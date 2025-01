Uno dei primi tentativi ufficiali di controllo delle condizioni meteorologiche è stato Project Cirrus,

Un ampio rapporto di 72 anni fa (122 pagine) ci fornisce una documentazione dettagliata del progetto di manipolazione meteorologica su vasta scala – il progetto CIRRUS.

Il progetto Cirrus fu il primo tentativo di modificare un uragano. Si svolse in collaborazione tra General Electric Corporation, US Army Signal Corps, Office of Naval Research e US Air Force. Dopo un periodo di preparazione e lo scetticismo iniziale da parte degli scienziati governativi, il primo tentativo di alterare un uragano iniziò il 13 ottobre 1947 su un uragano che puntava da ovest verso est e verso il mare.

STORIA DEL PROGETTO CIRRUS STORIA

Leggiamo: Sarebbe difficile, se non impossibile, tracciare la storia completa di tutto ciò che ha portato al Progetto Cirrus. Gli scienziati della General Electric non sono stati gli unici a studiare molti dei problemi in questione. E anche limitandosi ai progetti di ricerca della General Electric, la situazione si complica. Il materiale che segue è confinato il più possibile al lavoro che che hanno un’attinenza relativamente diretta con la ricerca del Progetto Cirrus.

ABSTRACT

Il Progetto Cirrus, iniziato il 28 febbraio 1947 con il contratto W-36-039-sc-32427, requisito EDO 21190, è stato istituito per “lo studio di ricerca sulle particelle delle nuvole e sulle

modifiche delle nubi”. Il Progetto Cirrus proseguì per la durata di diversi contratti governativi, terminando nel 1952. La storia del progetto comprende non solo il lavoro svolto sotto contratto governativo, ma anche il lavoro degli scienziati di General Electric per molti anni prima della creazione del progetto.

I – INTRODUZIONE

Questa storia del Progetto Cirrus è stata preparata su richiesta del Laboratorio di Ricerca per tre motivi.

Prima di tutto, il progetto è stato – e lo è tuttora, al momento della stesura di questo documento – di un interesse e di un significato così insolito che il racconto della storia merita di essere fatto per il suo stesso valore. In secondo luogo, la conclusione del progetto è destinata a tradursi in una eventuale dispersione dei vari membri del personale. Il dottor Langmuir si è già ritirato dall’impiego General Electric, e gli altri membri del progetto sono, e saranno sempre più coinvolti, in un’attività di ricerca e sviluppo. Infine, gli aspetti più ampi del progetto hanno implicazioni così ampie che è particolarmente importante che la storia venga messa su carta “per la cronaca”. Non è stato facile organizzare il materiale di partenza in modo semplice e logico. Come spesso accade, il progetto era molto complesso, e presentava una serie di sub-divisioni associate al progetto. Dove è stato possibile, il materiale è stato disposto in ordine cronologico o comunque logico..

Laddove non è stato possibile, i vari argomenti sono stati ripresi in un ordine il più possibile logico.Di conseguenza, si troveranno casi in cui la storia *“va avanti da sola”, e successivamente sarà necessario ricostruirla. La storia, ad eccezione dell’Introduzione e della Conclusione, si divide naturalmente in due parti principali. La prima è la storia delle attività iniziali che hanno portato alla formazione del Progetto Cirrus. La seconda è la storia del Progetto Cirrus stesso.

Schenectady, New York B. S. Havens July, 1952

Nella conclusione si riassume: ”La teoria ha previsto e gli esperimenti stanno confermando il fatto che alcuni chili di ioduro d’argento rilasciati nell’atmosfera sotto forma di particelle sottili possono esercitare un’influenza pro-influenza sul tempo atmosferico a centinaia di chilometri di distanza dal punto di rilascio. dal punto di rilascio. È chiaro che a nessun individuo o gruppo privato può essere autorizzato a svolgere operazioni in grado di influenzare le condizioni meteo su migliaia o centinaia di migliaia di miglia quadrate. Le potenzialità, sia in positivo che in negativo, che si accompagnano alla semina di biossido d’argento sono così elevate che lo sviluppo di questa tecnica deve essere affidata al governo federale.

Oltre agli scienziati e al personale militare coinvolti, viene pubblicata una bibliografia dettagliata.

Il documento di 122 pagine https://alachuacounty.us/Depts/epd/EPAC/General%20Electric%20History%20Of%20Project%20Cirrus%20July%201952%20ORIGINAL.pdf

Documento della CIA https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP80R01731R000900100008-8.pdf