Guai a svegliare le persone con eventi esagerati che le spingono a indagare. Invece, l’autore di questo articolo del 2019, che è il direttore della rivista New African, si è trovato in una situazione del genere, che ha suscitato in lui molte domande alle quali ha cercato di rispondere. Il ciclone tropicale IDAI del 2019 da è considerato dalla comunità scientifica come una delle peggiori calamità naturali degli ultimi trent’anni. Il dubbio di Baffour Ankomah era se si trattasse davvero di un fenomeno naturale o se la forza della natura fosse stata amplificata.

Di Baffour Ankomah

A conclusione del nostro viaggio, in questa settimana, nel segreto mondo della guerra elettromagnetica e geofisica, desidero esortare i lettori a tenere a mente alcune nozioni di base. Innanzitutto, in questo viaggio abbiamo dimostrato che la guerra elettromagnetica e geofisica non è una teoria della cospirazione. È reale come il sole è il sole.

In secondo luogo, principalmente gli Stati Uniti e la Russia hanno accumulato armi elettromagnetiche e geofisiche letali che possono fermare interi continenti in pochi minuti. Queste armi, ovviamente, violano il Trattato delle Nazioni Unite del 1977 contro la modifica dell’ambiente a fini bellici.

Il titolo ufficiale di questo Trattato è: “Convenzione sulla proibizione dell’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale”. È stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 31/72 del 10 dicembre 1976 ed è stato aperto alla firma dal 18 al 31 maggio 1977 a Ginevra. È entrata in vigore il 5 ottobre 1978.

La Convenzione vieta specificamente la guerra meteorologica, ovvero l’uso di tecniche di modificazione del tempo allo scopo di provocare danni o distruzione. Quarantotto Paesi hanno firmato la Convenzione, anche se sono 78 quelli che ne fanno parte.

Gli Stati Uniti l’hanno firmata il 18 maggio 1977 e ratificata il 17 gennaio 1980. La Russia l’ha firmata il 18 maggio 1977 e l’ha ratificata il 30 maggio 1978. Eppure questi due Paesi hanno palesemente violato la Convenzione, avendo segretamente ricercato e prodotto armi mortali per la modificazione ambientale.

Ricordiamo che l’Aeronautica militare statunitense ha annunciato nella sua importante pubblicazione, AF 2025 Final Report: “La capacità di generare precipitazioni, nebbia e tempeste sulla terra o di modificare il tempo atmosferico nello spazio… e la produzione di tempo atmosferico artificiale fanno parte di un insieme integrato di tecnologie che possono fornire un sostanziale aumento della capacità degli Stati Uniti, o una degradazione della capacità di un avversario, al fine di raggiungere una conoscenza, estensione e potenza a livello globale”.

Quindi queste nazioni hanno ora il potere di creare terremoti o guerre sismiche, tsunami, cicloni, tempeste, piogge eccessive, siccità, tornado, nebbia (o ciò che chiamano “precipitazioni”) e di modificare il tempo atmosferico o creare tempo artificiale per danneggiare i loro nemici.

Ricordiamo inoltre la definizione di guerra geofisica: “La modifica intenzionale di un sistema dell’ecologia naturale, come il clima e il tempo atmosferico, i sistemi terrestri come la ionosfera, la magnetosfera, il sistema delle placche tettoniche, e/o l’innesco di eventi sismici (terremoti) per causare intenzionalmente distruzione fisica, economica, psicosociale e fisica a un obiettivo geofisico o a una popolazione prevista, come parte di una guerra strategica o tattica”.

È spaventoso, vero?

La scorsa settimana abbiamo appreso che gli Stati Uniti si sono dati tempo fino all’anno prossimo (2020) per raggiungere il “full-spectrum dominance” (traducibile in italiano in “dominio sull’intero spettro“) del mondo nello spazio, o dallo spazio. Questa è la visione americana dal febbraio 1977 e ci hanno lavorato assiduamente negli ultimi 42 anni. Immaginate cosa hanno ora tra le mani.

