18/09/2022 – Sta facendo scalpore in queste ore il video che mostra un aereo della NATO il giorno 13 settembre nei cieli delle Marche. Il velivolo e’ partito da una base militare in Germania ha raggiunto l’Italia per poi sorvolare per ore la zona del disastro meteorologico avvenuto due giorni dopo. C’e’ da chiedersi: cosa stava facendo questo aereo militare nei cieli tra Le Marche e l’Emilia Romagna? C’e’ correlazione tra la presenza di questo velivolo militare e la bomba d’acqua che ha devastato la regione? FONTE

Parte dalla base NATO a Geilenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna in Germania

