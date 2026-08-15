LA NUOVA 6G VEDE ATTRAVERSO I MURI E MISURA RESPIRO E BATTITO CARDIACO
(Immagine dimostrativa). Con il prossimo standard di telefonia mobile 6G, le stazioni …
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Di Maria Heibel (Nogeoingegneria.com) In Giappone piove, e piove molto, e si …
1959: la Walt Disney Film promuove il controllo meteo ************** ” Gli …
L’articolo “Come la paura fa politica” di Uwe Froschauer offre una riflessione …
Einstein Telescope, un attentato che riapre interrogativi scomodi sulla candidatura sarda L’episodio …
Rapporto sull’inseminazione delle nuvole (Cloud Seeding) Per tecniche di inseminazione (inseminazione da …
Una sala operativa è stata istituita nel Centro Nazionale di Meteorologia nella …
***************** Certe coincidenze sembrano scritte apposta da uno sceneggiatore di Hollywood. …
Le illustrazioni generate dall’IA fanno rabbrividire: Extreme Weather Chaos in Italy! Catanzaro …
La Russia ha inviato un convoglio senza precedenti di petroliere soggette a …
A luglio il National Centre of Meteorology (NCM) ha ricevuto un riconoscimento …
Lo Utah è diventato da anni uno dei principali banchi di prova …