“Oltre all’identificazione da parte di Eisenhower del complesso militare-industriale, ora abbiamo il complesso della polizia-industriale, il complesso medico-industriale, il complesso della sorveglianza-industriale e il complesso dei media-industriali”.

Ron Paul

CAPIRE IL COMPLESSO BIOFARMACEUTICO

Sviluppo mirato del complesso militare-industriale da cui il Presidente Eisenhower aveva messo in guardia nel 1961.

Di JOHN LEAKE

Nei giorni scorsi molti lettori di Substack ci hanno contattato consigliandoci di leggere le pagine Substack delle bravissime Katharine Watt e Sasha Latypova. Non solo leggiamo le loro rubriche, ma abbiamo anche scambiato corrispondenza con loro su vari argomenti e intervistato la signora Latypova sulle sue esperienze e competenze.

Siamo consapevoli della sua enfasi sul ruolo di primo piano svolto dal Ministero della Difesa in questo fiasco criminale e non siamo in disaccordo. Tuttavia, mi sembra di scarsa utilità tracciare distinzioni nette tra il Ministero della Difesa e aziende come Pfizer e Moderna. Come Krupp e I.G. Farben durante il Terzo Reich, queste aziende sono legate a istituzioni governative statunitensi come il DoD, il DARPA, l’NIH, l’HHS e il BARDA in un accordo che ricorda fortemente il corporativismo fascista.

Watt e Latypova hanno sottolineato che le iniezioni geniche di Moderna e Pfizer-BioNTech NON sono prodotti farmaceutici e che nessuna delle due aziende produce effettivamente queste sostanze. Entrambi i ricercatori sottolineano che Pfizer e Moderna (e i buffoni di basso livello che lavorano per loro) sono solo organizzazioni di facciata e come tali non hanno alcun potere o responsabilità effettiva. Sono i protetti del Ministero della Difesa.

Definire e delineare il modo in cui queste organizzazioni si relazionano e traggono vantaggio l’una dall’altra mi sembra un compito arduo. Per cercare di capire queste relazioni, mi sembra utile guardare al discorso di addio del 1961 del Presidente Eisenhower. Il suo monito agli americani sull’ascesa del complesso militare-industriale è oggi più che mai attuale e tutti gli americani dovrebbero conoscere a fondo questo discorso.

Due notevoli rappresentazioni hollywoodiane del fascismo aziendale distopico sono Blade Runner (1982) e RoboCop (1987). Nel primo film, la Tyrell Corporation produce androidi da combattimento (replicanti) per potenziare l’esercito nelle colonie extramondo. Nel secondo film, la Omni Consumer Products (una sussidiaria dell’esercito americano) costruisce un giustiziere androide (RoboCop) per sorvegliare la distopica Detroit, con il divertente colpo di scena che il capo dell’azienda (Dick Jones) è in combutta con il boss della malavita Clarence Boddicker. Il loro rapporto mi ha fatto venire in mente il reclutamento da parte dell’Office of Naval Intelligence del mafioso imprigionato Charlie “Lucky” Luciano per assistere l’invasione alleata della Sicilia (Operazione Husky) nel 1943. Gli investigatori che stanno indagando sull’assassinio di JFK, vent’anni dopo, hanno citato questo rapporto come un esempio notevole di come un’agenzia di intelligence statunitense abbia utilizzato i mafiosi siciliani per vari scopi.

