli “legali” messi in atto dai governi occidentali che la maggior parte delle persone alla fine si arrenderà e accetterà il possibile vaccino killer che Bill Gates e la sua associazione di prodotti farmaceutici (GAVI) supportati dall’OMS, imporrà all’umanità.

Ad esempio, si potrebbe non essere in grado di ricevere o rinnovare la patente di guida, andare ai concerti, al cinema, a eventi sportivi, volare – e così via. Tutto questo è stato discusso e fa parte dello scenario “Lock Step” del Rockefeller Report 2010, in cui attualmente stiamo navigando senza speranza – sotto lockdown e con i distanziamenti sociali – quindi nessuno è in grado unirsi ad altri e forse organizzare una ribellione contro queste drastiche misure disumane.

Robert F. Kennedy Jr., nipote di JFK e fondatore di “Children’s Health Defense”, un’organizzazione per la difesa delle ONG ha questo da dire:

“Bill Gates è il maggiore produttore mondiale di vaccini e il singolo maggiore donatore dell’OMS e della Fondazione CDC. Quelle agenzie ora stanno vendendo armi per il suo impero del vaccino.

Nel gennaio 2019, Gates ha fatto in modo che l’OMS dichiarasse “la titubanza sul vaccino” principale “minaccia globale per la salute” (con Ebola, cancro, guerra e agenti patogeni resistenti ai farmaci), segnalando alle case farmaceutiche una corsa ai guadagni con l’imporre il vaccino a ogni persona in tutto il mondo.

Ad agire per conto di Big Pharma e della Fondazione Gates è stato il Comitato di Azione Politica (PAC) del presidente del comitato di intelligence Adam Schiff. Nel febbraio 2019, Schiff ha scritto a Facebook, Google, Amazon e Pinterest, chiedendo di censurare [11]la “disinformazione sui vaccini“, termine che significa tutto lo scetticismo nei confronti delle dichiarazioni di governo e industria sulla sicurezza o l’efficacia dei vaccini, sia che siano vere o no. “I vaccini sono sia efficaci che sicuri“, ha scritto Schiff.

“Non ci sono prove che suggeriscano che i vaccini causino malattie potenzialmente letali o invalidanti”.

Questa è disinformazione. Un anno prima, Schiff aveva appoggiato un progetto di legge per aumentare il budget amministrativo della Corte per i Vaccini a $ 11.200.000 per ridurre l’arretrato (da rimborsare, ndt) per le lesioni da vaccino. Il tribunale aveva già versato $ 4 miliardi per morti e disabilità da vaccino.

Facebook e Pinterest hanno dichiarato che faranno affidamento sull’OMS e sul CDC di Gates per dire quali dichiarazioni online sono “disinformazione o bufale”. Facebook e Google hanno assunto dei “FactChecker” (Politifact) per censurare la disinformazione sul vaccino. La Gates Foundation è il maggiore finanziatore di “FactChecker”. Nel suo articolo, “Fact Checker, un mezzo di propaganda”, il giornalista investigativo Jeremy Hammond conclude, “Facebook è colpevole di disinformare i suoi utenti sulla sicurezza dei vaccini… Non hanno alcun problema per le bugie sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino, purché sia inteso a convincere i genitori a vaccinare i propri figli”.

Il 4 maggio 2017, FactChecker ha dichiarato falsa l’affermazione di Del Bigtree, “I vaccini includono alluminio e mercurio, che sono neurotossine e i vaccini causano l’encefalopatia”.

FactChecker ha spiegato, “I dati attuali dimostrano che i vaccini sono sicuri e non causano tossicità o encefalopatia”. [Tuttavia], i bugiardini del produttore rivelano che molti vaccini contengono alluminio e mercurio e causano encefalopatia. Alla fine, le enormi donazioni a NPR e PBS hanno acquistato una copertura al temuto vaccino di Gates.

Questa dichiarazione proviene da mezzi pubblici Highwire.

