DARPA ha “trasmesso 800 watt via laser” per 8,6 km nel New Mexico, stabilendo un nuovo record per il programma POWER e aprendo la strada alla distribuzione di energia wireless su lunga distanza

DARPA rivoluziona l’energia: trasmessi 800 watt senza fili per 8,6 chilometri

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha annunciato di aver superato i precedenti record nella trasmissione di energia senza fili, in un’importante dimostrazione condotta nel New Mexico nell’ambito del programma POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay). Durante i test, un fascio laser ha trasmesso oltre 800 watt di potenza per 30 secondi su una distanza di 8,6 chilometri, stabilendo così un nuovo primato per quantità e distanza nella trasmissione di energia ottica.

Per comprendere l’impatto del risultato, basta considerare i precedenti record noti: 230 watt trasmessi su 1,7 km per 25 secondi, e una quantità inferiore (non dichiarata) su 3,7 km. “Abbiamo chiaramente superato ogni precedente dimostrazione nota per potenza e distanza“, ha dichiarato Paul Jaffe, responsabile del programma POWER per DARPA.

Il test, denominato PRAD (POWER Receiver Array Demo), rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo del programma: riuscire un giorno a trasmettere energia in tempo reale in aree critiche – come zone di conflitto o regioni colpite da disastri – senza dipendere da carburante o logistica complessa.

La tecnologia chiave per ottenere questo risultato è un nuovo ricevitore compatto sviluppato da Teravec Technologies, con il supporto di Packet Digital e del Rochester Institute of Technology. Il ricevitore concentra il raggio laser in un’apertura stretta, riflettendolo poi su celle fotovoltaiche disposte in modo da massimizzare la conversione della luce in elettricità. Il sistema è progettato per essere scalabile e integrabile in piattaforme mobili, come i droni.

Significativo anche il contesto del test: sia il trasmettitore sia il ricevitore erano posizionati al suolo, costringendo il fascio laser ad attraversare lo strato più denso dell’atmosfera terrestre. “È molto più facile trasmettere energia verso l’alto o il basso rispetto al terreno, ma volevamo validare le performance nelle condizioni più difficili,” ha spiegato Jaffe.

Nonostante l’efficienza non fosse l’obiettivo prioritario, durante i test su distanze minori è stata registrata una conversione superiore al 20%, dal laser al ricevitore. La realizzazione del prototipo, completata in circa tre mesi, ha richiesto compromessi tecnici per accelerarne lo sviluppo

Con la riuscita di PRAD, DARPA ritiene di aver ridotto sensibilmente i rischi tecnologici legati al power beaming a lungo raggio. Il programma POWER entra ora nella Fase 2, incentrata sull’integrazione di sistemi di rilancio dell’energia e sulla trasmissione verticale. A tal fine, l’agenzia ha organizzato un Industry Day previsto per il 29 maggio 2025, rivolto a potenziali partner e ricercatori interessati a contribuire allo sviluppo futuro della tecnologia.

https://www.hwupgrade.it/news/scienza-tecnologia/darpa-rivoluziona-l-energia-trasmessi-800-watt-senza-fili-per-8-6-chilometri_139860.html

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

The ‘Space Laser’ Wars Have Begun—And America Wants to Be First to Develop the High-Powered Weapons

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.