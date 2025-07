La RAND Corporation è un think tank statunitense, fondato nel 1948, che conduce ricerche e analisi indipendenti su temi di politica pubblica, sicurezza nazionale, difesa, economia, salute e tecnologia. Il suo ruolo si può riassumere come fornire supporto decisionale a governi, istituzioni e organizzazioni attraverso studi basati su dati, modellazione e analisi obiettiva, con l’obiettivo di affrontare sfide globali complesse e migliorare le politiche pubbliche. È nota per essere spesso influente nella definizione di strategie militari e geopolitiche, come nel caso del rapporto The Future of Warfare in 2030. Segue la presentazione della RAND Corporation.

Tendenze Geopolitiche e il Futuro della Guerra

Il Cambiamento dell’Ambiente Globale e le Sue Implicazioni per l’Aeronautica Militare Statunitense Di Raphael S. Cohen, Eugeniu Han, Ashley L. Rhoades

Carl von Clausewitz sosteneva che “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”, e questo aforisma rimane vero nel XXI secolo come lo era nel XIX: il futuro della guerra dipenderà dalla geopolitica. In questo volume della serie “Il Futuro della Guerra”, i ricercatori della RAND hanno esaminato sei tendenze — polarizzazione e ripiegamento degli Stati Uniti, ascesa della Cina, rivalutazione dell’Asia, emergenza di una Russia revanscista, sconvolgimenti in Europa e turbolenze nel mondo islamico — per determinare i fattori scatenanti dei conflitti da qui al 2030.

Basandosi su dichiarazioni strategiche ufficiali, fonti secondarie e un’ampia serie di interviste in otto paesi, questo rapporto spiega come ciascuna di queste tendenze abbia plasmato i conflitti in passato e probabilmente continuerà a farlo nel prossimo decennio. Insieme, queste sei tendenze indicano tre risultati principali. Primo, molte delle ipotesi geopolitiche sottostanti nella Strategia di Difesa Nazionale degli Stati Uniti per il 2018 — sulla centralità della competizione tra grandi potenze e la probabilità di aggressioni nell’Indo-Pacifico, in Europa e nel Medio Oriente — sono corrette. Secondo, sebbene gli avversari degli Stati Uniti rimarranno probabilmente relativamente stabili nel prossimo decennio, gli alleati degli Stati Uniti probabilmente cambieranno, soprattutto man mano che l’Europa sarà sempre più preoccupata dai propri problemi e l’Asia reagirà all’ascesa della Cina. Infine, e soprattutto, gli strateghi statunitensi affronteranno una serie crescente di dilemmi strategici, poiché la possibilità di conflitto nell’Indo-Pacifico, in Europa e nel Medio Oriente tirerà le limitate risorse statunitensi in direzioni diverse.

Risultati Chiave

1. La polarizzazione e il ripiegamento degli Stati Uniti avranno ripercussioni globali

Se l’impasse partitica e il disincanto impediranno agli Stati Uniti di agire come superpotenza globale, altre potenze (in particolare Cina e Russia) potrebbero tentare di colmare il vuoto di potere risultante.

Le dinamiche politiche statunitensi potrebbero rendere l’Aeronautica Militare uno strumento politico sempre più attraente. Tuttavia, l’opinione pubblica potrebbe influenzare il reclutamento militare, e l’impasse congressuale potrebbe influenzare quali strumenti saranno disponibili per l’Aeronautica Militare per combattere le guerre future.

2. L’ascesa della Cina deve essere considerata con cautela

Le crescenti ambizioni della Cina e le crescenti pressioni interne potrebbero renderla sempre più propensa a usare la forza all’estero.

Man mano che aumentano i rischi di un conflitto su larga scala e ad alta intensità con la Cina, aumenta anche il valore della deterrenza strategica.

3. Sulla scia dell’ascesa della Cina, le nazioni asiatiche rivaluteranno le loro posizioni

Diverse nazioni asiatiche potrebbero finire in un conflitto con la Cina; questi conflitti potrebbero finire per coinvolgere gli Stati Uniti.

I cambiamenti nelle alleanze statunitensi influenzeranno la forza congiunta in vari modi, come gli accordi di base e di servizio.

4. Una Russia revanscista rappresenterà una sfida a lungo termine per gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti

La Russia è insoddisfatta dell’attuale ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti e attenta alla percezione di un’invasione occidentale dei suoi interessi fondamentali.

La Russia probabilmente continuerà a fare affidamento su misure diverse dalla guerra contro gli Stati Uniti e i suoi alleati e su usi limitati della forza, specialmente nel suo “vicino estero”.

5. Le nazioni europee affronteranno continui sconvolgimenti interni che limiteranno la loro capacità di rispondere alla Russia e il loro desiderio di operazioni di spedizione oltre i loro confini

Una serie di sfide — tra cui terrorismo, migrazione, populismo, crisi dell’Eurozona e risposta a una Russia revanscista — probabilmente continuerà a dividere l’Unione Europea e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

L’Europa probabilmente diventerà più selettiva nella partecipazione a future missioni di spedizione, allocando invece le sue limitate risorse di difesa a problemi più immediati, come la lotta al terrorismo all’interno dei suoi confini o la difesa contro la Russia.

6. Le turbolenze nel mondo islamico probabilmente continueranno

Il terrorismo islamico radicale e la debolezza statale continueranno a guidare le turbolenze regionali e a richiedere una presenza militare statunitense continua.

Le possibilità di un conflitto regionale più ampio alimentato dalle tensioni tra Arabia Saudita e Iran, Arabia Saudita e Israele, e Russia e Stati Uniti probabilmente aumenteranno e potrebbero generare una maggiore richiesta di forze statunitensi. FONTE https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z2.html

Ecco una sintesi del documento “The Future of Warfare in 2030: Project Overview and Conclusions” della RAND Corporation:

Il rapporto analizza le tendenze geopolitiche, militari, economiche, ambientali, legali e informative che plasmeranno i conflitti futuri entro il 2030, con un focus sulle sfide strategiche per gli Stati Uniti. Di seguito i punti principali:

Avversari e alleati: Gli avversari principali degli Stati Uniti (Cina, Russia, Iran, Corea del Nord e gruppi terroristici) rimarranno probabilmente costanti, ma le alleanze potrebbero cambiare, sia formalmente che nella pratica. Le località dei conflitti futuri potrebbero non coincidere con quelle più critiche per gli interessi americani, complicando la pianificazione strategica.

Tendenze geopolitiche: Sei trend guideranno i conflitti:

Polarizzazione e ritirata degli USA: Divisioni interne e tendenza al disimpegno globale.

Ascesa della Cina: Crescente influenza economica e militare.

Riallineamento dell’Asia: Cambiamenti nelle dinamiche regionali.

Russia revanscista: Politiche aggressive per riaffermare il proprio ruolo.

Tumulti in Europa: Instabilità politica e sociale.

Turbolenze nel mondo islamico: Conflitti e instabilità regionale.

Conclusione: Entro il 2030, gli Stati Uniti potrebbero perdere l’iniziativa nel determinare gli esiti strategici e influenzare i conflitti futuri, a meno di interventi radicali. Le sfide derivano da un ambiente globale complesso, con risorse limitate e avversari sempre più capaci, che richiedono una preparazione flessibile e innovativa. Sintesi by GROK3

Per maggiori dettagli, il rapporto è disponibile su: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z1.html[](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z1.html)

