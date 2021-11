Moderna o, precisamente, Mode-Rna, quali sono i motivi per cui questa azienda sopravvive per dieci anni senza avere UN solo prodotto in commercio? Neanche un collirio, una pastiglia per il mal d’auto, una pomata per verruche, niente di niente di niente. E non parliamo di un bar che non rende ma che comunque costa solo tipo l’affitto e il personale, qui si parla di decine e decine di milioni di euro l’anno in strutture, ricercatori, dirigenti. Che cosa hanno fatto questi per tutti questi anni? Cos’è che hanno ricercato? (commento su CDC)

Chi analizza la crisi della COVID-19 e i suoi effetti si concentra soprattutto su come la sua natura dirompente abbia portato a grandi cambiamenti e a ricalibrazioni nella società e in tutta l’economia. Tale perturbazione si è anche prestata ad una varietà di programmi che, per essere realizzati, avevano bisogno un evento che causasse un potenziale “reset.” Nel caso dell’industria dei vaccini, il COVID-19 ha portato a cambiamenti drammatici nel modo in cui le agenzie federali gestiscono l’approvazione di contromisure mediche durante una crisi dichiarata, su come vengono condotte le prove per i candidati vaccini, su come il pubblico percepisce la vaccinazione e persino su come viene definito il termine “vaccino.”

Tali cambiamenti, anche se ovvi, hanno provocato lodi da parte di alcuni e aspre critiche da parte di altri, con quest’ultima categoria ampiamente censurata dal discorso pubblico in televisione, sulla stampa e online.

Tuttavia, analizzando obiettivamente questi cambiamenti sistemici, è chiaro che la maggior parte di queste modifiche nello sviluppo dei vaccini e nella politica vaccinatoria favoriscono drammaticamente la velocità e lo sviluppo di tecnologie nuove e sperimentali a spese della sicurezza e di studi approfonditi. Nel caso dei vaccini, si può sostenere che nessuno ha beneficiato di questi cambiamenti più degli stessi sviluppatori dei vaccini COVID-19, in particolare la società farmaceutica e biotecnologica Moderna.

Moderna: un’azienda “che aveva bisogno di un’Ave Maria.”

Non solo la crisi COVID-19 ha cancellato gli ostacoli che avevano precedentemente impedito a Moderna di portare un singolo prodotto sul mercato, ma ha anche drammaticamente invertito le sorti dell’azienda.

Infatti, dal 2016 fino alla comparsa della COVID-19, Moderna era a malapena riuscita a sopravvivere, visto che stava perdendo ad un ritmo allarmante dirigenti chiave, talenti di alto livello e investitori importanti. Le forze principali che la tenevano a galla erano essenzialmente la promessa di Moderna di “rivoluzionare” la medicina e le notevoli capacità imprenditoriali e di raccolta fondi del massimo dirigente della società, Stéphane Bancel. Negli anni precedenti la crisi COVID-19, le promesse di Moderna – nonostante gli sforzi di Bancel – si erano dimostrate sempre più vuote, in quanto la propensione di lunga data dell’azienda per l’estrema segretezza aveva fatto sì che – nonostante quasi un decennio di attività – non fosse mai stata in grado di dimostrare in modo definitivo di poter realizzare quella “rivoluzione” che, secondo le continue rassicurazioni agli investitori, sarebbe stata proprio dietro l’angolo.

Questo stato di cose era aggravato da grossi problemi con i brevetti detenuti da un concorrente ostile che minacciava la capacità di Moderna di realizzare un profitto su qualsiasi cosa fosse stata in grado di portare sul mercato, così come da grosse criticità con il suo sistema di consegna dell’mRNA, che aveva costretto l’azienda ad abbandonare ogni trattamento che richiedesse più di una somministrazione, a causa di problemi di tossicità. Quest’ultimo punto, anche se oggi in gran parte dimenticato e/o ignorato dai media, dovrebbe essere un argomento importante nel dibattito sui richiami dei vaccini COVID-19, dato che non c’è ancora alcuna prova che Moderna abbia mai risolto il problema della tossicità, tipico dei prodotti multi-dose.

