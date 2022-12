Ho aspettato un po’ prima di parlare dello scandalo del Qatar perché non riesco a dipanare la matassa e a comprenderne gli scopi di questa improvvisa esplosione di mazzette che colpisce un’istituzione come l’Ue, già priva di credibilità dopo l’affaire dei vaccini, le censure sui contratti e sulle contrattazioni opache e secretate della commissaria. Mi spiego: quello a cui siano di fronte non è un vero scandalo, ma semplicemente il normale funzionamento del sistema neoliberista dove lobbisti, parlamentari e decisori passano attraverso le porte girevoli essendo ora in una funzione e poi nell’altra, come appunto è accaduto a Panzeri finora il principale protagonista della vicenda, anche se essa potrebbe coinvolgere, secondo alcune indiscrezioni, anche una settantina di parlamentari. Insomma la corruzione specie nel sistema europeo con i suoi 12 mila lobbisti ufficiali, per non parlare di quelli ufficiosi è la regola, come dimostra anche l’indignazione dei giornaloni italiani che ora difendono a spada tratta i corrotti e dunque bisogna capire perché è saltata fuori questa vicenda che non viene soffocata come tante altre. Interessante è anche che lo scandalo sia nato da notizie giunte dai servizi segreti belgi che come tutte le altre centrali di intelligence non si occupano di mazzette, semmai le richiedono e conferisce all’insieme un sentore di teleguidato …CONTINUA https://ilsimplicissimus2.com/2022/12/17/qatar-i-mille-volti-di-uno-scandalo/amp/

Europa: la corruzione al potere

