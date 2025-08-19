Prima di approfondire l’analisi di Jim Lee al riguardo, ecco un articolo che parla di questa nuova startup.

Il domatore di tempeste vuole ridurre l’impatto dei cicloni in Australia

Di Julie Hare

Koki Mashita è un giovane con un’idea ambiziosa: che gli esseri umani abbiano il potere di intervenire sui disastri naturali come cicloni e uragani, riducendone l’impatto quando raggiungono la terraferma, salvando vite e miliardi di dollari.La soluzione sembra più fantascienza che scienza concreta e prevede l’utilizzo di aerei cargo per volare intorno alla periferia di sistemi meteorologici in formazione, rilasciando aerosol a base di sale su di essi.Sembra folle? Forse, ma Mashita e il suo co-fondatore di Aeolus Labs, Mason Lee, non solo hanno attirato l’attenzione di rinomati scienziati del clima, ma anche un numero crescente di governi in tutto il mondo.Koki Mashita e la professoressa associata Roslyn Prinsley, presso l’ANU. Mashita è arrivato a Canberra giovedì mattina, dopo un volo di 19 ore ritardato dalla nebbia che avvolgeva la capitale nazionale, ma in tempo per incontrare i suoi collaboratori australiani e prepararsi per gli incontri con funzionari governativi, inclusi alcuni del Dipartimento del Primo Ministro e del Gabinetto.Mashita, che ha solo 20 anni ed ha abbandonato gli studi in informatica all’Università della California, Berkeley, ha dichiarato che la cooperazione australiana è cruciale perché l’Australia è uno dei pochi paesi sviluppati regolarmente colpiti da cicloni, con le risorse per agire e un interesse diretto a ridurne l’impatto.

Un’analisi del Tesoro ha stimato che nei primi sei mesi del 2025 i disastri naturali sono costati all’economia 2,2 miliardi di dollari. Inoltre, l’indagine annuale Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) ha stimato che nel 2022 il 4,5% della popolazione – ovvero una persona ogni 22 – ha riferito che la propria casa è stata gravemente danneggiata o distrutta da un evento meteorologico. Per passare dalla modellazione scientifica alla pratica, Mashita e i suoi collaboratori dovranno testare la tecnologia sui cicloni mentre sono ancora in mare aperto. “L’Australia ha molti cicloni al largo della costa che non minacciano la terraferma. Questo è raro. Dobbiamo essere in grado di dimostrare che la tecnologia funziona ed è assolutamente sicura prima di iniziare a implementarla in tutto il mondo,” ha detto Mashita.Hanno anche bisogno del supporto governativo in termini di investimenti e infrastrutture, inclusi aerei cargo militari che possono essere adattati con il sistema di dispersione di Aeolus, anche se altri tipi di aerei possono essere utilizzati.Il principale collaboratore australiano di Mashita è la dottoressa Roslyn Prinsley, responsabile delle soluzioni per i disastri presso l’Istituto per il Clima, l’Energia e le Soluzioni per i Disastri dell’Australian National University (ANU).

Per spiegare i principi teorici alla base dell’idea di Mashita, Prinsley descrive un vortice d’acqua che scorre in un lavandino, imitando le forze in gioco durante un ciclone.“Ma se si praticano piccoli fori sui lati del lavandino, la forza del vortice si riduce. Questo è ciò che accade quando gli aerosol di sale vengono spruzzati sulle estremità di un ciclone,” ha spiegato Prinsley.

L’idea trasformativa di Koki è che possiamo fermare i disastri sul loro cammino. Spendiamo miliardi di dollari all’anno per la difesa, ma quasi nulla per tecnologie che possono aiutare a mitigare i disastri.”Prinsley ha ragione. Il Defence Science and Technology Group ha un budget annuale di oltre 400 milioni di dollari, e 3,4 miliardi di dollari saranno spesi nei prossimi dieci anni per un “acceleratore strategico di difesa avanzata”.Ma solo 85 milioni di dollari in un decennio sono stati stanziati per un centro scientifico chiamato Natural Hazards Research Centre.I conti non tornano, dice Prinsley. Il ciclone Alfred, a marzo, ha lasciato al governo federale un conto per la pulizia di 1,2 miliardi di dollari.Mashita aveva sette anni e viveva nel suo Giappone natale quando un terremoto e uno tsunami hanno ucciso più di 10.000 persone. Questo evento ha plasmato il suo pensiero e il suo futuro.Mitigare i disastri prima che si verifichino e i conseguenti interventi di pulizia non colgono il punto, ha detto.“Non puoi assicurarti contro il cambiamento climatico,” ha affermato Mashita.“L’assicurazione è progettata per affrontare lo status quo. Ma quando lo status quo si rompe, cosa succede allora?”

Il responsabile scientifico di Aeolus Labs, Daniel Rosenfeld, è stato per decenni un leader mondiale nell’uso degli aerosol e nel loro potenziale per interferire e ridurre l’intensità dei sistemi meteorologici in formazione. Mashita afferma che sei decenni di ricerca sulla fisica delle nuvole sono consolidati nel mondo accademico, di cui Rosenfeld è il principale sostenitore. Ora è il momento di mettere in pratica la sua visione.“In futuro, saremo in grado di vedere un ciclone diretto verso Brisbane, intervenire prima che tocchi terra e ridurne significativamente l’intensità – forse del 50 o 60 per cento,” ha detto Mashita.“Fino a poco tempo fa, le persone pensavano che uragani e cicloni fossero un atto della Natura e che non ci fosse nulla da fare. Allo stesso tempo, stiamo concentrando i nostri sforzi per colonizzare Marte. Non ha senso.”

FONTE https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/storm-tamer-wants-to-put-a-dent-in-australia-s-cyclones-20250611-p5m6ok

Startup di IA per controllare gli uragani collegata al Dipartimento della Difesa

Jim Lee di ClimateViewer ha approfondito questa storia. Scrive sulla sua pagina: “A marzo ho ricevuto una soffiata da una fonte molto attendibile nel campo della modificazione meteorologica secondo cui Mason Lee, cofondatore di Aeolus Labs, una startup basata sull’intelligenza artificiale (AI), avrebbe affermato di avere un contratto con il Dipartimento della Difesa per modificare gli uragani! Ho trascorso gli ultimi cinque mesi a raccogliere tutte le informazioni possibili su questa azienda e credo che le prove parlino da sole.”

In che modo Aeolus è collegata al Dipartimento della Difesa?

Christopher Kirchhoff, Ph.D, è indicato come consulente di Aeolus.

Christopher Kirchhoff è un esperto di tecnologie emergenti che ha fondato l’ufficio della Silicon Valley del Pentagono e ha guidato team per il Presidente, il Capo di Stato Maggiore Congiunto e il CEO di Google. Recentemente ha lavorato a progetti speciali presso Anthropic. In precedenza, il dottor Kirchhoff ha contribuito a far crescere di 1 miliardo di dollari i programmi filantropici di Schmidt Futures. Ha anche fondato e guidato l’ufficio del Pentagono nella Silicon Valley, la Defense Innovation Unit X, che ha sperimentato auto volanti e microsatelliti in missioni militari e ha creato un nuovo percorso di acquisizione per le start-up ora responsabili di 70 miliardi di dollari di acquisizioni tecnologiche. Durante l’amministrazione Obama, è stato direttore della pianificazione strategica presso il Consiglio di sicurezza nazionale e consulente civile senior del presidente del Joint Chiefs of Staff. Insieme a Raj Shah, è autore di Unit X: How the Pentagon and Silicon Valley are Transforming the Future of War.

Il collegamento con il DoD sembra quindi indiretto ma forte, tramite Kirchhoff e l’esperienza della DIU X con startup tecnologiche.

Aeolus Labs – Staff

Koki Mashita – Co-Founder & CEO

Thiel Fellow, May 2025

https://www.linkedin.com/in/kokimashita/

https://x.com/koki_mashita

Mason Lee – Co-Founder & CTO

https://www.linkedin.com/in/mason-lee-ml/

https://x.com/masonle59626031

Daniel Rosenfeld – Co-Founder & Chief Scientist

The Fredy & Nadine Herrmann, Institute of Earth Sciences.

Hebrew University of Jerusalem.

https://en.earth.huji.ac.il/people/daniel-rosenfeld

Daniel Rosenfeld, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale e la modifica degli uragani

Il dottor Rosenfeld ha partecipato al seminario sulla modifica degli uragani organizzato dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale nel 2008, dove ha proposto di modificare gli uragani mediante la semina delle nuvole con sostanze chimiche, e nel 2007 ha ottenuto un brevetto per la mitigazione degli uragani mediante la semina combinata con nuclei di condensazione e congelamento che menziona l’uso di particelle di solfato di ammonio submicroniche



Jim ha avuto l’opportunità di intervistare il dottor Rosenfeld alla 21a Conferenza dell’American Meteorological Society sulla modificazione meteorologica pianificata e involontaria nel 2018.

Toby Bischoff – Head of Research

https://www.linkedin.com/in/bischtob/

https://x.com/bischtob

https://github.com/bischtob

Aidan Witeck – Founding Software Engineer

https://www.linkedin.com/in/aidanwiteck/

Jatan Buch – Head of Cloud Physics

https://www.linkedin.com/in/jatan-buch-943b52354/

David Grauer – Head of Chemical Processes

https://www.linkedin.com/in/david-grauer-13bb6622/

Aaron Liimatainen – Senior Process Engineer

https://www.linkedin.com/in/aaron-liimatainen-443510163/

Kenneth Bui – Chief of Staff

https://www.linkedin.com/in/kenneth-bui-677980183/

Hunter Keith – Head of Government and International Affairs

https://www.linkedin.com/in/hunter-keith-497a57a/

Yuchan (Ryan) Yang – Resident Engineer

https://www.linkedin.com/in/yuchan-yang-b16a96225/

Christopher Kirchhoff, Ph.D. – Advisor

https://www.linkedin.com/in/christopher-kirchhoff/

Riassume Jim Lee: “Domare, deviare o distruggere un uragano è una causa nobile? Certamente. La stessa tecnologia può essere utilizzata come arma? Probabilmente sì. Perché il DIU del Dipartimento della Difesa dovrebbe investire in una startup di intelligenza artificiale che si occupa di previsioni meteorologiche e modifica degli uragani?

La risposta è ovvia: Chi controlla il tempo controlla il mondo. ~ Lyndon Baines Johnson”

FONTE https://climateviewer.com/2018/04/11/daniel-rosenfeld-on-skyscape-geoengineering-and-climate-change/?utm_source=substack&utm_medium=email