In questa prima puntata di una serie in due parti, viene discussa in dettaglio la terribile situazione in cui si trovava Moderna immediatamente prima dell’emergere della COVID-19, rivelando che Moderna – quasi come la ormai caduta in disgrazia Theranos – era da tempo un castello di carte, con valutazioni alle stelle completamente scollegate dalla realtà. La seconda parte esplorerà come quella realtà sarebbe crollata nel 2020 o 2021 se non fosse stato per l’avvento della crisi COVID-19 e la successiva partnership di Moderna con il governo degli Stati Uniti e le decisamente insolite procedure che avevano caratterizzato lo sviluppo e l’approvazione del suo vaccino. Nonostante l’emergere di dati del mondo reale che mettono in dubbio le affermazioni sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino COVID-19 di Moderna, la dose di richiamo del Moderna è stata approvata in fretta e furia da diversi governi, mentre altri hanno recentemente vietato l’uso del vaccino nei giovani adulti e negli adolescenti a causa di problemi di sicurezza.

Come dimostrerà questa serie in due parti, i problemi di sicurezza di Moderna erano ben noti anche prima della crisi COVID, ma erano stati ignorati dalle autorità sanitarie e dai media durante la crisi stessa. Inoltre, per evitare il collasso, Moderna deve comunque continuare a vendere il suo vaccino COVID-19 per gli anni a venire.

In altre parole, senza l’approvazione del suo richiamo, che ha causato grandi controversie anche tra i più alti funzionari del Paese che si occupano di vaccini, Moderna avrebbe dovuto affrontare una massiccia resa dei conti finanziaria. Anche se la crisi della COVID-19 ha gettato un salvagente all’azienda, perché il salvataggio abbia davvero successo, la somministrazione del suo vaccino COVID-19, in cui il governo americano ha investito quasi 6 miliardi di dollari, dovrà continuare anche nel prossimo futuro. Altrimenti, un’azienda che ora vale 126,7 miliardi di dollari, con importanti investimenti da parte del governo degli Stati Uniti, dell’esercito americano e con legami con gli individui più ricchi del mondo, si sgretolerà in breve tempo.

Una nuova Theranos?

Nel settembre 2016, Damian Garde, il reporter nazionale sulle biotecnologie di STAT un media online che si occupa di problemi sanitari, aveva scritto un lungo pezzo sull’”ego, l’ambizione e le turbolenze” che caratterizzavano “una delle startup più segrete della biotecnologia.” L’articolo si concentrava su Moderna, un’azienda che era stata fondata nel 2010 per commercializzare la ricerca del biologo cellulare del Boston Children’s Hospital, Derrick Rossi. Lo sforzo di realizzare un profitto con la creazione di Moderna, che aveva coinvolto Bob Langer, un controverso scienziato e stretto collaboratore di Bill Gates, e la Flagship Ventures (ora Flagship Pioneering) con sede a Cambridge, Massachusetts, era iniziato subito dopo la pubblicazione da parte di Rossi di un lavoro sulla capacità dell’RNA modificato di trasformare le cellule cutanee in tipi diversi di tessuto.

Tra il momento della fondazione di Moderna e l’indagine di Garde del 2016, l’interesse intorno alla ricerca di Rossi e al suo potenziale di creare scoperte mediche era già scemato, così come la possibilità di arricchire gli investitori. Nonostante la collaborazione con giganti farmaceutici come AstraZeneca e la raccolta di cifre record in finanziamenti, sei anni dopo la sua fondazione Moderna non aveva ancora immesso alcun prodotto sul mercato, e, come aveva rivelato STAT, “Il caustico ambiente di lavoro della società” aveva portato ad una continua emorragia di talenti di alto livello, anche se poco dei suoi conflitti interni era noto al pubblico a causa della “sua ossessione per la segretezza.” La cosa più preoccupante per l’azienda quell’anno, tuttavia, era che Moderna sembrava aver “incontrato ostacoli con i suoi progetti più ambiziosi.”

