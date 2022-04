Nel suo articolo del 2009 sulla Geoingegneria spaziale: Sfide e requisiti, C R McInnes afferma: La prospettiva di ingegnerizzare il clima della Terra (geoingegneria) solleva una moltitudine di questioni associate alla climatologia, all’ingegneria su scale macroscopiche e all’etica di tali imprese. A seconda dei punti di vista personali, tale ingegneria su larga scala è o una necessità ovvia per il futuro lontano, oppure un altro esempio di presunzione umana.

L’articolo seguente di Ailsa Harvey dà uno sguardo al progetto di geoingegneria nello spazio, ed è probabilmente rivolto ad un pubblico più ampio.

Indubbiamente, questo tema dovrebbe essere visto nel contesto dello spostamento di futuri conflitti e guerre nello spazio. Il controllo del clima è propagandato oggi come una necessità, lo sviluppo di questa realtà come arma risale ai primi anni ’50 ed è alla pari di quello della minaccia della forza nucleare.

Qualche anno dopo, le guerre nello e dallo spazio furono apertamente annunciate con il progetto “Starwars” di Edward Teller, e ora si ripresenta in una nuova veste. Il programma è stato bocciato, ma non si è mai veramente interrotto.

Un trattato nel 1977 sulle modificazioni ambientali, Convention on Environmental Modification Techniques (ENMOD), ha vietato le modificazioni ambientali offensive. Così la guerra si ammanta del manto della salvezza, o del mantenimento della pace. Abbiamo visto quanto bene funziona.

Nel suo libro Teller’s War: The Top-Secret Story Behind the Star Wars Deception il giornalista William Broad, vincitore del Premio Pulitzer, scrive: “Passando sopra le proteste dei colleghi, Teller ingannò i più alti funzionari del governo degli Stati Uniti riguardo a un problema critico della sicurezza nazionale, aprendo la strada ad un inganno di miliardi di dollari, in cui un sogno di pace nascondeva il programma militare più pericoloso di tutti i tempi”.

Geoingegneria spaziale: Siamo in grado di controllare il tempo?

Di Ailsa Harvey

Esplorate come le tecnologie di geoingegneria esistenti e future potrebbero servire agli esseri umani per influenzare il clima.

La geoingegneria è l’uso di tecnologie per cambiare il clima della Terra. Ormai dovrebbe essere diventato un argomento quotidiano, tuttavia il tempo e i suoi cambiamenti hanno un grande impatto sugli individui, su aree specifiche e sul nostro pianeta nel suo insieme.

In alcuni paesi, la prolungata mancanza di pioggia porta a condizioni difficili e siccitose, mentre altri sono costantemente sotto la minaccia di inondazioni.

Il maltempo varia drasticamente da paese a paese, il cambiamento del clima è un elemento comune a tutto il mondo: le temperature globali continuano ad aumentare costantemente.

PERCHÉ ALCUNI SCIENZIATI SOSTENGONO LA GEOINGEGNERIA

Mentre la tecnologia moderna avanza e la nostra comprensione dei processi meteorologici cresce, gli scienziati stanno scoprendo nuovi modi per controllare il tempo. Invece di sottomettersi al programma della natura, sono in atto progetti per far piovere i cieli, rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera e prevenire eventi meteorologici estremi come uragani e inondazioni.

Le ragioni della manipolazione del tempo possono variare dal conveniente all’essenziale. Geoingegneria è il termine usato per descrivere la manipolazione del tempo atmosferico per combattere gli effetti del riscaldamento globale. Questi metodi sono generalmente divisi in due categorie: rimozione dell’anidride carbonica e geoingegneria solare. Tutti i progetti di geoingegneria mirano a cambiare il clima della Terra. Molti sono pensati per essere utilizzati sulle superfici oceaniche e nell’atmosfera terrestre, ma non tutti i progetti sono destinati al nostro pianeta.

CONTROLLARE IL TEMPO DALLO SPAZIO

La geoingegneria potrebbe aiutare a prevenire eventi meteorologici estremi come gli uragani. L’astronauta Ricky Arnold ha catturato questa immagine dell’uragano Florence dalla Stazione Spaziale Internazionale. (Credito d’immagine: NASA)

I progetti di geoingegneria sono tutti creati per cambiare il clima della Terra. Mentre molti sono destinati all’uso sulle superfici oceaniche e nell’atmosfera terrestre, non tutti questi progetti sono progettati per funzionare sul nostro pianeta.

