I confini tra biologia e tecnologia diventano molto più sfumati, grazie ai primi elettrodi organici fatti crescere direttamente nel cervello e in altri tessuti viventi di pesci zebra e sanguisughe: il risultato, pubblicato sulla rivista Science dalle Università svedesi di Linköping, Lund e Gothenburg, apre infatti la strada ad un futuro di circuiti elettronici completamente integrati nell’organismo, per curare malattie del sistema nervoso e per sviluppare le interfacce di prossima generazione tra uomo e macchina.

I ricercatori delle università svedesi di Linköping, Lund e Göteborg sono riusciti a far crescere elettrodi a base di gel in tessuti viventi, utilizzando le molecole del corpo come fattori scatenanti. Iniettando un gel contenente enzimi come molecole di assemblaggio, i ricercatori sono riusciti a formare gli elettrodi nei tessuti di pesci zebra e sanguisughe medicinali.

Questo risultato, suggerisce il team, potrebbe portare allo sviluppo di tecniche per la generazione di circuiti elettronici completamente integrati negli organismi viventi. “Per diversi decenni abbiamo cercato di creare un’elettronica che imitasse la biologia”, ha dichiarato Magnus Berggren, PhD, del Laboratory for Organic Electronics (LOE) dell’Università di Linköping. “Ora lasciamo che sia la biologia a creare l’elettronica per noi”…

Il loro studio apre la strada a un nuovo paradigma nella bioelettronica: se prima era necessario impiantare oggetti fisici per avviare processi elettronici nel corpo, in futuro sarà sufficiente l’iniezione di un gel viscoso. A lungo termine, secondo gli scienziati, potrebbe essere possibile fabbricare circuiti elettronici completamente integrati negli organismi viventi. “Questo approccio può essere utilizzato per indirizzare specifiche sottostrutture biologiche ed è adatto alla stimolazione nervosa, aprendo la strada a un’elettronica completamente integrata e fabbricata in vivo all’interno del sistema nervoso”, ha dichiarato il team.