Il CEO di Moderna, Stéphane Bancel

A parte gli ostacoli scientifici incontrati da Moderna, un importante “blocco” per l’azienda, secondo Garde, altri non era che Stéphane Bancel, l’amministratore delegato di Moderna, attualmente ancora a capo dell’azienda. Secondo Garde, Bancel era stato al centro di molte controversie aziendali causate, in parte, dalla sua “incrollabile convinzione che la scienza di Moderna avrebbe funzionato e che i dipendenti che non ‘vivevano la missione’ non avevano posto nella società.” Tra il 2012 e il 2016, Bancel era stato presumibilmente un fattore chiave nelle dimissioni di almeno una dozzina di “dirigenti di alto livello,” compresi quelli che avevano diretto la pipeline dei prodotti Moderna, progetti di vaccino compresi.

Bancel, prima di entrare in Moderna, aveva trascorso gran parte della sua carriera nel settore vendite e operazioni, non in un ambito scientifico, facendosi un nome nel gigante farmaceutico Eli Lilly prima di andare a dirigere una società di diagnostica francese chiamata bioMérieux. Le sue prestazioni in bioMérieux, così come la sua ambizione, avevano attirato l’attenzione di Flagship Ventures, cofondatore e principale investitore di Moderna, che lo aveva fatto entrare nell’azienda che avrebbe poi guidato.

Anche senza un background in mRNA e nella scienza alla base del suo uso terapeutico, Bancel si era riscattato diventando il venditore per eccellenza di Moderna. Sotto la sua guida, Moderna era diventata “riluttante a pubblicare i suoi risultati su Science o su Nature, ma entusiasta di annunciare il suo potenziale sulla CNBC e sulla CNN.”

In altre parole, sotto Bancel, l’azienda aveva iniziato a promuovere la sua scienza attraverso la pubblicità sui media e con PR, piuttosto che pubblicando dati reali o prove scientifiche. Quando, nel 2016, due dei suoi candidati vaccini erano entrati nella fase 1 della sperimentazione umana (test che, alla fine, non erano neppure stati terminati), la società si era rifiutata di menzionarli nel registro pubblico federale, il ClinicalTrials.gov.

La decisione di non elencarli, che si discosta dalla normale pratica dei concorrenti di Moderna e di altre aziende produttrici di vaccini più tradizionali, significava che le informazioni sulla sicurezza di questi candidati vaccini non sarebbero probabilmente mai state disponibili al pubblico dopo la conclusione della sperimentazione. Moderna si era anche rifiutata di rivelare quali malattie questi vaccini fossero destinati a prevenire.

Tale segretezza era diventata una caratteristica distintiva di Moderna dopo che Bancel ne aveva preso il timone, e, nel 2016, all’epoca della pubblicazione dell’articolo su STAT, la società non aveva ancora pubblicato alcun dato “a sostegno della sua vantata tecnologia.” Agli addetti ai lavori e agli investitori che avevano impegnato milioni nella società era stata concesso di dare solo “una sbirciatina” ai dati aziendali. Secondo gli ex scienziati di Moderna citati da STAT, l’azienda era “un caso di vestiti nuovi dell’imperatore.” Gli ex dipendenti avevano inoltre dichiarato che Bancel, in realtà, “gestiva una società di investimenti…. con la speranza di poter poi sviluppare anche un farmaco di successo.”

