Per il Prof. Montagnier, la SARS-CoV-2 sarebbe un virus manipolato dai cinesi con il DNA dell’HIV! (podcast)

Il coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19, che ha già causato più di 120.000 morti in tutto il mondo, è ritenuto essere un virus manipolato, rilasciato accidentalmente da un laboratorio cinese in cerca di un vaccino contro l’AIDS. Questa è l’incredibile rivelazione che il professor Luc Montagnier, vincitore del Premio Nobel per la medicina 2008 per la “scoperta” dell’HIV, sta facendo oggi a Pourquoi Docteur con il dottor Jean-François Lemoine.

In sintesi:

Secondo il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008 per aver “scoperto” l’HIV come causa dell’epidemia di AIDS insieme a François Barré-Sinoussi, la SARS-CoV-2 è un virus che è stato manipolato e rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan, in Cina, nell’ultimo trimestre del 2019. Secondo il professor Montagnier, questo laboratorio, noto per il suo lavoro sui coronavirus, ha cercato di utilizzare uno di questi virus come vettore per l’HIV nella ricerca di un vaccino contro l’AIDS!

“Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus RNA”, spiega Luc Montagnier nella sua intervista con il dottor Jean-François Lemoine per il podcast quotidiano di Pourquoi Docteur, aggiungendo che altri hanno già esplorato questa strada: ricercatori indiani hanno già cercato di pubblicare i risultati delle analisi che hanno dimostrato che questo genoma coronavirus conteneva sequenze di un altro virus, il virus dell’HIV (virus dell’AIDS), ma sono stati costretti a ritirare le loro scoperte, la pressione era troppo forte.

In ogni caso, questa tesi, difesa dal professor Luc Montagnier, avrebbe una svolta positiva. Secondo lui, gli elementi alterati di questo virus vengono eliminati man mano che si diffonde: “La natura non accetta alcuna manipolazione molecolare, eliminerà questi cambiamenti innaturali e anche se non si fa nulla, le cose miglioreranno, ma purtroppo dopo molti morti”. Luc Montagnier ha aggiunto che, con l’aiuto di onde interferenti, potremmo eliminare queste sequenze e di conseguenza fermare la pandemia.

Questo è sufficiente per alimentare dibattiti accesi!

