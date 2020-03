Mila Fiordalisi



Il clamoroso tweet di Gunter Pauli, il consigliere economico di Giuseppe Conte: ipotizzata correlazione fra la diffusione del virus a Wuhan e in Nord Italia a causa delle antenne di nuova generazione mobile. Il tutto proprio mentre si chiede agli operatori di telecomunicazioni di potenziare la connettività a sostegno del Paese. Un cortocircuito che rischia effetti devastanti.

Ha a dir poco dell’inverosimile il tweet di Gunter Pauli, il consigliere economico di Giuseppe Conte che ha fatto intendere a chiare lettere che potrebbe esserci un legame fra la diffusione del Coronavirus e la tecnologia 5G.

“La scienza deve dimostrare e spiegare la causa e l’effetto. Ma la scienza prima osserva le correlazioni: fenomeni che sono apparentemente associati. Applichiamo la logica della scienza. Qual è stata la prima città al mondo coperta dal 5G? Wuhan! E quale la prima regione 5G d’Europa? Il Nord Italia”: questo il messaggio postato oggi su Twitter da Pauli. LEGGI QUI

QUINDI Dopo le inchieste esclusive di “Oasi Sana”, adesso il dubbio sale pure a Gunter Pauli, economista, scrittore e autore di “Blue economy”, imprenditore belga amico di Grillo e Gianroberto Casaleggio ma soprattutto attuale consigliere economico del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: il 5G può essere correlato alla diffusione del Covid-19. LEGGI QUI https://www.libreidee.org/2020/03/gunter-pauli-palazzo-chigi-il-coronavirus-e-collegato-al-5g/