Forse è per questo che Bancel era stato ritenuto il miglior dirigente per guidare Moderna. Da venditore ambizioso a capo di un’azienda altamente sopravvalutata, avrebbe dato la priorità all’immagine della società e al settore finanziario, indipendentemente da qualsiasi problema scientifico l’azienda si fosse trovata ad affrontare. Forse è stato per questo motivo che Bancel, secondo gli ex dipendenti, “aveva reso chiaro [fin dall’inizio] che la scienza di Moderna doveva semplicemente funzionare. E che chiunque non fosse stato in grado di farla funzionare non poteva farne parte.”

Come aveva fatto notare STAT nel 2016, le persone che avevano il compito di far funzionare “la scienza” erano quelle che si erano dimesse più frequentemente, cosa che aveva portato Moderna a perdere due capi della sezione chimica in un solo anno, subito seguiti dalle dimissioni del direttore scientifico e del capo della produzione. Molti alti dirigenti, compresi i capi delle branche di ricerca sul cancro e delle malattie rare, erano durati meno di diciotto mesi nelle rispettive posizioni. Queste brusche dimissioni non si erano verificate esclusivamente nelle posizioni esecutive di Moderna relative ad incarichi scientifici, avevano riguardato anche il direttore dei servizi informatici e i dirigenti finanziari. Bancel, alla fine, per quanto riguardava il mantenimento dei dipendenti, aveva chiesto consiglio ai dipartimenti delle risorse umane di Facebook, Google e Netflix.

Particolarmente significative erano state le brusche e misteriose dimissioni del capo della ricerca e sviluppo di Moderna, Joseph Bolen, dopo circa due anni nella società. All’epoca, una fonte all’interno dell’azienda aveva rivelato a STAT che l’unica ragione per cui Bolen si sarebbe dimesso era se “ci fosse stato qualcosa di sbagliato nella scienza o nel personale.” In altre parole, Bolen si era dimesso perché la scienza alla base della massiccia valutazione di Moderna non era all’altezza della pubblicità o perchè Bancel lo aveva costretto ad andarsene, con l’ulteriore possibilità che entrambe le ipotesi fossero corrette.

All’epoca, le indiscrezioni avevano puntato il dito contro Bancel, anche se non è chiaro perché fosse emersa questa spaccatura tra i due. Bancel aveva affermato di aver cercato di convincere Bolen a rimanere, anche se c’erano state affermazioni contrastanti da parte di dipendenti anonimi sul fatto che Bolen si sarebbe “autoescluso dall’isola.”

Qualunque fosse stata la vera causa delle dimissioni del capo della R & S, questa non aveva fatto altro che aumentare le voci sul funzionamento interno di Moderna e sulla sua capacità di mantenere la promessa di “rivoluzionare” la medicina. Rivela anche qualche somiglianza in più tra Moderna e l’ormai caduta in disgrazia Theranos. Theranos, il cui ex massimo dirigente, Elizabeth Holmes, è ora sotto processo per frode, era nota per la sua estrema cultura della segretezza, in nome della quale teneva all’oscuro [delle politiche societarie] gli investitori e i partner commerciali, costringeva a firmare accordi di non divulgazione a tutti coloro che entravano in contatto con l’azienda e manteneva “sigillati” i dipendenti attraverso una metodica di lavoro estremamente compartimentalizzata.

Come Moderna, Theranos era stata lodata come rivoluzionaria e pronta a “cambiare per sempre l’industria sanitaria.” Allo stesso modo, il suo massimo dirigente non aveva alcuna esperienza professionale in campo sanitario o scientifico, entrambi avevano licenziato o costretto alle dimissioni i dipendenti che non erano d’accordo con la loro politica o non erano in grado di fornire risultati “positivi.” Entrambe le aziende non erano riuscite a pubblicare sulle riviste specializzate neanche una prova sul fatto che la scienza alla base di società dal valore multimiliardario fosse qualcosa in più di una semplice fantasia o di una ben articolata tecnica di vendita.

