Un’infermeria spruzza DDT su una bambina nella scuola di Nicholsburger Platz a Wilemsdorf, in Germania, nell’ottobre del 1945

Durante un incontro con la stampa il mese scorso, il vicesegretario della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha ordinato agli americani di conformarsi alle linee guida del CDC semplicemente perché gli esperti “lo dicono”. Ai cittadini viene chiesto di obbedire fermamente a richieste senza senso con una fiducia cieca nella narrativa ufficiale simile a una setta. Fidati della scienza è diventato un mantra ripetuto a pappagallo dai media e dai funzionari del governo che vogliono davvero non siano poste domande. Tuttavia, la storia dimostra ripetutamente che i fatti percepiti come veri in precedenza nel tempo si rivelano spesso falsità.

I medici hanno detto ai loro pazienti che il fumo era un’abitudine innocua e hanno incoraggiato l’uso del tabacco.

Negli anni ’30 e ’50 i medici affermavano che il fumo era sicuro e forniva numerosi benefici per la salute . I medici raccomandavano le sigarette ai pazienti come un modo per alleviare l’irritazione della gola. Hanno persino incoraggiato le donne incinte a prendere regolarmente parte all’uso del tabacco. Alle future mamme che soffrivano di nausee mattutine veniva prescritto il farmaco sedativo talidomide. I professionisti medici hanno insistito sul fatto che il farmaco non rappresentava alcun rischio per lo sviluppo del feto. Col passare del tempo, i pericoli sono diventati evidenti dopo che gli aborti sono saliti alle stelle. Migliaia di bambini nati soffrivano di gravi difetti alla nascita tra cui l’assenza di arti, organi interni non sviluppati, occhi e orecchie mancanti

Per centinaia di anni si è creduto che il nostro mondo fosse il centro dell’universo. Durante l’era rinascimentale, Giordano Bruno fu bruciato sul rogo per aver creduto che la Terra fosse rotonda. Gli astronomi che affermavano che il pianeta ruotava attorno al sole furono imprigionati o torturati. In particolare, Galileo fu accusato di eresia e posto agli arresti domiciliari per il resto della sua vita per aver sfidato il modello geocentrico.

Milioni di persone sono state esposte al pericoloso DDT cancerogeno.

L’amianto è stato utilizzato come materiale da costruzione nella costruzione di case a livello globale per gran parte del ventesimo secolo. L’isolante elettrico resistente al calore è stato ritenuto non pericoloso dalle autorità. Eppure attualmente è noto che il prodotto è tossico e provoca gravi malattie come il mesotelioma e il cancro ai polmoni. Il DDT è un composto chimico comunemente usato come insetticida. I chimici hanno insistito sul fatto che lo spray antiparassitario era innocuo per l’uomo. I bambini venivano spesso cosparsi di questo gas nocivo. Ulteriori ricerche hanno dimostrato che la sostanza velenosa provoca vari tipi di cancro, infertilità, danni al sistema nervoso e problemi di sviluppo .

I rappresentanti del Pentagono hanno imposto il vaccino contro l’antrace per tutti i membri del servizio attivo negli anni ’90. Migliaia di soldati sono stati iniettati nonostante l’inoculazione non avesse l’approvazione della FDA. Più di 275.000 veterani della Guerra del Golfo si ammalarono gravemente con sintomi tra cui perdita di memoria, dolori muscolari, gonfiore articolare e forti mal di testa. I test condotti sul personale militare hanno rivelato che oltre il 95% aveva anticorpi contro lo squalene nel sangue. Questa sostanza viene utilizzata per aumentare la potenza delle vaccinazioni e vietata a causa di allarmanti effetti collaterali.

Approfondimenti: