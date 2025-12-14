*La parola “clanker” nasce nell’universo di Star Wars, dove veniva usata per descrivere i droidi da battaglia, che emettevano suoni metallici.

L’articolo di James Corbett è un pezzo che riprende la “Dead Internet Theory”, una convinizone che che sta guadagnando sempre più credito nel 2025.

Su Wikipedia leggete:“La teoria di Internet morto, conosciuta globalmente come Dead Internet Theory, è una teoria del complottosecondo cui l’Intenet contemporaneo consisterebbe principalmente in varie attività di bot e contenuti generati automaticamente, rendendo marginale l’attività umana, al fine di manipolare la popolazione”.

Fatto sta, Corbett ha ragione nel dire che internet sta diventando sempre più “morto”: meno autentico, più manipolato, dominato da algoritmi, bot e contenuti generati per engagement piuttosto che per connessione umana reale.

X ha davvero lanciato una funzione “About This Account” a novembre 2025 che ha mostrato mostrava la posizione approssimativa degli account, scatenando un sacco di controversie e rivelando account influenti non basati negli USA.

Un articolo che merita di essere letto con attenzione. Ed è bene seguire il consiglio alla fine.

Internet Morto Confermato: Sono agenti, troll e clanker fino in fondo

Di James Corbett

corbettreport.com

14 dicembre 2025

Ti ricordi quando ho scritto della Teoria dell’Internet Morto? Sai, l’idea che la maggior parte di ciò che vediamo, leggiamo e sentiamo su internet sia generato da bot?Beh, indovina un po’? Quella teoria è stata confermata! Tutti quelli con cui parli online sono bot, spie, troll o guerrieri psyops!E, come stai per vedere, le cose peggiorano prima di (si spera) migliorare.Intrigato? Vuoi sapere cosa significa questo per il futuro di internet? O, cosa molto più importante, per il futuro della comunità umana? Allora continua a leggere!

SPIE STRANIERE SMASCHERATE

Se hai “navigato sul web” fin dai primi giorni dell'”autostrada dell’informazione”, ricorderai sicuramente una delle prime battute online: “Su internet, nessuno sa che sei un cane.” Ora, nel 2025, sembra che dobbiamo aggiornare quella battuta, trasformandola da un’osservazione spiritosa sull’anonimato online a un severo avvertimento sulla weaponizzazione dell’anonimato: “Su internet, nessuno sa che sei un ufficiale psyops straniero.” Vedi, il mese scorso la piattaforma social precedentemente nota come Twitter ha deciso di introdurre una nuova funzione: uno strumento di localizzazione che rivela il paese o la regione in cui si trova un dato account. Risultato? Un sacco di guerrieri psyops stranieri sono stati colti con i pantaloni abbassati.[Schermata]…Si scopre che quell’account è in realtà basato in Europa Orientale.

E l’account fan di Ivanka Trump @IvankaNews?

Sembra che quel particolare fan di Trump e Ivanka sia basato nella roccaforte MAGA del… Nigeria? E non sono solo quegli account. L’account fan di Barron Trump @BarronTNews_(che postava messaggi di compleanno commoventi a “papà” Donald prima di essere smascherato come account fan)? L’account “UltraMAGA Trump 2028”? Quegli account e numerosi altri sono stati scoperti provenire da angoli altrettanto remoti del globo.Puoi immaginare il campo giorno che i titolisti dei media legacy dinosauri si sono divertiti con queste rivelazioni:

– La nuova funzione di X solleva domande sulle origini straniere di alcuni popolari account politici USA;

– La nuova funzione di localizzazione di X ha appena smascherato influencer MAGA come troll stranieri?;

– Nuova funzione di X rivela che i principali account MAGA sono basati all’estero; ecc.

In effetti, sembra che ogni outlet online sia riuscito a trovare esempi dei propri nemici ideologici smascherati come agenti stranieri. L’outlet israeliano ynetnews, per esempio, riporta che la funzione di localizzazione di X ha smascherato una “falsa rete di influencer di Gaza” con account che si spacciano per gazawi sotto attacco ma che in realtà provengono da Malaysia, Afghanistan, Pakistan e altri luoghi decisamente non gazawi.

+Alcuni utenti hanno protestato contro la loro identificazione geografica o aggiunto contesto alla loro apparente posizione. L’account @1776General_, che si definisce “Costituzionalista, Patriota , Etnicamente Americano” ma trovato “basato in Turchia”, ha risposto con un post: “Lavoro in business internazionale. Al momento sto lavorando in Turchia per un contratto.”Sorprendentemente, persino il Dipartimento della Sicurezza Interna USA ha dovuto twittare una rassicurazione che è, in effetti, americano, dopo che screenshot apparentemente manipolati circolavano suggerendo che l’account fosse basato in un paese straniero.