Probabilmente, la differenza più importante tra Moderna e Theranos è che Moderna, i cui numerosi problemi erano venuti alla luce solo dopo il crollo di Theranos, non ha mai dovuto affrontare lo stesso grado di scrutinio da parte del governo degli Stati Uniti o dei giornalisti investigativi tradizionali. Ci sono molte ragioni possibili per questo, compresa la stretta relazione di Moderna con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, tramite la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) o la preoccupazione che, dopo il caso Theranos, una indagine nei confronti di Moderna avrebbe coinvolto tutte le azienda operanti al confine tra la Silicon Valley e l’industria sanitaria. Tuttavia, per Moderna una tale resa dei conti sarebbe stata probabilmente inevitabile se non fosse stato per la crisi della COVID-19, che non avrebbe potuto arrivare in un momento più opportuno per l’azienda.

Nel “software” di Moderna appaiono dei bug

Molti dei problemi di Moderna identificati da Garde nel 2016 avevano continuato ad affliggere l’azienda fino all’inizio della crisi COVID-19. Il più importante di questi era la lotta di Moderna per dimostrare l’efficacia e la sicurezza della sua tecnologia. Le preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficacia dei prodotti dell’azienda, di pubblico dominio fin dal 2017, erano evaporate durante l’ondata di panico relativa alla COVID-19 e la simultanea corsa alla “massima velocità” per un vaccino che avrebbe “messo fine alla pandemia.” Eppure, ci sono poche prove, se non nessuna, che queste preoccupazioni, una volta riconosciute, erano state affrontate prima dell’autorizzazione del governo degli Stati Uniti per l’uso di emergenza del vaccino COVID-19 di Moderna e del suo utilizzo in molti paesi del mondo. Al contrario, ci sono prove che queste preoccupazioni erano state coperte sia prima che durante lo sviluppo del vaccino.

I rapporti emersi nel gennaio 2017 avevano notato che Moderna aveva “incontrato problemi di sicurezza preoccupanti con la sua terapia più ambiziosa” e che la società “ora si basava su una nuova e misteriosa tecnologia per rimanere a galla.” La “terapia più ambiziosa” in questione era destinata a trattare la sindrome di Crigler-Najjar e “doveva essere la prima terapia a far uso di una nuova e audace tecnologia che, secono la promessa di Bancel, avrebbe prodotto decine di farmaci nel prossimo decennio.” Bancel aveva specificamente usato la terapia per la Crigler-Najjar come un importante punto di forza nei confronti degli investitori, in particolare nel 2016, quando l’aveva propagandata alla JP Morgan Healthcare Conference.

Tuttavia, alcuni dipendenti di Alexion, la società che co-sviluppava il farmaco con Moderna, nel 2017 avevano vuotato il sacco, rivelando che il progetto “non si era mai dimostrato abbastanza sicuro da essere testato sugli esseri umani” e che il fallimento di questa terapia e la piattaforma tecnologica che [l’azienda] stava cercando di utilizzare erano i fattori che avevano spinto Moderna ad abbandonare quella classe di terapie farmacologiche che, per anni, aveva giustificato la sua ottima valutazione e aveva attirato centinaia di milioni di dollari degli investitori.

A seguito di questo problema con la terapia per la Crigler-Najjar, i media avevano affermato che Moderna ora “avrebbe avuto bisogno di un miracolo” per impedire la caduta libera della sua valutazione e la fuga degli investitori. La persistenza dei problemi notati per la prima volta nell’indagine STAT del 2016, come la mancata pubblicazione da parte di Moderna di dati significativi a sostegno della sua tecnologia mRNA, non aveva fatto che esacerbare la posizione sempre più precaria dell’azienda. Infatti, non molto tempo prima dell’indefinito dilazionamento della terapia per la Crigler-Najjar, Bancel aveva respinto le critiche sulla [mancata] promessa di Moderna, dipingendo la tecnologia mRNA come un modo semplice per sviluppare rapidamente nuovi trattamenti per tutta una serie di malattie.

