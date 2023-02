S39DFG A stunning vibrant sunset sky with lots of aeroplane contrails.

La “geoingegneria” è arrivata in Cina?

Di Kunal Sharma

La crescente capacità della Cina di alterare e manipolare l’ambiente fisico potrebbe contribuire a promuovere le sue ambizioni geopolitiche.

La geografia gioca un ruolo fondamentale nel plasmare la politica di una regione. La distribuzione ineguale delle risorse naturali a volte influenza enormemente il panorama politico regionale. Ma in misura maggiore rispetto al passato, queste risorse naturali possono essere modificate in base alle esigenze di un Paese nel breve e medio termine attraverso varie tecniche di geoingegneria.

La geoingegneria si riferisce alla manipolazione su larga scala di uno specifico processo centrale per controllare e incanalare le risorse della Terra, come quelle degli oceani, dei fiumi, del suolo e dell’atmosfera. Queste tecniche sono in rapido sviluppo soprattutto per ottenere uno sviluppo sostenibile nei settori dell’agricoltura, della gestione delle risorse idriche, della generazione di energia, della navigazione, della connettività e della mitigazione dei cambiamenti climatici. Purtroppo, l’uso di queste tecniche di geoingegneria non si limita a questi nobili obiettivi; possono anche essere sfruttate per dominare o sottomettere altri Paesi in una certa regione.

La Cina ha adottato una strategia di guerra ibrida contro i Paesi che considera ostili o potenzialmente ostili. La geoingegneria ha il potenziale per diventare uno strumento che cambia le carte in tavola per l’attuazione di una strategia di guerra ibrida da parte di Pechino, soprattutto nelle vicinanze della Cina. Diverse tecniche di geoingegneria potrebbero amplificare le capacità della Cina nella zona grigia in un determinato teatro e plasmare la sua futura strategia nella geopolitica regionale. Sono tre le principali tecniche di geoingegneria che hanno rafforzato le capacità di guerra ibrida della Cina.

Modificazione del tempo

Secondo una dichiarazione del Consiglio di Stato cinese, il Paese si è impegnato a far rientrare nel programma di modificazione meteorologica circa 5,5 milioni di chilometri quadrati di territorio entro il 2025. Gran parte di questo programma prevede il processo di “cloud seeding”. La Cina sostiene di aver sviluppato questa tecnologia per aumentare la produttività agricola e prevenire disastri naturali come siccità e inondazioni. Tuttavia, l’impatto dell’inseminazione delle nuvole può essere osservato al di là dei confini cinesi, in quanto può disturbare il monsone normale nei Paesi vicini come India, Myanmar, Vietnam, ecc. Ciò avrebbe un impatto negativo sull’agricoltura di questi Paesi, fino ad arrivare a I rimedi meteorologici possono essere utilizzati anche per sabotare i movimenti delle truppe e le operazioni logistiche nelle regioni di confine, alterando artificialmente le condizioni di pioggia, che rallenterebbero i movimenti tattici dell’avversario in tempo reale.

Ostruzione delle acque dei fiumi

La Cina ha il vantaggio di trovarsi nella parte più alta di due grandi fiumi transfrontalieri, il Brahmaputra e il Mekong. Questi fiumi influenzano il sostentamento di milioni di persone rispettivamente nell’Asia meridionale e nel Sud-est asiatico. Non solo forniscono acqua dolce per la pesca e l’agricoltura, ma contribuiscono anche a sostenere la navigazione e il turismo in Paesi come India, Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam. Una forma di “furto della pioggia”.

La Cina ha costruito molti serbatoi su larga scala sul corso superiore di entrambi i fiumi, con grandi capacità di stoccaggio dell’acqua e di produzione di energia. La capacità di controllare il flusso dell’acqua conferisce alla Cina un vantaggio strategico rispetto ai Paesi rivieraschi più in basso. Il flusso improvviso di grandi quantità di acqua immagazzinata nei fiumi può potenzialmente destabilizzare i Paesi rivieraschi inferiori, con un impatto sui loro mezzi di sostentamento e sulla sicurezza alimentare.

Costruzione di isole artificiali

Il Mar Cinese Meridionale è stato oggetto di tensioni negli ultimi due decenni, principalmente a causa delle rivendicazioni illegali della Cina sulla maggior parte di questa importante via d’acqua. Queste rivendicazioni sono contestate da molti Paesi della regione che condividono i confini marittimi con la Cina, come Filippine, Vietnam, Brunei, Malesia, Indonesia e Taiwan. Questi Paesi non possono permettersi di perdere l’accesso alle loro Zone Economiche Esclusive, che contengono grandi quantità di minerali e idrocarburi. Inoltre, molte nazioni sono riluttanti a compromettere il principio della libertà di navigazione, dato che quasi il 60% del commercio marittimo globale transita attraverso il Mar Cinese Meridionale.

L’importanza geostrategica della regione ha spinto la Cina a condurre attività offensive come la costruzione di isole artificiali sulle scogliere e altre zone controllate. Queste isole artificiali sono state sviluppate come basi militari per la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) nell’ambito della sua strategia anti-accesso/area denial. Questa strategia mira a prevenire qualsiasi intervento militare esterno nelle acque contese. La costruzione senza ostacoli di queste isole negli ultimi anni evidenzia il palese disprezzo di Pechino per la sentenza del 2016 della Corte internazionale di giustizia (CIG), che ha respinto le rivendicazioni della Cina sul Mar Cinese Meridionale. Queste isole minano l’autonomia di altri Paesi di svolgere attività marittime legittime nella via d’acqua, che oggi funge da cuscinetto marittimo tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico.

L’uso attuale e potenziale della Cina di tecniche di geoingegneria per manipolare e mettere a repentaglio le regole rilevanti per il mantenimento dell’ordine internazionale è una questione che non può essere trascurata. Inoltre, tali tecniche potrebbero anche sabotare gli sforzi globali per il cambiamento climatico. L’ambiguità dei dati disponibili sulle ramificazioni ambientali dell’uso delle tecniche di geoingegneria da parte della Cina ostacola la formulazione di una strategia efficace di lotta al cambiamento climatico che possa essere adottata a livello regionale o globale.

Attualmente, non esiste un accordo o una convenzione formale sulla geoingegneria. Forum multilaterali come la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e la Convenzione sulla Diversità Biologica e istituzioni globali come l’Organizzazione Meteorologica Mondiale dovrebbero elaborare una serie di standard ambientali per definire lo sviluppo dei progetti di geoingegneria. Dovrebbe inoltre essere istituzionalizzato un meccanismo trasparente per la condivisione dei dati sull’impatto complessivo della geoingegneria sull’ambiente e sull’ecologia e reso accessibile a tutte le parti interessate, compresi i governi, gli scienziati, gli attivisti, il settore privato e così via. Questo obiettivo non può essere raggiunto senza il sostegno unanime della comunità globale – e forse i vicini della Cina dovrebbero guidare proattivamente la marcia.

Kunal Sharma è un analista indipendente di affari strategici con sede in India.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

FONTE https://thediplomat.com/2023/01/how-china-uses-geoengineering-to-pursue-a-hybrid-warfare-strategy/

