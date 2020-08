Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di .Children’s Health Defense

Il team legale della CHD guidato da Robert F. Kennedy, Jr. fa causa a Facebook, Mark Zuckerberg e tre dei cosiddetti «Fact-Checkers» di Facebook per censura sponsorizzata dal governo, falsa denigrazione e frode telematica

Children’s Health Defensei (CHD) ha intentato una causa lunedì presso il tribunale federale di San Francisco che accusa Facebook, Mark Zuckerberg e tre gruppi di fact-checking riguardo la censura di post di salute pubblica veritieri e per aver dichiarato fraudolentemente e diffamato CHD.

CHD è un gruppo senza scopo di lucro che sradica la corruzione nelle agenzie federali, inclusi i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC), ed espone gli illeciti nel settore farmaceutico e le industrie delle telecomunicazioni.

CHD è stata frequentemente critica della sicurezza della rete WiFi e 5G e di alcune politiche sui vaccini che secondo CHD mettono i profitti di Big Pharma al di sopra della salute pubblica.

CHD ha aspramente criticato la corruzione delle agenzie presso l’OMS, il CDC e la FCC.

Secondo il reclamo di CHD , Facebook ha insidiosi conflitti con l’industria farmaceutica e le sue agenzie sanitarie prigioniere e ha interessi economici nelle telecomunicazioni e nel 5G. Facebook attualmente censura la pagina di CHD, mirando alla sua purga contro informazioni fattuali su vaccini, 5G e agenzie di salute pubblica.

Facebook riconosce di coordinare la sua campagna di censura con l’OMS e il CDC. Mentre precedenti decisioni dei tribunali hanno sostenuto il diritto di Facebook di censurare le sue pagine, CHD sostiene che le collaborazioni pervasive del governo di Facebook rendono la censura di CHD una violazione del Primo Emendamento.

Il ruolo del governo nella censura di Facebook va più in profondità del suo stretto coordinamento con CDC e OMS.

La censura di Facebook è iniziata su suggerimento del potente deputato democratico e rappresentante del presidente del comitato di Intelligence Adam Schiff, che nel marzo 2019 ha chiesto a Facebook di sopprimere ed eliminare i contenuti Internet critici per le politiche sui vaccini del governo.

Facebook e Schiff usano il termine «disinformazione» come eufemismo per qualsiasi affermazione, veritiera o meno, che contraddica le dichiarazioni ufficiali del governo. L’OMS ha emesso un comunicato stampa in cui elogia Facebook per aver coordinato la sua campagna di censura in corso con i funzionari della sanità pubblica.

Lo stesso giorno, Facebook ha pubblicato una «etichetta di avvertimento» sulla pagina di CHD, il che implica che il contenuto di CHD è inaccurato e indirizza i follower di CHD a rivolgersi al CDC per «informazioni affidabili e aggiornate». Questo è un importante caso del Primo Emendamento che mette alla prova i confini dell’autorità governativa per censurare apertamente le critiche indesiderate del governo.

Gli avvocati Robert F. Kennedy, Jr., Roger Teich e Mary Holland rappresentano CHD nel contenzioso.

La causa contesta anche l’uso da parte di Facebook dei cosiddetti «verificatori di fatti indipendenti» – che, in verità, non sono né indipendenti né basati sui fatti – per creare contenuti di opposizione sulla pagina di CHD, letteralmente sovrapposti al contenuto originale di CHD, su questioni aperte di scienza controversia.

Per mettere ulteriormente a tacere il dissenso di CHD contro importanti politiche governative e la sua critica ai prodotti farmaceutici, Facebook ha disattivato il pulsante di donazione di CHD e utilizza una varietà di tecnologie ingannevoli ( es.divieto di ombra) per ridurre al minimo la portata e la visibilità del contenuto di CHD.

In breve, Facebook e il governo hanno collaborato per mettere a tacere CHD ei suoi seguaci.

Tali tattiche sono fondamentalmente in contrasto con il Primo Emendamento, che garantisce al pubblico americano i benefici per la democrazia dal libero flusso di informazioni nel mercato delle idee. Vieta al governo di censurare i discorsi privati, in particolare i discorsi che criticano le politiche oi funzionari del governo. Come ha detto il giudice Holmes, «il miglior test di verità è il potere del pensiero di farsi accettare nella concorrenza del mercato».

L’attuale pandemia COVID rende più critica che mai la necessità di un dibattito pubblico aperto e feroce sui problemi di salute.

Mark Zuckerberg afferma pubblicamente che le piattaforme di social media non dovrebbero essere «gli arbitri della verità». Questo caso espone Zuckerberg per aver collaborato con il governo per sopprimere ed eliminare le critiche indesiderate dei funzionari e delle politiche del governo.

Il tribunale deciderà se il nuovo modello di business di Facebook diretto dal governo di «etichette di avvertimento» false e fuorvianti, «verifiche dei fatti» ingannevoli e disabilitazione del pulsante di donazione di un’organizzazione no profit, supera il primo e quinto emendamento, il Lanham Act, e RICO. Tali statuti proteggono CHD da frodi telefoniche online, false denigrazioni e dichiarazioni consapevolmente false.

CHD chiede alla Corte di dichiarare incostituzionali e fraudolente le azioni di Facebook e di concedere provvedimenti ingiuntivi e danni.

