Un punto di vista

by Jon Rappoport

Questo articolo si basa sul mio studio e sulle indagini sulle cosiddette epidemie degli ultimi 30 anni. Nel caso di COVID-19, ho scritto almeno un pezzo che copre, in dettaglio, ogni elemento principale dell’illusione. Qui, sto delineando lo schema. È lo stesso per ogni falsa epidemia.

UNO: C’è una struttura per promuovere e lanciare l’IDEA di un’epidemia. Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC, influenti funzionari della sanità pubblica legati ai governi di tutto il mondo, ecc.

DUE: C’è un presunto incidente. Un’epidemia. La causa più ovvia viene intenzionalmente trascurata. Per esempio, l’orrendo inquinamento dell’aria, o il grottesco inquinamento di feci e urine in un gigantesco allevamento commerciale di maiali. Invece, al mondo si dice che è stato trovato un nuovo virus. I ricercatori locali, se ce n’è uno, sono affiancati da ricercatori del CDC, l’OMS.

TRE: Non esiste una catena di prove perfetta che spieghi esattamente come il presunto nuovo virus sia stato scoperto. Dai dettagli resi noti, non c’è alcuna prova della scoperta con metodi convincenti, né uno studio vero e proprio un vero e proprio sui TANTI presunti pazienti epidemici.

QUATTRO: Ma l’OMS/CDC dice al mondo che si tratta di un’epidemia in corso di formazione, causata dal nuovo virus.

L’apparato di promozione e propaganda/mediatico passa alla marcia alta.

Dichiarazioni minacciose.

CINQUE: Vengono effettuati test diagnostici per il nuovo virus non provato. Sputano fuori false “prove” di “infezione” come le monete di una slot machine jackpot.

SEI: Così, tutti i numeri dei casi e i numeri dei decessi, che si basano sui test, vengono resi privi di significato. E… erano già privi di significato, perché il presunto nuovo virus che si supponeva fosse stato “testato” non è mai stato scoperto correttamente.

SETTE: Ciononostante, questi test (più l’inutile diagnosi oculistica) sono usati per costruire rapporti ufficiali sui numeri dei casi. Per tutta la durata dell'”epidemia”, i rapporti continuano ad arrivare, e i numeri crescenti sono sempre più numerosi. All’interno della struttura sostanzialmente priva di senso di questi rapporti, si gioca con i totali, per renderli ancora più impressionanti e spaventosi.

OTTO: Le persone reali si ammalano e muoiono davvero, ma per la maggior parte sono persone che muoiono a causa di malattie tradizionali e di lunga durata, come l’influenza, la polmonite, altre infezioni polmonari, ecc. Queste persone sono “riconfezionate” sotto la nuova etichetta epidemica: Influenza da SUINA, COVID, ecc. La descrizione ufficiale della “nuova malattia epidemica” – i sintomi clinici – è sufficientemente generale da consentire facilmente questo riconfezionamento.

NOVE: Se c’è una nuova malattia, può essere spiegata da cause che non hanno nulla a che fare con il presunto nuovo virus. Per esempio, una campagna di vaccini tossici. Un farmaco altamente distruttivo. Pesticidi altamente tossici.

DIECI: Nel tempo, la definizione di epidemia viene arbitrariamente ampliata per includere più sintomi e caratteristiche cliniche, in modo da gonfiare il numero dei casi.

UNDICI: Il controllo delle informazioni sull'”epidemia” è più severo ad un livello più alto. Le teste che parlano, della stampa e delle agenzie di sanità pubblica, sanno tanto della scienza vera e propria quanto i conigli sanno degli attacchi dei droni. Ma loro sono “al comando”.

Le informazioni dei dissidenti vengono attaccate e censurate.

DODICI: I farmaci utilizzati per il trattamento dei pazienti sono tossici. Se viene introdotto un vaccino, anche questo è velenoso.

Le malattie e i decessi dovuti a questo e ad altri attacchi medici sono considerati “casi epidemici causati dal virus”.

TREDICI: Riguardo a TUTTE LE ALTRE ILLUSIONI l’inganno principale è che “l’epidemia è una malattia o una sindrome causata da un germe”. Questo viene venduto con una propaganda incessante. La maggior parte delle persone ci casca.

Litigheranno persino tra di loro su quale “esso” (vedi * nota) sia l’unica causa della malattia “esso”.