Aveva dichiarato che “l’mRNA è come un software: si può semplicemente girare la manovella e ottenere un sacco di prodotti da sviluppare.” Se fosse veramente così facile, perché l’azienda, in quasi sette anni, non aveva introdotto sul mercato neanche un prodotto e perché il suo progetto più propagandato aveva incontrato tali ostacoli? Chiaramente, in linea con la metafora del “software” di Bancel, la tecnologia di Moderna aveva incontrato dei bug, bug potenzialmente ineliminabili.

Si era poi scoperto che la terapia farmacologica per la Crigler-Najjar, su cui Moderna aveva scommesso così pesantemente, era fallita a causa del sistema di consegna delle nanoparticelle lipidiche utilizzate per la veicolazione dell’mRNA all’interno delle cellule. La Crigler-Najjar era stata scelta come patologia ideale perché gli scienziati di Moderna avevano ritenuto che fosse “il frutto più facile da raccogliere.” In primo luogo, la sindrome è causata da un difetto genetico specifico, in secondo luogo, l’organo bersaglio, il fegato, è tra i più facili da raggiungere con le nanoparticelle e, in terzo luogo e cosa più importante per l’azienda, il trattamento della malattia con mRNA richiederebbe dosi frequenti, garantendo un reddito costante per la società. Quindi, considerati i primi due motivi che avevano fatto focalizzare l’attenzione dell’azienda sulla Crigler-Najjar, se Moderna non era riuscita a sviluppare una cura per quella patologia, significava che non sarebbe stata in grado di mettere a punto una terapia per altre condizioni che, per esempio, fossero causate da difetti genetici multipli o che coinvolgessero più organi o organi più resistenti ai trattamenti basati su nanoparticelle. In altre parole, il fatto che “Moderna non fosse riuscita a far funzionare la sua terapia [per la Crigler-Najjar]” implicava che tutte le terapie per quella classe [di patologie] avrebbero potuto, anch’esse, non funzionare.

Infatti, i rapporti dei media sul rinvio a tempo indeterminato di questa particolare terapia avevano fatto notare che “il ritardo indefinito del progetto Crigler-Najjar [di Moderna] è un segnale di gravi persistenti preoccupazione sulla sicurezza di qualsiasi trattamento mRNA che richieda una consegna in dosi multiple.” Questo problema avrebbe presto portato Moderna a perseguire solo trattamenti somministrabili in singola dose, questo fino alla comparsa della COVID-19 e del dibattito sul richiamo del vaccino COVID-19. Vale anche la pena ricordare che, a causa dell’estrema rarità della sindrome di Crigler-Najjar, anche se Moderna fosse riuscita a portare sul mercato con successo questo genere di terapia, ben difficilmente questa avrebbe portato abbastanza soldi da sostenere la società.

Il problema specifico che Moderna aveva incontrato nel trattamento della Crigler-Najjar era legato al sistema di consegna delle nanoparticelle lipidiche. Secondo gli ex dipendenti di Moderna e i loro collaboratori di Alexion, “la dose sicura era troppo bassa e, negli studi sugli animali, le somministrazioni ripetute di una dose abbastanza forte da essere efficace avevano avuto effetti preoccupanti sul fegato [l’organo bersaglio di questa particolare terapia].” Secondo i rapporti dell’epoca, sembra che questo fosse un problema che Moderna aveva già incontrato con il suo sistema di consegna delle nanoparticelle anche in altri casi. Secondo STAT, il sistema di consegna impiegato da Moderna “creava costantemente sfide scoraggianti: dosi troppo basse e non si otteneva abbastanza enzima per alterare il corso della malattia, dosi troppo alte e il farmaco era eccessivamente tossico per i pazienti.”

