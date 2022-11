Di Natalie Schmitt

Quali siano i meccanismi di autoregolazione che rendono possibile la vita sulla Terra nel corso dei millenni è da tempo oggetto di ricerca e di scienza. Ora ci sono altre scoperte che rappresentano una svolta nella comprensione dei cambiamenti climatici.

Uno studio condotto dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti conferma che il nostro pianeta dispone di un meccanismo di autoregolazione della temperatura. Il clima, che è cambiato per milioni di anni, si mantiene così in una fascia stabile e abitabile.

La questione di come il clima terrestre si stabilizzi è importante per comprendere la storia della Terra, le conseguenze a lungo termine dei cambiamenti climatici e l’abitabilità del pianeta, spiega Constantin Arnscheidt, dottorando al MIT specializzato in scienze della Terra, dell’atmosfera e planetarie. È uno degli autori dello studio pubblicato.

Premessa

Il clima della Terra è soggetto a continui cambiamenti: A causa di un vulcanismo globale si sviluppò un’era glaciale e, a causa di uno spostamento estremo della radiazione solare, il nostro emisfero si riscaldò. Eppure la vita è stata possibile sul nostro pianeta negli ultimi 3,7 miliardi di anni – a seconda della definizione.

Da tempo gli scienziati sospettano che il cosiddetto weathering dei silicati svolga un ruolo importante nella regolazione del ciclo del carbonio sulla Terra. La teoria è che il meccanismo del processo di weathering sia una forza geologicamente costante che controlla l’evoluzione dell’anidride carbonica.

Non ci sono state prove dirette del funzionamento continuo di un tale feedback, una sorta di sistema di ammortizzatori. Fino ad oggi.

Dati vecchi di 66 milioni di anni

Le nuove scoperte si basano su un esame dei dati paleoclimatici. Queste registrano le variazioni delle temperature medie globali negli ultimi 66 milioni di anni. Utilizzando un’analisi matematica, gli scienziati del MIT hanno voluto determinare se i dati rivelano alcuni schemi che sono caratteristici dei fenomeni di stabilizzazione e quindi regolano le temperature globali su una scala temporale geologica.

Con il loro studio dimostrano l’esistenza di un tale schema ininterrotto e che le fluttuazioni della temperatura terrestre sono state smorzate per periodi di centinaia di migliaia di anni.

La vita è possibile nonostante i forti cambiamenti climatici

Questi risultati sono i primi a confermare l’esistenza di un’autoregolazione stabilizzante utilizzando dati concreti e ad attribuire il meccanismo al weathering dei silicati. Questo feedback spiegherebbe perché la Terra è rimasta abitabile nel passato geologico.

“Da un lato, è positivo perché sappiamo che l’attuale riscaldamento globale sarà invertito da questo feedback stabilizzante”, commenta Arnscheidt. “D’altra parte, ci vorranno centinaia di migliaia di anni perché questo accada, quindi non abbastanza velocemente per risolvere i nostri problemi attuali”.

(Con materiale del MIT) https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/temperaturausgleich-der-erde-mit-bestaetigt-selbstregulierung-des-klimas-a4043706.html/amp