X, da parte sua, ha tentato un controllo danni sull’incidente — consigliando agli utenti che “la sua nuova funzione poteva essere parzialmente ingannata usando una VPN per mascherare la vera posizione dell’utente” — prima di rimuovere del tutto le informazioni sulla localizzazione.

E così il Giorno in Cui Furono Smascherate le Spie Straniere arrivò e passò. Per un breve momento, le persone furono ricordate di una delle lezioni fondamentali di internet: non hai idea di chi (o cosa) stai “parlando” in una conversazione online. Forse l’account che ti fornisce un racconto “in prima persona” di un evento di cronaca o un’analisi “sul campo” di un conflitto militare è davvero chi dice di essere. O forse è un cane. Ma è certamente possibile che sia un agente straniero che tenta di influenzare la tua opinione fornendoti informazioni false, fuorvianti o selettive. Questo non dovrebbe essere una novità per chi ha prestato attenzione. I veterani di Corbett ricorderanno il mio report del 2018 sulla Weaponizzazione dei Social Media, in cui ho riportato che:

– il Pentagono stava “acquistando software che avrebbe consentito all’esercito americano di creare e controllare persone online false – persone finte, essenzialmente – che sembravano provenire da tutto il mondo”;

– computer governativi degli uffici del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito a New Orleans erano stati colti a attaccare verbalmente critici del Corpo;

– gruppi israeliani davano corsi su come modificare articoli di Wikipedia per assicurare che i contenuti dell’enciclopedia online rimanessero “di natura sionista”; e

– un documento interno del GCHQ — l’equivalente britannico della NSA — era stato leaked, rivelando che le spie britanniche usavano piattaforme social per diffondere propaganda e influenzare l’opinione pubblica.

E quello era sette anni fa. Immagina quanto peggio sia diventata la situazione da allora, dopo la psyop del Q Anonsense e l’avvento della 77th Brigade e l’acquisizione di ogni piattaforma social maggiore da parte di “ex” ufficiali dell’intelligence.Sì, non è una sorpresa per nessuno nella comunità dei realisti della cospirazione che internet sia inondato di spie che tentano attivamente di ingannarti.

Ma aspetta, peggiora!

ESERCITO DI CLANKERS SCHIERATO, TROLLS SCATENATI

Perché assumere che l’account con cui interagisci sia umano — o persino canino? Man mano che la tecnologia dei chatbot avanza, è sempre più probabile che tu stia parlando con una macchina. Non sto sparando cavolate. Sto parlando statisticamente. Forse non hai colto questa storia quando è passata fugacemente nelle agenzie di stampa all’inizio di quest’anno, ma è confermata: i bot ora rappresentano oltre la metà di tutto il traffico internet. Questa è la conclusione allarmante (ma hardly sorprendente) del Imperva Bad Bot Report, una valutazione annuale dell’attività dei bot su internet da parte della società di cybersecurity Imperva. Il report di quest’anno ha scoperto che non solo i “bot” — cioè programmi automatizzati che eseguono compiti su internet — rappresentano ora il 51% di tutto il traffico online, ma che il 72% di quell’attività bot è malicious.

Ancora una volta, non è una novità per chi presta attenzione. Infatti, come ho osservato nel mio editoriale “The Internet is Dead” due anni fa: Se questa teoria (cioè la Teoria dell’Internet Morto) è corretta, allora il contenuto creato dal computer dell’internet morto include non solo il contenuto ovviamente inumano sul web — lo spam che invade ogni sezione commenti non moderata, per esempio, o le botnet che inondano i social media con post di propaganda identici — ma tutto: il contenuto stesso, i commenti su quel contenuto, le “persone” con cui interagiamo online, persino podcast audio e vlog video e altri media apparentemente generati da umani.

Mentre il concetto di un internet dominato dai bot poteva sembrare stravagante quando la teoria fu proposta per la prima volta, è decisamente meno stravagante in quest’era di slop video Sora e slop articoli notizie AI e slop paper scientifici AI e slop podcast AI. Dopo aver incontrato il fenomeno

Facebook Shrimp Jesus, chi può dubitare che il web sia sempre più popolato da bot che postano contenuto generato da AI per il consumo di altri clanker in una sorta di versione snake-eating-its-own-slop di internet che ha senso solo per tipi come Zuckerberg e Musk?

Ma aspetta, peggiora ancora!!!

