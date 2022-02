Geert Vanden Bossche 8 Febbraio 2022

Davide G. Porro

Abbiamo raggiunto in collegamento da Bruxelles il dr. Geert Vanden Bossche, lo scienziato esperto di vaccini che in passato ha lavorato per diverse case farmaceutica tra cui GSK e Novartis oltre che alla GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) e nella Fondazione di Bill e Melinda Gates.

Nella lunga intervista il virologo belga spiega le sue teorie circa i pericoli di una vaccinazione di massa durante una crisi sanitaria e di come manchi un serio dibattito scientifico aperto su questi temi.

Vanden Bossche non ha poi mezzi termini nel definire “un crimine” la vaccinazione di massa dei bambini, illustrando i rischi.

Guarda l’intervista integrale su Byoblu.

Nogeoingegneria su Telegram https://t.me/NogeoingegneriaNews

VEDI ANCHE

GEERT VANDEN BOSSCHE, EX VIROLOGO DI BILL GATES: “FERMARE TUTTE LE CAMPAGNE DI VACCINAZIONE DI MASSA CONTRO IL COVID-19”

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.