La geoingegneria spaziale comporta un grande passo di distanza dalla Terra, nel tentativo di apportare alterazioni più significative. Addentrarsi nello spazio significa essere più vicini al sole, e quindi gran parte della tecnologia di geoingegneria prevista per l’orbita terrestre comporta la manipolazione della luce solare che illumina il nostro pianeta.

POSSIAMO BLOCCARE IL SOLE?

La prima idea per questa forma di tecnologia spaziale venne dall’ingegnere James Early nel 1989. Il suo concetto era di costruire un gigantesco disco di vetro largo 2.000 chilometri, secondo la British Interplanetary Society.

Nell’orbita terrestre, questa struttura di vetro fungerebbe da barriera tra il Sole e la Terra, riflettendo la luce solare nello spazio e riducendo le radiazioni che entrano nell’atmosfera terrestre. Questa struttura massiccia di dimensioni considerevoli sarebbe incredibilmente costosa da portare nello spazio e probabilmente dovrebbe essere assemblata là. Secondo il Chinese Journal of Aeronautics, la tecnologia per il montaggio nello spazio è attualmente in fase di sperimentazione.

Senza una presenza umana a lungo termine su un altro pianeta, alcuni degli scienziati di oggi hanno immaginato una serie più gestibile di satelliti a specchio più piccoli e aree di polvere densa di asteroidi che potrebbero servire da barriera solare.

RISORSE AGGIUNTIVE

Puoi leggere di più sulla geoingegneria solare con questo articolo esplicativo di Carbon Brief . Esplora ancora di più la geoingegneria con questo materiale didattico dell’Università di Harvard . Per ulteriori informazioni sulla geoingegneria nello spazio, la NASA ha risposto a 5 domande comuni sull’hacking del pianeta .

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGNERIA

FONTE https://www.space.com/geoengineering-how-to-control-the-weather

RIFLESSIONI A UNA CONFERENZA SULLA GEOINGEGNERIA SPAZIALE SOLARE

March 17, 2020

By David Keith, Oliver Morton, Yomay Shyur, Pete Worden, and Robin Wordsworth

L’idea che la geoingegneria solare possa fare uso di dispositivi spaziali non è nuova. Anche se non è un’opinione comune, alcuni l’hanno persino vista come preferibile ad altri approcci di geoingegneria solare. Mautner e Parks, in un articolo del 1990 [1] hanno sostenuto che “l’ingegneria climatica, irrealizzabile con la tecnologia terrestre, può essere realizzata con metodi spaziali”. Tuttavia, gli approcci basati sulla Terra sono stati al centro della discussione negli ultimi 30 anni e sono stati considerati tecnicamente abbastanza semplici. Gli approcci basati sullo spazio hanno ricevuto sostanzialmente meno attenzione, essendo spesso considerati troppo costosi, impegnativi, fantasiosi o semplicemente fuori dal mondo. Occasionalmente sono specificamente esclusi – come lo sono nell’accusa all’attuale studio dell’Accademia Nazionale degli Stati Uniti. Per la maggior parte sono semplicemente lasciati da parte.

La comunità della geoingegneria solare non ha dimostrato un interesse significativo per quest’idea. Solo circa il 2% degli articoli sulla geoingegneria solare discutono in dettaglio i potenziali metodi basati sullo spazio, e la geoingegneria solare attrae poco interesse tra gli appassionati di tecnologia spaziale. Idee con simili o maggiori ambizioni – la creazione di industrie e produzioni nello spazio (Bezos) o insediamenti su Marte (Musk) – sono trattate, almeno a livello retorico, come prospettive relativamente vicine, realizzabili in una o due generazioni. Le giustificazioni per tali progetti sono spesso date in termini simili a quelli che potrebbero essere usati per giustificare la geoingegneria solare basata sullo spazio; che sono un modo per migliorare l’ambiente terrestre (spostando in orbita molte industrie ad alta intensità energetica, Bezos) o preservare la civiltà umana contro le calamità (creando un back-up, Musk).

Ma considerando in che misura gli appassionati dello spazio sono disposti a parlare di prospettive lontane – compresa l’ingegneria di altri ambienti planetari, in particolare terraformando Marte – è sorprendente l’assenza di una discussione esplicita sulla geoingegneria solare.

Abbiamo convocato un incontro informale per considerare le questioni di geoingegneria solare spaziale ad Harvard il 25 novembre 2019. I partecipanti erano scienziati, studiosi, scrittori e imprenditori principalmente dagli Stati Uniti e dall’Europa, con interessi sia nello sviluppo dello spazio che nella geoingegneria solare.

La traduzione completa dell’articolo” sarà pubblicata in seguito.

https://geoengineering.environment.harvard.edu/blog/reflections-meeting-about-space-based-solar-geoengineering

