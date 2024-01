Il vicino di casa dell’Iran accusato di rubare le nuvole di pioggia mentre una grave siccità attraversa il paese

Tutto è iniziato con alcune immagini diventate virali sui social media.

Negli ultimi due mesi sono circolate sulle piattaforme foto che mostrano condizioni meteorologiche contrastanti in Turchia e in Iran. Mentre in Turchia si vedono cieli nuvolosi e cime innevate, in Iran, appena oltre il confine, sembrano esserci solo cieli vuoti e montagne secche.

Quella che sembra essere una netta differenza nei modelli di precipitazioni e nevicate tra due Paesi vicini ha sollevato domande tra gli iraniani sul perché.

Una teoria in circolazione suggerisce che la Turchia stia in qualche modo rubando le nuvole all’Iran. “Rubare le nuvole” è un termine che si riferisce alla convinzione o all’accusa che i Paesi stiano usando la tecnologia per manipolare i modelli meteorologici e deviare le nuvole di pioggia da un’area specifica.

Ciò potrebbe essere possibile attraverso una pratica chiamata cloud seeding, una tecnica di modificazione meteorologica che prevede l’introduzione di determinate sostanze nelle nuvole per aumentarne la capacità di produrre pioggia o neve.

Tuttavia, sono in corso dibattiti sull’efficacia di questa procedura e gli esperti hanno identificato i potenziali pericoli associati alla semina delle nuvole.

“Il più grande effetto negativo è quello di generare il sospetto che un Paese vicino stia cercando di rubare la sua pioggia o forse di condurre una guerra ambientale sotterranea”, afferma James Fleming, scienziato atmosferico e storico della scienza presso il Colby College nel Maine.

Inoltre, “le nuvole non rimangono mai dove sono. Sono entità effimere che si formano e si disperdono nell’ambiente dinamico”, aggiunge Fleming.

Quindi, anche in assenza di un’azione criminale, non c’è alcuna garanzia che il Paese che effettua la semina sia quello che potrà godere della pioggia che cade dalle nuvole mentre si muovono nel cielo.

Nel frattempo, a causa della grave siccità e della diminuzione delle precipitazioni in Medio Oriente, i Paesi stanno esplorando metodi alternativi che li aiutino a spremere quanta più acqua possibile dalle nuvole.

Governi come l’Iran, la Turchia, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato programmi di modificazione meteorologica, aprendo le porte a ulteriori accuse di ostilità ambientale in una regione già piena di tensioni.

I pirati dell’atmosfera

Non è la prima volta che il tema del furto di nuvole fa notizia nella Repubblica Islamica. Da tempo le autorità sospettano che amici e nemici manipolino il clima per creare siccità e causare danni.

Nel 2018, un membro di alto livello delle forze armate iraniane ha accusato Israele e un altro Paese non nominato, poi identificato come gli Emirati Arabi Uniti, di intervenire sul clima del Paese e di rubare le nuvole e la neve.

Un paio di anni prima, il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad aveva fatto commenti simili, sostenendo che i “nemici” stanno in qualche modo distruggendo e deviando la quota di nuvole pluviali dell’Iran come parte di un’agenda nefasta.

In entrambi i casi, le affermazioni sono state respinte dall’Organizzazione meteorologica iraniana e da altri enti ambientali del Paese.

Ora, ancora una volta, sono emerse ipotesi di furto di nuvole, con la Turchia come presunto colpevole. Per alimentare i sospetti, il mese scorso il più alto funzionario iraniano per l’ambiente ha dichiarato ai giornalisti che è stata designata una squadra per indagare sul motivo per cui i “fronti meteorologici” sembrano scomparire nelle zone settentrionali del Paese.

Il Dipartimento dell’Ambiente iraniano non ha risposto a un invito a fornire commenti.

Questa volta, la preoccupazione degli esperti è che, a causa del potere dei social media e della manifestazione visiva delle accuse, ci sia una maggiore probabilità che il pubblico cada preda della disinformazione rispetto all’ambiente in cui vive.

“Le immagini appartengono a un momento specifico”, afferma Kaveh Madani, direttore dell’Istituto universitario delle Nazioni Unite per l’acqua, l’ambiente e la salute. “Sono state selezionate di proposito o ingenuamente per promuovere una narrazione che non ha alcuna base scientifica”, aggiunge.

La differenza nei modelli di precipitazione tra le nazioni può essere spiegata da diversi fattori. Alcune nazioni ricevono più pioggia di altre a seconda della presenza di mari nelle vicinanze, della direzione del vento e della vicinanza a montagne di alta quota.