“Non sono (Robert Kennedy) un anti-vaccinista. Sono contrario ai vaccini pericolosi, testati male, con zero responsabilità sugli ingredienti tossici. Se qualcuno avesse escogitato un vaccino accuratamente testato che fosse completamente sicuro ed efficiente, uno che funzionasse come promesso, uno che rendesse le persone più sane piuttosto che più malate, ne sarei favorevole. – In effetti, solo un idiota si sarebbe opposto. – Ma a nessuna condizione sosterrei la vaccinazione obbligatoria. Il governo non ha il diritto di costringere i cittadini ad assumere medicinali indesiderati o a sottoporsi a interventi medici non accettati volontariamente”.

E aggiunge:

“Google è un’azienda produttrice di vaccini. Ha una partnership di $ 760 milioni con Glaxo, il più grande produttore di vaccini del mondo e accordi simili con Sanofi e Merck per estrarre le vostre informazioni mediche. La società madre di Google, Alphabet, ha 4 sviluppatori di vaccini che lavorano sui vaccini contro l’influenza e altri”.

Google e Youtube stanno rimuovendo video di medici, epidemiologi, biologi e virologi di massima esperienza – la censura è anche diventata la nuova normalità – ma stanno promuovendo uno sviluppatore di software miliardario e un “esperta” di 16 anni di cambiamenti climatici per quel che riguarda virus e vaccini – che cosa rivela sui media, sui governi che supportano e finanziano i media.

La strategia dietro le grida al complotto – Teoria del complotto

C’è molta psicologia alla base della strategia ­– indurre la gente a uno stato di dissonanza cognitiva, a credere a una narrazione che sa essere una finzione, il che vuol dire che sai che c’è qualcosa di non proprio giusto, ma non osi metterlo in discussione. Perché? Perché sei stato definito un teorico del complotto. E perché è importante? Perché è un termine umiliante, che deruba l’accusato della sua credibilità (ben congegnato dalla CIA negli anni ’50). Qualcuno bollato come teorico del complotto, che crede nelle teorie della cospirazione – nelle notizie false, ti rende una persona inferiore agli occhi dei tuoi amici. Perciò, potrebbero evitarti – e se ti attieni alla tua opinione, potresti gradualmente indurti all’isolamento. Essere isolati, niente amici, provoca paura. Quindi, meglio credere alla narrazione ufficiale.

L’argenteo rivestimento attorno a questa nuvola scura è sempre più visibile e sempre più luminoso.

Sii sicuro di te. Non cedere.

Attieniti alla tua individuale ricerca, alla tua propria opinione basata sui fatti, indipendentemente dall’essere insultato come teorico del complotto. Difendi ciò in cui credi e fallo con passione. Anche altre persone hanno dei dubbi e quando vedono persone che difendono le loro convinzioni con passione, esse possono unirsi a te. E così che cresce una massa critica. E la strategia della teoria del complotto perde rapidamente potere e svanisce. La dissolvenza è già visibile in tutte le città europee e statunitensi, dove decine di migliaia scendono in piazza, in difesa dei loro diritti civili e umani e costituzionali.

Questi sono segnali incoraggianti. La speranza non svanisce mai – fino a quando “noi dovremo vincere”.

Peter Koenig è un economista e analista geopolitico. È anche uno specialista di risorse idriche e dell’ambiente. Ha lavorato per oltre 30 anni con la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale della Sanità in tutto il mondo nei settori dell’ambiente e dell’acqua. Tiene lezioni nelle università di Stati Uniti, Europa e Sud America. Scrive regolarmente per Global Research; ICH; New Eastern Outlook (NEO); RT; Countercurrents,Sputnik; PressTV; The 21st Century; Greanville Post; Defend Democracy Press; Il blog del Saker, e altri siti Internet. È autore di Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction basata su fatti e su 30 anni di esperienza della Banca Mondiale in tutto il mondo. È anche coautore di The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance. . È un ricercatore associato del Center for Research on Globalization.

26.05.2020

Link: https://www.globalresearch.ca/facts-vs-fake-a-worldwide-lockdown-of-everything/5714062

Scelto e tradotto per www.comedonchisciotte.org da Emanuele / oldhunter