Le armi

In generale, le armi elettromagnetiche di cui dispongono gli Stati Uniti e la Russia possono uccidere ogni dispositivo elettronico, compresi i sistemi di alimentazione, i sistemi televisivi e radiofonici, i sistemi di telefonia mobile, i forni a microonde, altri sistemi di comunicazione, persino le automobili con emissioni elettroniche. Se queste armi vengono dispiegate nel luogo interessato o fatte esplodere su una città, qualsiasi cosa elettronica o con chip al suo interno viene disattivata o fritta in pochi secondi.

Secondo History Channel: “Si è ipotizzato che queste armi siano state usate in Kosovo nel 1999. In Iraq, nell’anno 2003, è stato riferito che è stato lanciato un missile da crociera Tomahawk top secret. Poco dopo il lancio, a Baghdad si spensero le luci, anche se non si videro danni fisici a terra. Quello che sappiamo è che se una bomba elettronica a microonde ad alta potenza venisse impiegata, dovrebbe essere lanciata con un missile da crociera Tomahawk”.

La scorsa settimana abbiamo appreso che l’esercito ha anche armi ad alta energia laser che possono accecare i soldati nemici sul campo di battaglia o abbattere aerei, missili e proiettili d’artiglieria nemici.

Hanno armi a microonde per il controllo della folla. Si tratta di armi a energia diretta continua che riscaldano rapidamente la pelle e possono far deragliare rapidamente le forze avversarie se tutti i soldati iniziano a sentire una sensazione di bruciore sulla pelle.

Applicazioni mentali

L’ultima serie di armi elettromagnetiche del loro arsenale riguarda il controllo mentale. Qualche tempo fa, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) ha trasmesso un documentario sull’uso di armi elettromagnetiche per controllare la mente delle persone. Come al solito, l’esercito statunitense nega tutto ciò.

Ma il dottor Nick Begich (figlio di un deputato statunitense e confermato attivista contro la guerra elettromagnetica) è sicuro che “la mente umana è soggetta a essere influenzata dall’energia a radiofrequenza, ecco cos’è questo dispositivo. Si può influenzare l’umore di una vasta popolazione utilizzando questo tipo di tecnologia”.

Secondo la CBC, gli scienziati sperimentano da decenni le radiofrequenze sul cervello degli animali e l’esercito statunitense ha seguito tutto da vicino, soprattutto da quando ha scoperto che anche l’esercito russo ci stava lavorando.

Dice la CBC: “Negli anni ’60, i sovietici iniziarono a colpire l’ambasciata americana a Mosca con raggi a bassa frequenza. Una teoria fu che stessero cercando di scombussolare i sistemi di controllo centrale delle persone, e un rapporto disse che i diplomatici all’interno dell’ambasciata andavano parecchio in depressione. Perché uccidere le persone quando si può farle impazzire?”.

La CBC ha rivelato che “documenti risalenti ai primi anni ’80 mostrano che i militari hanno discusso la possibilità di controllare la mente attraverso l’energia a radiofrequenza. La possibilità esiste. I militari l’hanno studiata. Un rapporto dell’aeronautica militare statunitense del 1982, intitolato “Radio Frequency Energy – A Major New Research Initiative”, descrive come l’energia a radiofrequenza possa “interrompere il normale comportamento intenzionale””.

Perciò, caro lettore, stringi bene la cintura. I giorni in cui gli esseri umani combattevano con archi e frecce, spada e scudo sono finiti per sempre. Oggi non ci si può nascondere da queste nuove e folli armi di distruzione di massa.

L’unica consolazione – ma non serve a nessuno – è che si sbagliano a pensare di aver usato la “scienza” per inventare gli tsunami come arma da guerra. È chiaro che non hanno letto la Bibbia. Altrimenti saprebbero che la Bibbia riporta in Genesi 7:11-24 che “nel 600° anno di vita di Noè, il 17° giorno del secondo mese, scoppiarono tutte le sorgenti del grande abisso e si aprirono le cateratte del cielo. E la pioggia cadde sulla terra 40 giorni e 40 notti… e per 40 giorni il diluvio continuò a venire sulla terra… Ogni essere vivente sulla faccia della terra fu spazzato via, uomini e animali e le creature del cielo furono spazzate via dalla terra… Le acque inondarono la terra per 150 giorni”.

Quindi, in sostanza, i sistemi di lancio delle moderne armi contro le inondazioni e gli tsunami possono essere attribuiti alla scienza, se si vuole, ma la conoscenza dell’acqua o dell’inondazione o dello tsunami come arma mortale è stata con noi fin da Noè.