Moderna aveva tentato di compensare la cattiva pubblicità sul ritardo della terapia per la Crigler-Najjar affermando di aver sviluppato un nuovo sistema di consegna delle nanoparticelle chiamato V1GL che “avrebbe consegnato l’mRNA in modo più sicuro.” Le affermazioni erano arrivate un mese dopo che Bancel aveva propagandato a Forbes un altro sistema di consegna, chiamato N1GL. In quell’intervista a Forbes, Bancel aveva dichiarato che il sistema di consegna da loro utilizzato, concesso in licenza da Acuitas, “non era molto valido” e che Moderna avrebbe “cessato di usare la tecnologia Acuitas per i nuovi farmaci.” Tuttavia, come si vedrà in dettaglio in questo articolo e nella sua seconda parte, sembra che Moderna abbia continuato a fare affidamento sulla tecnologia concessa in licenza da Acuitas nei vaccini successivi e in altri progetti, compreso il vaccino COVID-19.

All’epoca, gli ex dipendenti di Moderna e quelli vicini allo sviluppo del prodotto si erano detti dubbiosi del fatto che questi nuovi e presumibilmente più sicuri sistemi di consegna delle nanoparticelle potessero ribaltare la situazione. Secondo tre ex dipendenti e collaboratori vicini al processo, che avevano parlato a STAT mantenendo l’anonimato, Moderna da tempo “stava cercando di mettere a punto nuove tecnologie di consegna, nella speranza di arrivare a qualcosa di più sicuro di quello che aveva.” Secondo tutti gli intervistati “N1GL e V1GL erano scoperte molto recenti, solo nelle prime fasi di test oppure nomi nuovi per tecnologie che Moderna possedeva da anni.” Tutti avevano parlato in forma anonima perchè avevano firmato con l’azienda accordi di non divulgazione, accordi che venivano applicati in modo aggressivo.

Un ex dipendente, commentando la presunta promessa di N1GL e V1GL, aveva dichiarato che queste piattaforme “dovrebbero essere miracolose, una sorta di intervento divino, per consentire all’azienda di rispettare le scadenze. . . . O [Bancel] è estremamente fiducioso che funzionerà, o sta diventando un po’ nervoso perchè, vista la mancanza di progressi, ha bisogno di tirar fuori qualcosa.”