Nel frattempo, mentre la maggior parte delle zone dell’Iran è colpita da una grave siccità, la comunità scientifica sta richiamando l’attenzione sulle cause della crisi idrica del Paese.

“È facile distrarre il pubblico con teorie cospirative e storie seducenti per un po’, ma il vero problema non sarà risolto in questo modo”, dice Madani.

“Alla fine, è il popolo iraniano la vera vittima di questo gioco”, aggiunge.

A corto di pioggia

Come la maggior parte dei Paesi, l’Iran dispone di un anno idrico, un periodo di tempo per il quale vengono misurati i livelli totali di precipitazioni.

Inizia intorno alla metà di settembre e dura 12 mesi. Secondo l’Organizzazione meteorologica iraniana, le precipitazioni di quest’inverno sono state insoddisfacenti, con una diminuzione del 62% rispetto alla media a lungo termine.

Ma i problemi idrici dell’Iran non sono né nuovi né il risultato di qualcuno che ruba le sue nuvole. Proprio l’estate scorsa, molte province del Paese sono rimaste senza acqua e la gente ha dovuto fare la fila per prendere l’acqua potabile dalle cisterne posizionate nelle strade.

Nel 2021, la carenza d’acqua è diventata così grave nel sud-ovest e nel centro dell’Iran da portare a proteste a livello nazionale, con agenti di sicurezza che hanno usato metodi aggressivi per disperdere la folla assetata che chiedeva la riattivazione di laghi e fiumi che si erano prosciugati.

Oggi, “purtroppo, le precipitazioni registrate in Iran dall’inizio dell’anno sono estremamente preoccupanti e indicano una diffusa e grave siccità”, afferma Madani, ex vice capo del Dipartimento dell’Ambiente iraniano, che si è dimesso dal suo incarico nel 2018 e ha lasciato il Paese, accusato di spionaggio per l’Occidente.

Ovviamente, “un Paese in stato di bancarotta idrica è naturalmente più vulnerabile ai fenomeni di siccità”, aggiunge Madani.

In parole povere, “bancarotta idrica” significa che un Paese utilizza annualmente più acqua di quanta ne reintegri. In Iran, questa situazione è il risultato di decenni di cattiva gestione delle risorse, dell’eccessiva costruzione di dighe e di pratiche agricole inefficienti, esasperate dal cambiamento climatico.

Una politica dietro ogni nuvola?

Il cloud seeding e altre tecnologie di modificazione del tempo esistono da molti anni e sono utilizzate da nazioni di tutto il mondo.

La Cina le ha utilizzate durante le Olimpiadi invernali del 2022 per controllare le condizioni meteorologiche. Anche i vigili del fuoco russi avrebbero seminato nuvole per far cadere la pioggia sugli incendi del 2020 in Siberia.

In Medio Oriente, la regione più calda e secca del pianeta, Paesi come l’Iran, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno intensificando gli sforzi per ottenere l’accesso a una maggiore quantità d’acqua attraverso mezzi artificiali.

Secondo gli esperti, però, queste attività presentano una serie di vantaggi e di svantaggi. “Ogni forma di intervento o manipolazione del clima comporta una parte di rischi”, afferma Arvind Venkataramana, fondatore e direttore esecutivo del Centre for Sustainability, Innovation and Good Governance.

“Alcuni studi hanno dimostrato che alcuni metodi possono provocare ulteriori siccità e inondazioni, possono influenzare la nostra catena alimentare e aumentare i conflitti geopolitici. Altri hanno dimostrato tutta una serie di benefici”, aggiunge Venkataramana.

Per monitorare meglio i programmi di modificazione del clima in cui i governi stanno investendo, gli esperti ritengono che le norme di intervento globale debbano diventare più severe.

“Non c’è bisogno di ripartire da zero”, afferma Tracy Raczek, esperto di politica climatica ed ex consigliere per il clima del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. “Esiste già un accordo internazionale su questo tema. Eppure viene trascurato”.

La Convenzione sulla proibizione dell’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale è entrata in vigore nel 1978 ed è stata ratificata da 78 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna, Germania e Russia.

Tuttavia, “le misure legali e gli accordi internazionali esistenti sono deboli”, afferma Madani.

“Non sono abbastanza avanzati per affrontare i problemi moderni e senza precedenti che il mondo si trova ad affrontare oggi. Quindi, non possono realmente proteggere i diritti delle nazioni contro le nuove minacce antropiche”, aggiunge Madani.

Inoltre, “la comunità internazionale deve rafforzare la politica internazionale sui rischi per la sicurezza dell’inseminazione nuvolosa e di altre tecnologie di modificazione del tempo, e presto”, afferma Raczek.

“Elaborare una politica richiede tempo”, aggiunge.

