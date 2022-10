Il tempo è dalla sua parte?

Sono davvero sorprendenti certe dichiarazioni di Bill Gates nel 2018, visto che poco dopo ha investito una somma considerevole in una soluzione che secondo lui non è affatto una soluzione. Bill Gates e l’UE avevano annunciato nel 2019 che Breakthrough Energy – un gruppo di investitori guidato da Gates – avrebbe lanciato congiuntamente un fondo di investimento per l’energia pulita da 100 milioni di euro per combattere il cambiamento climatico.

Lo schema è sempre lo stesso: si annuncia un’imminente minaccia globale, si chiede alla popolazione un sacrificio e alla fine si prevede un grande guadagno per le solite corporations. Bill Gates già nel 2015 aveva costituito il progetto Breaktrough Energy Catalyst . Si tratta di una coalizione di investitori privati legati da un impegno comune per investire nelle tecnologie di cui per raggiungere un percorso verso zero emissioni nette entro il 2050. Oltre a Bill Gates nel progetto c’erano alcuni rappresentanti dell’industria e della finanza internazionale, come Jeff Bezos, patron di Amazon, Michael Bloomberg, amministratore delegato dell’omonimo gruppo editoriale, Ray Dalio, fondatore del fondo di investimento Bridgewater e Jack Ma, il numero uno di Alibaba, l’equivalente cinese di Amazon. VEDI QUI

Un Dossier di approfondimento: GATES TO HEAVEN OR TO HELL- PORTE DEL PARADISO O DELL’ INFERNO?

Cosa racconta Bill Gates?

Bill Gates è stato sorpreso ad ammettere in un video recentemente emerso che il cambiamento climatico è una gigantesca truffa per il Nuovo Ordine Mondiale. Nel video si vanta che il termine “energia pulita” ha “fatto impazzire la gente”.

Secondo Gates, che nel 2018 ha parlato a una platea della sua cerchia ristretta, l’eolico, il solare, la tecnologia delle batterie e altre fonti di energia rinnovabile possono essere alla moda, ma NON sono in grado di risolvere il cosiddetto cambiamento climatico.

Come si può vedere nel video, il fatto che le energie rinnovabili non siano in grado di risolvere il cambiamento climatico, nonostante ci vengano vendute come la cura per il cosiddetto riscaldamento globale causato dall’uomo, è estremamente divertente per Bill Gates.

Perché lo trova così divertente? Forse perché sta facendo una fortuna con queste cosiddette “fonti di energia pulita” e sta capitalizzando la massa di creduloni con le loro “menti incasinate”.

Si tratta di una calunnia, detta dal padre dell’energia pulita in persona.

Ora che Gates ha ammesso che l’energia pulita è una truffa, come fa il non eletto zar della salute mondiale a difendere i suoi piani per costringere la gente a smettere di mangiare carne e a consumare invece la sua carne artificiale?

Come ha osservato Joe Rogan, Bill Gates non dovrebbe dare lezioni di alimentazione sana a nessuno.

È ovvio che Gates ha un chiaro motivo finanziario per convincere la gente a consumare il suo cibo falsato, proprio come ha fatto con i suoi “investimenti” in Covid. Questo è l’uomo che ha ammesso di aver dato istruzioni al Presidente Trump di non indagare sui possibili effetti collaterali dei nuovi vaccini Covid. Cose incriminanti, sono certo che ne converrete. ( ndr Gates era già intervenuto nel 2018 , quando Trump voleva istituire una commissione guidata da Robert Kennedy per studiare gli effetti collaterali dei nuovi vaccini).

Ma Gates ha un passato in cui – in modo sospetto – è sempre stato un passo avanti rispetto ai principali disastri mondiali. Per capitalizzare quando arrivano.

Negli ultimi anni, Gates ha acquistato enormi quantità di terreni agricoli negli Stati Uniti e in tutto il mondo. L’anno scorso, Gates è diventato il più grande proprietario privato di terreni agricoli negli Stati Uniti.

Secondo l’edizione dello scorso anno del Land Report 100, un’indagine annuale sui maggiori proprietari terrieri del Paese, il co-fondatore di Microsoft è considerato il più grande proprietario privato di terreni agricoli del Paese, con circa 269.000 acri in decine di Stati.

In modo sospetto, dopo il rapido acquisto da parte di Gates della maggior parte dei terreni agricoli americani, gli impianti di produzione alimentare hanno iniziato a bruciare. (ndr What’s Behind the Rash of Fires at Food Factories?)

L’uomo che ha “previsto” la pandemia ed è stato opportunamente a portata di mano per capitalizzarla poteva anche “prevedere” la crisi alimentare?

Se avete prestato attenzione quest’anno, saprete che i Paesi Bassi sono stati il campo di prova del Forum Economico Mondiale, dove un governo comprato e pagato ha attuato le brutali politiche del ” Grande Reset” per conto del WEF.

Considerando quanto dolore e sofferenza infligge la politica di “energia pulita” del Grande Reset alla gente comune, può davvero essere giustificata dall’élite che ce la impone?

Ricordando che solo quattro anni fa Bill Gates rideva con i suoi amici di come l'”energia pulita” non risolverà affatto la cosiddetta crisi climatica, può esserci solo una risposta possibile.

Il Grande Reset è una frode, non importa come venga raccontato.

L’ultima previsione di Gates pubblicata da Forbes:

Il pericolo polarizzazione negli Stati Uniti

Gates è preoccupato per la polarizzazione interna degli Stati Uniti, per la quale non vede soluzioni a breve termine. “Avremo elezioni divisive e una guerra civile”, ha detto il filantropo. “Non ho alcuna competenza in materia e non ho intenzione di dirottare i miei soldi su questo campo perchè non saprei come spenderli”.