La domanda centrale

Al centro del nostro viaggio nel mondo segreto della guerra geofisica ed elettromagnetica c’era la domanda: “Il ciclone Idai è stato un evento di guerra elettromagnetica/geofisica andato storto?”. In altre parole, la ricerca sulla guerra spaziale o ambientale ha creato Idai? È la ricerca di una risposta a questa domanda che ci ha portato nelle stanze oscure della guerra elettromagnetica e geofisica. Rispondiamo dunque a questa domanda.

Molte persone considerano la ferocia e la capacità distruttiva di Idai come qualcosa di anormale. I cicloni sono cicloni e causano scompiglio. Ma il disastro di Idai è stato straordinario, tanto più che, in Zimbabwe, è stato preceduto da un terremoto di magnitudo 3,8.



“Ovviamente disastri come [il ciclone Idai] avvengono regolarmente su base naturale”, afferma Fred Bucks, ex interprete militare statunitense che ora scrive per il gruppo editoriale Global Research, con sede in Canada. “Tuttavia, se si inizia a fare una ricerca, c’è una certa stranezza intorno ad alcuni di questi disastri. Le prove sono inconcludenti, ma con le grandi capacità distruttive conosciute e sconosciute di queste armi, rimangono seri interrogativi”.

Ricordate che terremoti e cicloni sono due delle armi che i burattinai hanno nel loro arsenale. E un mese fa in Zimbabwe se ne sono susseguiti due, creando un Idai superdistruttivo che, secondo le Nazioni Unite, è il peggior disastro naturale legato al tempo atmosferico che abbia colpito l’emisfero meridionale nella storia registrata.

Nel lontano 1984, il nostro pastore, il defunto Herbert W. Armstrong, un uomo molto preparato che fondò la Worldwide Church of God (il cui quartier generale si trova a Pasadena, in California, USA), scrisse un articolo sulla rivista della Chiesa, Plain Truth, dimostrando, già a quei tempi, che gli Stati Uniti avevano la capacità (e lui intendeva una capacità di guerra elettromagnetica) di allontanare le nuvole da un Paese nemico e di indurre così la siccità come arma di guerra.

Ora, in virtù della mia conoscenza della guerra elettromagnetica e geofisica, sono tentato di porre la domanda razionale se le numerose siccità che lo Zimbabwe ha sperimentato dal lancio del programma di riforma agraria nel 2000, abbiano qualcosa a che fare con l’arma di cui il mio pastore, H.W Armstrong, ha parlato nel 1984?

La storia della siccità

Una panoramica storica dei modelli di siccità e di precipitazioni in Africa meridionale dal 1800, pubblicata dal sistema di informazione ambientale GAIA, mostra il seguente schema:

1800-30: Fiumi, zone paludose e altre fonti d’acqua dell’Africa meridionale si prosciugano. Alcune pianure ben irrigate si trasformano in vegetazione semiarida. 1820-30: Fu un decennio di grave siccità in tutta l’Africa. 1844-49: L’Africa meridionale conobbe cinque anni consecutivi di siccità. 1870-90: In alcune zone questo periodo fu umido e l’ex lago Ngami, nel nord-ovest del Botswana, era pieno.

1875-1910: Le precipitazioni diminuirono notevolmente in Africa meridionale e nel 1910 si verificò una grave siccità. 1921-30: Grave siccità nella regione. 1930-50: L’Africa meridionale ha vissuto periodi secchi alternati a periodi umidi, e in alcuni anni le piogge sono state molto abbondanti. La stagione 1946-47 è stata caratterizzata da una grave siccità. (ndr A Brief History of Weather Modification Since 1946 e Unmasking the Green Revolution in Africa)

1950s: In alcune zone della regione si verificano precipitazioni anormalmente elevate. L’Africa orientale fu colpita da inondazioni e il lago Vittoria si innalzò di diversi metri. Altrove, la regione equatoriale ha registrato precipitazioni inferiori alla norma. 1967-73: questo periodo di sei anni è stato secco in tutta la regione dell’Africa meridionale. La regione equatoriale ha registrato precipitazioni superiori alla media.

