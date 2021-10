Il World Economic Forum (WEF) sta cercando di stabilire una “grande narrativa” seguendo il grande programma di ripristino con il prossimo lancio dell’iniziativa “Great Narrative”.

Nello stabilire una grande narrativa, il WEF sta cercando di affermare una trama autorevole per convincere le persone perché hanno bisogno di un grande reset della società e dell’economia globale.

“L’iniziativa Great Narrative e Meeting a Dubai saranno un potente catalizzatore per modellare i contorni di un futuro più prospero e inclusivo per l’umanità che è anche più rispettoso della natura” – Klaus Schwab, 2021

Senza mai lasciare che una buona crisi vada sprecata, i globalisti di Davos lo sono sfruttando la pandemia ancora una volta, questa volta per legittimare la loro agenda di un grande reset della società e dell’economia globale chiedendo una “grande narrativa” che possa “aiutare a guidare la creazione di una visione più resiliente, inclusiva e sostenibile per il nostro futuro collettivo”.

Il WEF e i partner scambieranno idee per la loro narrativa al “Great Narrative Meeting” che si svolge a Dubai nel mese di novembre.

“La pandemia ha rivelato l’urgente necessità di concentrarsi sul futuro e sulla salute a lungo termine delle nostre società”, ha affermato il fondatore del WEF Klaus Schwab sul Agenda di Davos.

“L’iniziativa Great Narrative e l’incontro a Dubai saranno un potente catalizzatore per modellare i contorni di un futuro più prospero e inclusivo per l’umanità che è anche più rispettoso della natura”, ha aggiunto.

“La Great Narrative Initiative [è] uno sforzo collaborativo dei principali pensatori del mondo per modellare prospettive a lungo termine e co-creare una narrativa che può aiutare a guidare la creazione di una visione più resiliente, inclusiva e sostenibile per il nostro futuro collettivo” — Forum economico mondiale, 2021

Secondo il WEF, “The Great Narrative Meeting è un fulcro dell’iniziativa Great Narrative, uno sforzo collaborativo dei principali pensatori del mondo per modellare prospettive a lungo termine e co-creare una narrativa che può aiutare a guidare la creazione di un più resiliente, visione inclusiva e sostenibile per il nostro futuro collettivo”.

Inclusività, sostenibilità, resilienza: questi sono tutti termini che lo stesso Schwab ha usato quando ha dichiarato a giugno, 2020, “Ora è il momento di un grande reset”.

Al grande incontro narrativo di novembre, “I migliori pensatori provenienti da una varietà di aree geografiche e discipline – inclusi futuristi, scienziati e filosofi – contribuiranno con nuove idee per il futuro. Le loro riflessioni saranno condivise in un libro di prossima pubblicazione, The Great Narrative, la cui pubblicazione è prevista per gennaio 2022”.

“La grande narrativa ha perso la sua credibilità, indipendentemente da quale modalità di unificazione utilizza, indipendentemente dal fatto che sia una narrazione speculativa o una narrativa di emancipazione” — Jean-Francois Lyotard, “La condizione postmoderna: un rapporto sulla conoscenza” (1979)

L’idea di una grande narrativa è qualcosa che il filosofo francese Jean-Francois Lyotard chiamava “grande narrazione,” (alias “metanarrazione“) quale, secondo Filo-Note, “funzioni per legittimare potere, autorità e costumi sociali” – tutto ciò che il grande reset sta cercando di ottenere.

Gli autoritari usano grandi narrazioni per legittimare il proprio potere, e lo fanno affermando di avere una conoscenza e una comprensione che parlano di una verità universale.

Allo stesso tempo, gli autoritari usano queste grandi narrazioni nel “tentativo di tradurre resoconti alternativi nella propria lingua e per sopprimere tutte le obiezioni a ciò che essi stessi stanno dicendo. “

Il marxismo crea “una società in cui tutti gli individui possono sviluppare i propri talenti al massimo” è un esempio di una grande narrazione.

Storicamente, grandi narrazioni come quella del marxismo ignorano la scienza, ignorano le prospettive alternative e censurano le idee dissenzienti.

Nella sua 1979 libro, “La condizione postmoderna: un rapporto sulla conoscenza“, ha affermato Lyotard, “La grande narrativa ha perso la sua credibilità, indipendentemente dal modo di unificazione che utilizza, indipendentemente dal fatto che sia una narrativa speculativa o una narrativa di emancipazione”.

Lyotard credeva che “la scienza è sempre stata in conflitto con le narrazioni” e che “a giudicare dal metro di giudizio della scienza, la maggior parte di esse si rivelano favole”.

Il WEF sostiene che il suo grande programma di ripristino aiuterà a emancipare la società dalle pratiche insostenibili e inique del capitalismo degli azionisti.

Ma secondo la filosofia di Lyotard, la cosiddetta grande iniziativa narrativa del WEF ha perso credibilità nel momento in cui è stata concepita.

E chi stanno arruolando per aiutare a creare la loro narrativa?

Genetisti, futuristi, filosofi, scienziati e gruppi di interesse speciale che trainano la grande linea di ripristino saranno quelli che daranno forma alla grande narrativa.

Leggi la storia completa qui …

FONTE https://it.technocracy.news/il-forum-economico-mondiale-dello-scoppio-della-propaganda-lancia-una-grande-iniziativa-narrativa/

