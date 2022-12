Il dispotismo non paga mai alla fine, ma la resistenza ad esso paga sempre. Perché il coraggio è più forte della paura.

MILOSZ MATUSCHEK

26 DICEMBRE

Chi supera la paura traccia una strada per il coraggio

La concentrazione di potere ha un prezzo oscuro

Negli ultimi anni la politica è diventata sempre più autoritaria, più restia al dialogo e più cieca nei confronti delle alternative. Poiché lo Stato di potere ha preso la parola, lo Stato di diritto ha avuto una battuta d’arresto. In caso di emergenza, la “necessità” non contempla alcun comandamento. Pensatori autoritari come De Maistre e Carl Schmitt sono stati riattivati dalla loro naftalina. Si diffonde la parola dittatura igienica, una nuova forma di dispotismo democratico. … Il dipartimento della salute ha deciso in modo eccessivo, non si è fermato nemmeno di fronte a misure prive di prove e alla grande menzogna delle vaccinazioni. Tuttavia, ogni aumento di potere ha un prezzo occulto. …

La droga più pericolosa del nostro tempo, per se stessi e per gli altri, è il potere. Chi cade sotto il suo incantesimo inizia a comportarsi come un drogato che ha paura di non riuscire a procurarsi la prossima dose. La dipendenza dal potere passerà attraverso i cadaveri. Dissolve gli autentici legami, capovolge la logica, si arma di menzogne e inganni e costruisce una roccaforte su un terreno incerto. Il potere fondato sulla lealtà attraverso la paura prospera solo per poco tempo grazie a un cocktail di paranoia, comportamento eccessivo e arbitrarietà, che a sua volta aumenta la contropressione nella popolazione. Come già notava il rivoluzionario francese Mirabeau nel suo “Essai sul dispotismo”, alla fine la nazione diventa sempre più forte e prima o poi si vendica del tiranno.

Per sua stessa natura, ogni concentrazione di potere implica che non ci possano mai essere alternative ad esso. Per questo motivo ha bisogno di collaboratori che alterino la realtà in modo politicamente corretto. Le aziende mediatiche nell’orbita del potere diventano pittori di illusioni, esagerano i pericoli e ritoccano le informazioni sgradite. Questo assume caratteristiche sempre più grottesche fino a quando anche questo potere si erode completamente. Le lacune sono già inequivocabili: Dov’è la discussione sugli autori del sabotaggio dell’oleodotto nel Mar Baltico? Dov’è la discussione sulla pericolosa ricerca sul guadagno di funzioni a Wuhan intorno ad Anthony Fauci, che sta mentendo spudoratamente? Dov’è la discussione riguardo alla possibilità di influenzare le elezioni americane con un comportamento di censura di parte da parte di Twitter, come recentemente reso pubblico nei “Twitter Files”? A conti fatti, molti media non hanno voluto prendere sul serio il presunto tentativo di colpo di Stato in Germania da parte di cittadini del Reich in età pensionabile.

Il potere è un veleno strisciante che prima intossica il demagogo e infine lo manda in infermità. Chi si immerge nel potere ne inala i fumi tossici. Chi toglie qualcosa agli altri, come la libertà di movimento, toglie anche la propria libertà di movimento. Non per nulla la nomenklatura della DDR viveva in un insediamento isolato vicino a Berlino. Tuttavia, questo esercizio sfrenato del potere ha sempre un effetto immunizzante sulla popolazione. Dopo lo shock iniziale dell’eccesso di potere, la persona che resiste scopre che la sua mente è in grado di non farsi abbindolare dal potere. Impotenza, confusione e paura si trasformano in un nuovo stato di forze. Si comincia a decifrare lentamente ma inesorabilmente i geroglifici del nuovo potere e a ricalibrare la propria vita.

La resistenza ripaga

Il gioco di potere di una minoranza, da un lato, e la resistenza contro di essa, dall’altro, sono avversari naturali. Ciò si riflette anche nella distribuzione dei premi. Per chi usurpa il potere, la ricompensa è maggiore all’inizio ma col tempo diventa un danno per se stesso e per gli altri. Il latte dolce diventa acido. Per il resistente è il contrario. All’inizio soffre di più perché deve abbandonare subito la sua zona di comfort e farsi strada attraverso gli ostacoli. Tuttavia, con il tempo questi ostacoli diventano strumenti di formazione. Chi resiste diventa un professionista nel superare un percorso a ostacoli. Ed è il primo a resistere al mondo illusorio, il nuovo mondo della comodità descritto da Huxley. È immediatamente a disagio ed è il primo ad accogliere la sofferenza, il che fa sì che alla fine sia il primo a non essere condizionato dal dolore. Alla fine si relaziona con altre persone che la pensano come lui e sgretola la rete del potere.

