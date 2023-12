Come ci siamo permessi di rinunciare a tutto ciò che la nostra specie ha la capacità di essere in cambio di questo paradigma spaventoso di ecocidio, sfruttamento, oppressione, guerra e militarismo senza fine?

Di Caitlin Johnstone

Avremmo potuto essere molto di più. Abbiamo la capacità di creare un mondo sano e armonioso e di collaborare per dare a tutti gli abitanti della Terra tutto ciò di cui hanno bisogno, e invece stiamo uccidendo la biosfera mentre discutiamo se sia o meno antisemita opporsi a un genocidio attivo.

Potremmo avere la pace sulla terra e passare da sistemi basati sulla competizione a sistemi basati sulla collaborazione per massimizzare il nostro potenziale creativo e innovativo e trascorrere la nostra esistenza esplorando l’universo esterno e gli universi all’interno di noi stessi, e invece stiamo intensificando la guerra tra Stati dotati di armi nucleari e discutendo se sia etico o meno far piovere esplosivi militari su un gigantesco campo di concentramento pieno di bambini.

Abbiamo la tecnologia che permette a tutti gli scienziati del mondo di condividere idee e informazioni tra loro in tempo reale e in qualsiasi lingua, e invece abbiamo frammentato lo sviluppo scientifico in piccole ecocamere atomizzate con segreti strettamente custoditi in nome del profitto e della “sicurezza nazionale”.

Come siamo arrivati qui? Come siamo stati indotti a sostituire il paradiso terrestre con questa assurda distopia? Come ci siamo permessi di rinunciare a tutto ciò che la nostra specie può essere per rimpiazzare questo paradigma da incubo di ecocidio, sfruttamento, oppressione, guerra e militarismo senza fine?

Da quanto ho capito, è perché la nostra specie ha sviluppato molto rapidamente questi cervelli enormi che non abbiamo ancora imparato a usare in modo maturo, come un bambino che impara ad andare in bicicletta subito dopo aver tolto le rotelle. Questo ci ha permesso di dominare il pianeta pur essendo noi stessi dominati da impulsi primitivi basati sulla paura, che erano molto più adatti ai nostri primi antenati evolutivi che cercavano di sopravvivere nelle pericolose pianure dell’Africa come piccoli animali da preda.

Nella prima infanzia sviluppiamo un ego che ci aiuta a sentirci sicuri e protetti in un mondo confuso e pieno di giganti, che la maggior parte di noi utilizzerà in modo altamente disadattivo per il resto della vita. La nostra psiche è infarcita di preconcetti cognitivi, che gli abili manipolatori tra noi possono usare per indurci a comportamenti di massa che li avvantaggiano, invece di comportarci in modo vantaggioso per gli altri e per il nostro ecosistema.

I più abili di questi manipolatori sono in grado di usare la loro astuzia per salire ai vertici dei nostri sistemi politici, governativi, commerciali e finanziari in tutto il mondo, e usano metodi di propaganda sempre più sofisticati per ingannare il resto di noi e indurci ad allinearci alla loro volontà. E la loro volontà non è saggia o intelligente; è guidata dagli stessi impulsi primitivi basati sulla paura che guidano il resto degli esseri umani intrappolati nella coscienza egoica.

Ed eccoci qui. Ecco perché ci troviamo in questa civiltà profondamente disfunzionale in cui la biosfera è trattata come un nemico e gli esseri umani sono trattati come combustibile e le menti sono marinate da una cultura mainstream sempre più vuota in cui tutto è falso e stupido. Ecco perché non abbiamo il paradiso in terra ed ecco perché oggi le bombe cadono su Gaza.

Ma è solo una fase. Un bambino che sta imparando ad andare in bicicletta non rimane per sempre sulle ruote traballanti. Prima o poi riusciremo a capire come funziona questa cosa. Alla fine cresceremo con questi nostri nuovi e giganteschi cervelli e diventeremo una specie consapevole.

Ammesso che non ci si cancelli prima, ovviamente.

FONTE https://caitlinjohnstone.com.au/2023/12/28/how-the-hell-did-we-get-here/