Non solo il Joe medio e la Jane media devono fare i conti con gli spook online, spie e cyberwarrior che pompano propaganda per favorire le agende nefaste dei loro padroni e burattinai, e non solo devono setacciare mucchi di slop AI per trovare interazioni umane genuine online, ma devono anche affrontare i troll che sono lì per avvelenare quell’interazione umana “per i lulz.” Chiunque abbia passato tempo nelle sezioni commenti di un sito web, o, sempre più, nelle discussioni su una piattaforma social, sa esattamente perché il termine “rage bait” è stato scelto come parola dell’anno 2025 da Oxford. (ndr vedi qui ) Come ogni netizen sa fin troppo bene, al giorno d’oggi qualsiasi conversazione online con partecipazione sufficiente per essere interessante è inevitabilmente dominata dal minimo comune denominatore di comportamento rumoroso, odioso e cafone.

Ma i troll sono una razza diversa. Impostano rage bait e sparano argomenti in mala fede online come modo per (nella migliore delle ipotesi) sfogare le loro tendenze anti-sociali in un ambiente dove non verranno presi a pugni in faccia e (nella peggiore) deviare deliberatamente la conversazione online da temi produttivi. Nel corso delle mie ricerche, a volte mi imbatto in vecchi forum online e altre parti dimenticate del web che mostrano come si svolgevano le discussioni online venti o più anni fa, prima dell’avvento dei social media. La differenza tra quelle discussioni e ciò che passa per discorso online oggi non è mai meno che sbalorditiva. Puoi vedere persone di un’era internet passata avere discussioni approfondite, a volte su questioni politiche o sociali importanti su cui i poster sono fondamentalmente in disaccordo. Ma, a differenza di qualsiasi cosa vedresti oggi, questi debater online di un tempo non solo passavano tempo ad articolare il loro punto di vista e come ci erano arrivati, ma ascoltavano davvero i loro interlocutori e (sorpresa!) li impegnavano in buona fede. A volte, arrivavano persino a concedere punti o a concordare sul disagree.

Il fatto che un discorso online così fruttuoso sia ora cosa del passato è, ovviamente, qualcosa da lamentare. Ma ciò che lo rende ancora peggiore è che i tipi di flamewar tossici e rage-inducing (ndr stuzzicare la rabbia) che passano per discorso online oggi stanno iniziando a manifestarsi nel mondo reale. Un’intera generazione di giovani cresciuti principalmente online e nella cultura del trolling internet sono stati socializzati a pensare che questo sia ciò che è la discussione umana naturale. Ora stanno riflettendo quell’atteggiamento nel loro comportamento quotidiano, offline, “IRL”, portando al breakdown delle norme sociali che vediamo intorno a noi oggi.

In altre parole, l’internet morto sta leaking.

Sì, come abbiamo visto, le cose vanno dal cattivo (le spie online e cyberwarrior) al peggio (lo slop AI del web di oggi) al ancora peggio (i troll che minacciano di strappare il tessuto stesso della società).

Ma ecco la vera domanda: migliora?

COSA SIGNIFICA

Come al solito, la risposta a quella domanda è ciò che ne facciamo noi. Certo, ci sono cose che possiamo fare per rendere il mondo online leggermente più umano (nel senso buono).Puoi evitare spie, troll e cyberwarrior (almeno in gran parte) evitando del tutto le principali piattaforme social e partecipando alle discussioni in circoli più selezionati (come la sezione commenti di corbettreport.com, per fare un esempio completamente casuale).

Puoi prendere maggiore controllo della tua vita online usando RSS invece di permettere agli algoritmi di determinare cosa leggerai, guarderai o ascolterai dopo. Diamine, c’è persino una nuova estensione browser “Slop Evader” che puoi installare e che promette di aiutarti a esplorare l’internet pre-slop AI cercando contenuto da prima che ChatGPT fosse scatenato sul mondo. (Anche se, come nota persino il suo creatore, questa estensione è solo un semplice filtro data per i risultati di ricerca Google e quindi non una soluzione fondamentale alla crisi.)

Ma forse la vera soluzione a questa emergenza Internet Morto generato da bot, propagato da spook e infiammato da troll non si trova online affatto. Forse la vera soluzione si trova nella vera comunità umana. In persone reali che si riuniscono nel mondo reale per riconnettersi con ciò che è davvero umano.

Sì, sembra una fantasia irrealizzabile nel mondo online di oggi, vero? Ma se non possiamo nemmeno sognarlo, sicuramente non lo raggiungeremo mai.

FONTE https://corbettreport.substack.com/p/dead-internet-confirmed-its-agents?utm_campaign=email-half-post&r=aae8o&utm_source=substack&utm_medium=email

