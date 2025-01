Leggiamo sul sito del WEF: Davos 2025 si riunisce sotto il tema “Collaborazione per l’era intelligente”. Il concetto si basa sul suggerimento di Klaus Schwab secondo cui le tecnologie convergenti stanno rapidamente rimodellando il mondo, spingendoci verso un punto di inflessione, “un’era che va ben oltre la sola tecnologia”, afferma. “Si tratta di una rivoluzione sociale che ha il potere di elevare l’umanità o di distruggerla”.

Kit Knightly, Off-Guardian

Mentre le braci del 2024 sputano le loro scintille morenti e i viticci di fumo si allungano verso il 2025, voglio chiedervi: quali sono state le notizie più importanti di quest’anno?

La maggior parte delle persone dirà qualcosa di internazionale. La guerra in Ucraina, le atrocità a Gaza, la caduta di Assad.

Forse qualcuno citerà le elezioni, dopotutto è stato un anno importante per le votazioni. Un cambiamento globale nei corridoi del potere ha visto una dozzina di governi sostituiti da volti nuovi; a due settimane dalla fine dell’anno è ancora possibile che Trudeau, Macron o Scholz si uniscano alla processione.

Gli appassionati di tecnologia potrebbero parlare dei progressi dell’intelligenza artificiale.

Queste sono le grandi storie del 2024. I titoli dei giornali. Suoni e furori e tutto ciò che significa. Ma sono state le più importanti?

No, la storia importante del 2024 è stata il Grande Reset.

Ve lo ricordate? Si trattava di un piano sovranazionale pan-globale per demolire e poi ricostruire la società in modo “sostenibile”, “inclusivo”, “equo” e “sicuro” che avrebbe – del tutto accidentalmente – sradicato le libertà civili e individuali di ogni singola persona sul pianeta.

Era di gran moda qualche anno fa, forse lo ricorderete. Ma quando l’idea non è piaciuta a molti, le autorità hanno abbandonato l’argomento e dal 2022 se ne parla pochissimo.

Significa che è sparito?

Abbiamo bisogno di una “permanenza dell’oggetto” in politica come in tutte le cose. Una cosa non cessa di esistere solo perché non la si vede più. Il mondo non scompare quando si chiudono gli occhi.

Sta ancora accadendo. Ora è solo più distribuito. Una strategia compartimentata caricata sul cloud, ovunque e da nessuna parte. Un milione di nanobot che lavorano in un milione di angoli per cambiare un milione di piccole regole e costruire un milione di piccole cellule.

Come nel finale de I soliti sospetti, basta mettersi alla giusta distanza per vedere lo schema.

Proprio la settimana scorsa, il responsabile medico del Regno Unito Chris Whitty ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla salute. Cosa raccomanda? Tasse sul peccato sui cibi “malsani” e città di 15 minuti. I laburisti hanno già aumentato le “tasse sul peccato” su zucchero, sale, alcol e tabacco. Poi ci sono la carne rossa, i latticini e il “carbonio” in generale.

All’inizio di quest’anno il Regno Unito ha introdotto una licenza per l’allevamento dei polli. Hanno anche vietato il fumo.

Entro il 2035 sarà impossibile acquistare una nuova auto a benzina nel Regno Unito. O nell’UE. O in Canada. O in Nuova Zelanda. O in Australia. O in Messico. O il Sudafrica. O la California e altri 11 Stati degli USA.

Da quel momento voi e la vostra auto sarete ancorati ai punti di ricarica. Inoltre, la vostra nuova auto sarà probabilmente dotata di funzioni di guida automatica, limitatori di velocità e interruttori di spegnimento a distanza.

Questa settimana, all’improvviso, le notizie ci dicono che le stufe a legna causano il cancro. Si sta già discutendo di un divieto. Dal momento che il carbone è già vietato per le utenze domestiche (dal 2023), è venuta meno l’ultima possibilità di indipendenza energetica e termica. Se vietano le stufe, non ci sarà alcun riscaldamento disponibile che non possa essere collegato a un contatore intelligente, sorvegliato e controllato.

A meno che non si consideri l’accensione di una candela all’interno di un vaso per piante. E stanno arrivando anche per quelli.

Il tanto pubblicizzato omicidio di Sara Sharif è già stato trasformato in un nuovo disegno di legge che toglie ai genitori il “diritto automatico di educare a casa i propri figli”, se lo Stato li ritiene “vulnerabili”.

I documenti d’identità digitali sono in arrivo per tutti e da ogni parte. Ecco solo una selezione di motivi.

Per proteggere il confine e garantire l’integrità elettorale negli Stati Uniti.

Proteggere i bambini sui social media in Australia.

Promuovere l’efficienza nell’UE.

Per combattere l’immigrazione illegale nel Regno Unito.

Per tracciare i lavoratori immigrati in Russia.

Perché lo dicono in Cina.

L’UE vuole istituire un “registro dei beni” e una tracciabilità biometrica attraverso le frontiere. L’anonimato online viene eroso con ogni “crimine d’odio” attribuito alla “disinformazione” e al “discorso d’odio”.

Si parla continuamente di razionamento – di cibo, di acqua e di viaggi.

Vietare. Razionare. Monitorare. Controllare tutto di tutti.

Non vedete i muri che si chiudono?

Non si tratta di questioni diverse, ma di teste di un’idra. Formano l’agenda silenziosa universale che è ovunque. Sono bipartisan e trasversali. Sono le cose indiscusse, sancite e approvate da entrambe le “parti” di ogni finta “divisione”.

Le persone all’apice della piramide hanno letteralmente passato due anni a parlarne. Dicendovi che era il piano e che sarebbe stato fantastico.

Poi, quando non ha funzionato, hanno trascorso altri due anni fingendo di non averlo mai detto e distraendovi con altre cose come gli UFO. Taylor Swift. ChatGPT. L’adescamento razziale.

Stanno costruendo una prigione intorno a ogni singola persona su questo pianeta mentre noi discutiamo di Hunter Biden, QAnon e bagni transgender.

I droni sopra il New Jersey – ammesso che ci sia davvero qualcosa – potrebbero essere un gigantesco portachiavi tintinnante nel cielo.

Ecco cos’è tutto questo. Le elezioni. Il terrorismo. Gli scandali. I rapporti trapelati.

È un puntatore laser. Impedisce al gatto di giocare con le cose con cui non dovrebbe giocare…

Il lato positivo del fatto che il 2025 possa essere come sospetto che sarà, è che potrebbe costringere le persone a rivedere tutto ciò che hanno dimenticato dal 2022.

E il primo passo per risolvere qualcosa è ammettere che c’è un problema.

