I cannoni ad acqua e le aggressioni contro i cittadini seduti a terra con le mani in alto e uniti in una sorta di pacifica catena sociale sono stati un segnale d’allarme. Agli idranti è seguita la recinzione di Piazza dell’Unità a Trieste. Le parole di condanna, espresse da mesi anche dai rappresentanti delle istituzioni contro ogni pensiero dissenziente, si fanno ogni giorno più forti. I manifestanti e i non vaccinati sono sottoposti a una quotidiana campagna denigratoria sui media e vengono stigmatizzati come un pericolo per la società. Fino a dove si estenderà tutto questo?

Si discute già di un lockdown per i non vaccinati. L’Austria ha dato il via libera e sta rinchiudendo coloro che negano il loro braccio alle iniezioni salvifiche. Dopo tali arresti domiciliari per i dissidenti, sono immaginabili ulteriori passi? Il presidente del Codacons teme lo step successivo che potrebbe essere addirittura il carcere per chi, legittimamente, decide di non sottoporsi al vaccino.

Magari saranno preferiti campi di detenzione. In nome delle emergenze sanitarie e di salute – già realtà in Australia dove si stanno allestendo “CAMPI DI QUARANTENA” PER MIGLIAIA DI PERSONE , oppure in Cina I campi di quarantena ultima trincea contro il virus – anche in Italia si investe in strutture “emergenziali”.

CONOSCERE IL PASSATO PER NON RIPETERE I SUOI ERRORI NEL PRESENTE

Il campo 65 di Altamura ( Ricostruito in 3d ) viene istituito nel 1942 e accoglie fino a 12.000 prigionieri, il più grande d’Italia, nel ’43 diventa campo di addestramento per partigiani jugoslavi, dal ‘50 al ’62 centro di raccolta profughi. Transitarono nella struttura “inospitale” migliaia di esuli. Ci furono 109 i Campi Profughi in tutta Italia, attivi in alcuni casi fino agli anni sessanta.

Nell’analizzare l’evoluzione dei sistemi concentrazionari che nel corso di questo secolo si sono succeduti, emerge come l’esperienza italiana, oltre a risultare una delle realtà tra le meno note, stenta ancora oggi a trovare una propria collocazione e definizione all’interno del complesso apparato repressivo del fascismo e, soprattutto, rimane un fenomeno tuttora ignorato o rimosso dalla memoria collettiva.

Il ruolo e l’effettiva entità delle deportazioni di civili e delle persecuzioni politiche e razziali attuate dall’Italia fascista prima dell’occupazione tedesca sono state spesso minimizzate e sottovalutate. Gli studi su questo tema, avviati solo da alcuni anni, hanno fatto emergere l’esistenza di numerose strutture concentrazionarie… funzionali all’attuazione di una politica di repressione e di isolamento di tutti quei soggetti ritenuti “pericolosi per il regime”. La reale portata dell’internamento fascista, così come avvenuto anche rispetto alle leggi razziali, è stata sminuita al paragone con le atrocità compiute dal regime nazista, e ciò ha costituito un alibi per omettere di affrontare le reali responsabilità del fascismo. In quest’ottica, le stesse colpe delle forze armate della Repubblica sociale, le quali sostennero e fornirono aiuto materiale e logistico per le deportazioni nei lager, sono state spesso ignorate. ARTICOLO COMPLETO

La disciplina dell’internamento era già stata predisposta a partire dal 1925, e trovò nelle leggi di guerra del 1938 la sua definitiva pianificazione. La successiva legge del 21 maggio 1940 rese operativo il piano e previde l’attribuzione al Ministero dell’interno delle decisioni circa la costruzione dei campi, il loro funzionamento ed i soggetti da internare.

Campi in Italia

Lo storico Luciano Casali conta 259 campi d’internamento operanti sul suolo italiano[8].

In questa tabella sono riportati i dati riguardanti i 54 campi di cui si conosce il numero di internati.