Non c’è una causa ‘esso’ o una malattia ‘esso’. (There is no “it” cause or disease.)

QUATTORCI: Alla gente sarà venduta menzogna dopo menzogna sull’infezione e sulla “diffusione” dell’ “it”.

QUINDICI: La gente piagnucola (come se nessuno fosse mai morto prima ): “La gente sta morendo, deve essere il virus”.

SEDICI: La fiaba del virus funziona sempre come una storia di copertura per i crimini governativi o aziendali o medici. Oscura e nasconde questi crimini. Per esempio, una grande fabbrica sta disseminando un inquinamento orribile nel terreno e nell’acqua di una zona, e la gente si ammala e muore? No, la causa ora è un nuovo virus che nessuno ha mai visto prima.

Come ho scritto all’inizio dell’illusione COVID, l’unica differenza questa volta, nel 2020, è il peso delle menzogne, perché hanno portato all’isolamento e alla devastazione economica. Questo è il West Nile Virus , la SARS, l’influenza suina, la Zika, in lettere maiuscole.

Inutile dire che le persone e i gruppi responsabili del lancio di queste illusioni-operazioni devono nascondere i loro crimini.

I criminali hanno le loro armi, naturalmente. Tra le loro più potenti: il controllo della stampa, e un linguaggio tecnico arcano che finge di essere rilevante. Questo linguaggio è così denso che i non iniziati non hanno alcuna possibilità di penetrarlo.

Ad esempio, i ricercatori possono farfugliare per ore sul loro vantato test diagnostico, la PCR. Tuttavia, la semplice verità è che una parte cruciale del test non è mai stata esaminata. Il test non è mai stato testato nel mondo reale al di fuori del laboratorio.

Ho scritto ampiamente su questo argomento. Usando una piccola linea guida chiamata SCIENZA, si “testa il test” mettendo in fila, diciamo, un migliaio di pazienti, alcuni sani, altri malati da un presunto virus. Qualsiasi virus. Da ogni paziente verrebbero prelevati campioni di tessuto.

I medici della PCR farebbero passare questi campioni attraverso la loro attrezzatura, segnalando quali pazienti mostrano quella che chiamano un’alta “carica virale”.

Questo significa: questi particolari pazienti hanno milioni e milioni di virus che si replicano attivamente nel loro corpo, e saranno inequivocabilmente e visibilmente malati.

I principi della PCR annunceranno poi: “I pazienti 3,45,65,76,132… sono tutti definitivamente malati”.

Adesso sganciamo lo studio e vediamo cosa è cosa e chi è chi. Questi pazienti designati sono malati o stanno correndo maratone?

Questo si chiama metodo scientifico semplice. Non è un hocus-pocus tecnico. Questa parte della ricerca non è mai stata fatta. Non sarà mai fatta. È troppo reale. Troppo nuda. I sostenitori della PCR avrebbero troppo da perdere, se le loro valutazioni su chi è sano e chi è malato si rivelassero assurdamente sbagliate, e la loro arcana retorica tecnica sulla PCR finisse per essere inutile sciocchezze.

Includo questa illustrazione per indicare che ci sono, in effetti, modi per smascherare i bugiardi professionisti, se cambiate il luogo in cui si trovano, se si usa il buon senso, se vi trovate al di fuori dei loro autoproclamati templi di mistiche stronzate e osservate come sono fatte le loro menzogne quando le si riduce a termini umani…

*NOTA In inglese le proposizioni hanno sempre un soggetto. Quando questo manca è possibile trovare it o there nella posizione di soggetto..

Jon Rappoport

Autore di tre collezioni di esplosivi, LA MATRICE RIVELATA, USCITA DALLA MATRICE, e LA POTENZA FUORI MATRICE, Jon era un candidato per un seggio al Congresso degli Stati Uniti nel 29° Distretto della California. Mantiene uno studio di consulenza per clienti privati, il cui scopo è l’espansione del potere creativo personale. Nominato per un premio Pulitzer, ha lavorato come reporter investigativo per 30 anni, scrivendo articoli su politica, medicina e salute per CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern e altri giornali e riviste negli Stati Uniti e in Europa. Jon ha tenuto conferenze e seminari sulla politica globale, la salute, la logica e il potere creativo al pubblico di tutto il mondo.

FONTE https://blog.nomorefakenews.com/2020/05/29/the-pandemic-pattern-how-the-illusion-is-built/

