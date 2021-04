La libertà, la canzone manifesto di Giorgio Gaber

Vorrei essere libero, libero come un uomo.

Vorrei essere libero come un uomo.

Come un uomo appena nato

che ha di fronte solamente la natura

e cammina dentro un bosco

con la gioia di inseguire un’avventura.

Sempre libero e vitale

fa l’amore come fosse un animale

incosciente come un uomo

compiaciuto della propria libertà.

La libertà non è star sopra un albero

non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero

libertà è partecipazione.

Vorrei essere libero, libero come un uomo.

Come un uomo che ha bisogno

di spaziare con la propria fantasia

e che trova questo spazio

solamente nella sua democrazia.

Che ha diritto di votare

e che passa la vita a delegare

e nel farsi comandare

ha trovato la sua nuova libertà.

La libertà non è star sopra un albero

non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero

libertà è partecipazione.

Vorrei essere libero, libero come un uomo.

Come l’uomo più evoluto

che si innalza con la propria intelligenza

e che sfida la natura

con la forza incontrastata della scienza

con addosso l’entusiasmo

di spaziare senza limiti nel cosmo

e convinto che la forza del pensiero

sia la sola libertà

La libertà non è star sopra un albero

non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero

libertà è partecipazione.

La libertà di Giorgio Gaber è un brano del 1972. Una canzone nata durante gli anni infuocati dalle lotte sociali; le masse auspicavano una rottura con il recente passato proiettandosi e sperando in un futuro migliore.

La svolta autoritaria, che stiamo vivendo, le misure di blocco totale, o lockdown, il distanzianamento sociale, le bocche tappate con maschere, i trattamenti sanitari forzati….Cosa avrebbe cantato Gaber oggi in tempi di ipocrisia pandemica?

Spiega Diego Fusaro: La parola lockdown per avere una più chiara visione del quadro che si sta delineando: “Punizione – dice il dizionario – che consiste nel confinare un detenuto nella sua cella, senza lasciarlo uscire per l’ora d’aria” . Che genere di società è quella che si struttura secondo l’alternanza di lockdown generalizzati e brevi periodi (mensili o settimanali) concessi per l’ora d’aria? I cittadini sono sostituiti dai detenuti, i quali subiscono un potere poliziesco (oltre che medico e tecnico) che trasforma la società, da luogo delle libere relazioni, in carcere permanente, in spazio del controllo totale sopra la pelle e sotto la pelle. Già questo basterebbe, in fondo, a favorire un “grande rifiuto”, una protesta corale di massa contro la società asociale del distanziamento sociale e del lockdown. …