1974-80: Questo periodo di sei anni è stato relativamente umido in gran parte dell’Africa meridionale. Nel 1974, la media delle precipitazioni annuali è stata del 100% superiore alla norma in tutta la regione. 1981-82: La maggior parte dell’Africa meridionale è stata colpita dalla siccità.

1983: Anno di siccità particolarmente grave per l’intero continente africano. 1985: Le condizioni migliorano. 1986-87: Tornano le condizioni di siccità. 1991-92: A memoria d’uomo, l’Africa australe, esclusa la Namibia, è stata colpita dalla peggiore siccità. (Fonte: Stato dell’ambiente in Africa australe, SADC, 1994).

Dalla storia della siccità in Africa australe si può notare che la frequenza è cambiata drasticamente in peggio dal 2000. ( ndr: al sud erano in corso sperimentazioni The Aerosol Recirculation and Rainfall Experiment (ARREX))

Mentre in passato c’erano grandi intervalli tra una siccità e l’altra – intervalli di buone precipitazioni – negli ultimi 19 anni la siccità in Zimbabwe ha assunto un andamento biennale o ogni due anni. È un fenomeno naturale o anormale?

Se anormale, faceva parte dell’agenda di cambio di regime che cercava di rovesciare il governo di Mugabe per via del programma di riforma agraria? Sto solo pensando ad alta voce, perché non ho prove concrete per dimostrarlo, ma mi incuriosisce il fatto che ogni evento meteorologico anomalo di questi giorni sia attribuito a El Nino o al riscaldamento globale, due fenomeni onnipotenti e onnipresenti di dubbia origine. Ma nessuno incolpa la modificazione del tempo.

Anche la vastità della distruttività del ciclone Idai e del terremoto che lo ha preceduto, presentano prove circostanziali sufficienti per giustificare una riflessione.

Conclusione

Quattro settimane fa, in questa rubrica, abbiamo appreso come il ciclone Idai abbia quasi coinciso con la prossima “campagna di ricerca” presso il sito di ricerca elettromagnetica statunitense chiamato HAARP (o “High Frequency Active Auroral Research Programme”), un sito americano poco conosciuto ma di importanza critica, nascosto nei freddi recessi di Gorkana, in Alaska, sebbene HAARP stesso sia un progetto non classificato di proprietà dell’esercito statunitense.

Le “campagne di ricerca” di HAARP, secondo il suo sito web ufficiale, sono sviluppate per ottimizzare la logistica e il tempo del personale combinando più esperimenti in un periodo di tempo fisso. Tali campagne sono pianificate con circa sei settimane di anticipo e si svolgono tre o quattro volte all’anno. Tra il 1999 e il 2014, a Gokana sono state condotte oltre 20 grandi campagne di ricerca e numerosi studi più brevi. Le campagne operative variavano da 130 giorni (2008) a 15 giorni (2014).Come abbiamo notato tre settimane fa nella nostra rubrica, lo sbarco di Idai il 14 marzo è avvenuto 11 giorni prima dell’inizio della prossima campagna di

ricerca di HAARP, pubblicizzata dal 25 al 28 marzo.

Continuo a sostenere la mia affermazione di quattro settimane fa secondo cui, alla luce di tutte le circostanze, si può tranquillamente affermare che questa ricerca non ha nulla a che fare con l’Idai. Ma poiché non sempre tutte le cose sono giuste a questo mondo, soprattutto a giudicare dal modo in cui i burattinai hanno gestito il mondo in passato, le persone che chiedono che l’Idai venga esaminata anche al di là di una semplice calamità naturale, meritano di essere ascoltate, anche se si coprono di ridicolo.

Dalle prove presentate nelle ultime quattro settimane in questa rubrica, nessuno può affermare con un sì assoluto che Idai sia stato un evento di guerra ambientale andato storto. Allo stesso modo, nessuno può dire con un no assoluto che non lo sia stato. Non sono un tipo che scommette, ma guardando l’entità della distruzione provocata da Idai e dal terremoto, sono tentato di dire che la natura sarebbe stata più misericordiosa se avesse generato questo ciclone e questo terremoto con le proprie forze.

2003

In Iraq è stato riferito che è stato lanciato un missile da crociera Tomahawk top secret. Poco dopo il lancio, a Baghdad si sono spente le luci, ma non si sono riscontrati danni fisici al suolo.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