Screenshot dei partecipanti al Milken Institute Universal Flu Vaccine del 2919. Il video completo è disponibile qui. Nel corso dell’evento, il moderatore – Michael Specter del New Yorker – aveva posto la domanda: “Perché non facciamo saltare il sistema? Ovviamente, non possiamo semplicemente bloccare il sistema che abbiamo e poi dire ‘ehi, tutti al mondo dovrebbero fare questo nuovo vaccino che non abbiamo ancora dato a nessuno’, ma ci deve essere un modo.” Specter aveva poi ricordato come la produzione di vaccini fosse antiquata e aveva chiesto in che modo avrebbe potuto verificarsi un “disturbo” sufficiente a sollecitare la modernizzazione dell’attuale processo di sviluppo e approvazione dei vaccini. La Hamburg aveva risposto per prima, dicendo, che come società, siamo indietro rispetto a dove dovremmo essere quando si tratta di muoversi verso un approccio nuovo e più tecnologico e che era il “tempo di agire” per trasformare questo approccio in realtà. Qualche minuto dopo, Anthony Fauci aveva detto che un metodo migliore per la produzione di un vaccino era “non coltivare affatto il virus, ma arrivare alle sequenze, ottenere la proteina appropriata e inserirla in nanoparticelle auto-assemblanti,” riferendosi essenzialmente ai vaccini mRNA. Fauci aveva poi dichiarato: “la sfida più importante… è che per operare la transizione dal collaudato e classico metodo di coltivazione sulle uova… a qualcosa di migliore, si deve dimostrare che il processo funziona e poi si deve passare attraverso tutte i test critici – fase 1, fase 2, fase 3 – e dimostrare che questo particolare prodotto sarà valido per un certo numero di anni. Una cosa del genere, se funzionasse alla perfezione, richiederebbe almeno un decennio.” Fauci aveva poi detto che [il pubblico considerava l’influenza una malattia non grave] e che quindi occorreva modificare questa percezione per aumentare l’urgenza e che sarebbe stato “difficile” alterare questo modo di pensare con l’attuale processo di sviluppo e approvazione dei vaccini, a meno che il sistema esistente non avesse assunto una posizione più autoritaria, del tipo “non mi interessa quale sia la vostra percezione, affronteremo il problema in modo dirompente e ridondante.” Durante il panel, Bright aveva dichiarato che “dobbiamo muoverci il più rapidamente e urgentemente possibile per ottenere tecnologie che enfatizzino la velocità e l’efficacia del vaccino,” per poi discutere come il Consiglio dei Consulenti Economici della Casa Bianca (CEA) avesse appena pubblicato un rapporto che ribadiva l’importanza di dare la priorità ai vaccini “veloci.” Bright aveva poi aggiunto che un vaccino “mediocre e veloce” era meglio di un vaccino “mediocre e lento.” Aveva poi detto che possiamo fare “vaccini migliori e farli più velocemente” e che erano necessarie urgenza e turbative per arrivare ad uno sviluppo mirato e accelerato di un tale vaccino. Più tardi nel corso della riunione, Bright aveva affermato che il modo migliore per “sconvolgere” il settore dei vaccini a favore di vaccini “più veloci” sarebbe stato l’emergere di “uno stato di eccitazione totalmente dirompente non è vincolato da pastoie o processi burocratici.” Più tardi aveva detto senza mezzi termini che, per vaccini “più veloci,” intendeva i vaccini mRNA. La BARDA guidata da Bright e il NIAID di Fauci in pochi mesi erano diventati i maggiori sostenitori del vaccino COVID-19 di Moderna, investendo miliardi e co-sviluppando il vaccino con l’azienda, rispettivamente. Come sarà spiegato nella seconda parte di questa serie, la partnership tra Moderna e il NIH per co-sviluppare quello che sarebbe presto diventato il vaccino COVID-19 di Moderna era già stata siglata il 7 gennaio 2020, molto prima che la crisi COVID-19 fosse ufficialmente classificata come pandemia e prima che i funzionari della sanità ed altre personalità sancissero la necessità di un vaccino. Il Covid-19 non solo era rapidamente diventata la soluzione di quasi tutti i problemi di Moderna, ma aveva anche fornito quello scenario dirompente necessario per modificare la percezione pubblica di ciò che è un vaccino ed eliminare le norme di sicurezza e la burocrazia riguardanti l’approvazione dei vaccini stessi. (Potete vedere il 2019 Universal Flu Vaccine del 2019 qui). Come si vedrà nella seconda parte di questa serie, era stato un presunto mix di “serendipità e lungimiranza” tra Stéphane Bancel di Moderna e Barney Graham del NIH a spingere Moderna in testa alla corsa alla “massima velocità” per un vaccino COVID-19. Quella partnership, insieme all’effetto dirompente della crisi COVID-19, aveva creato proprio il “miracolo” che Moderna stava disperatamente aspettando almeno dal 2017, trasformando anche, nel giro di pochi mesi, la maggior parte del team esecutivo di Moderna in miliardari e multimilionari. Tuttavia, il “miracolo” di Moderna non durerà – a meno che la somministrazione di massa del suo vaccino COVID-19 non diventi un affare annuale per milioni di persone in tutto il mondo. Anche se i dati clinici reali dall’inizio della somministrazione mettono in dubbio la necessità, la sicurezza e l’efficacia del suo vaccino, Moderna – e le altre parti interessate – non possono permettersi di lasciarsi sfuggire questa opportunità. Farlo significherebbe la fine del castello di carte sapientemente costruito da Moderna. Whitney Webb Fonte: unlimitedhangout.com

