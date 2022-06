Quando si inizia a parlare di sviluppi specifici possibili, la scienza, in particolare la ricerca e lo sviluppo militare, ha raggiunto un livello molto più avanzato nella realtà. L’articolo che segue è il solito mix di fatti e anche del loro esatto contrario.

Avremo mai – o abbiamo già – dei satelliti in grado di manipolare il tempo?

Cosa succederebbe se un uragano potesse essere disinnescato da satelliti che controllano il tempo? BBC Future indaga sul perché questo punto cardine della fantascienza sia un’impresa così ardua.

Da Star Trek a I Jetsons, uno dei tratti distintivi di una civiltà avanzata è la capacità di controllare il tempo. In tempi relativamente recenti, il film Geostorm ha presentato una rete di satelliti progettati per prevenire tempeste catastrofiche.

Come hanno dimostrato i devastanti uragani atlantici degli ultimi anni, siamo in balia del tempo. Potremmo mai manipolare il tempo dallo spazio?

L’idea di modificare il clima da lontano non è così inverosimile come sembra. Come ha riferito la BBC Future nel 2014, gli scienziati si sono occupati della questione per anni, sebbene utilizzando aerei piuttosto che satelliti. Dal 1962 al 1983, il governo americano ha gestito il Progetto Stormfury, un tentativo di indebolire le tempeste tropicali facendo volare gli aerei all’interno di un ciclone e riempiendolo di ioduro d’argento.

Lo ioduro d’argento è un composto inorganico usato come antisettico. In teoria, lo ioduro d’argento farebbe congelare l’acqua super-raffreddata della tempesta, alterando così la struttura interna dell’uragano.

Tuttavia, da allora si è scoperto che i temporali non contengono una quantità di acqua superraffreddata sufficiente per rendere efficace la semina delle nuvole. C’era anche il problema della dimensione. “Il problema era che i piccoli aerei e la macroscala delle tempeste significavano che qualsiasi tentativo sarebbe stato insignificante” ( ndr davvero?), afferma Chris Bell, docente di meteorologia presso l’Università di East Anglia nel Regno Unito.

Anche i laser sono stati presi in considerazione come forma di controllo del tempo, ricorrendo all’inversione laser – la tecnica che consiste nell’utilizzare i laser per raffreddare le cose anziché riscaldarle. Il processo forma nuvole e può persino innescare fulmini. “Si tratta di un nuovo metodo basato su impulsi laser ultrarapidi e brevissimi, che generano laser intensi a bassa energia perché l’impulso è molto breve”, spiega Jean-Pierre Wolf dell’Università di Ginevra. In questo modo si crea una scintilla nell’atmosfera, che provoca uno shock che espelle le gocce d’acqua.

Tuttavia, il problema, come per il cloud seeding, è una questione di proporzioni. “Non abbiamo il laser e la scala di laser adatti per fare qualcosa di drammatico nell’atmosfera: possiamo creare piccole formazioni nuvolose, ma non si vedrebbero le nuvole che produciamo”, ammette Wolf. “C’è un problema di scala, come la creazione di una nube cumuliforme lunga un chilometro e che si estende per decine di chilometri. Si tratta poi di capire se ha senso in termini di energia immessa nel sistema”.

Non solo i satelliti avrebbero bisogno di tecnologia a bordo per monitorare il tempo e posizionarsi in orbita, ma dovrebbero anche avere più attrezzature per manipolarlo, aumentando così in modo massiccio il loro carico utile. “Portare questo tipo di apparecchiature su un satellite comporta sempre un enorme sforzo per trasportare la massa stessa nello spazio, e garantirne le prestazioni e l’affidabilità non è facile”, afferma Andreas Lindenthal, direttore operativo di OHB Systems AG e appassionato di fantascienza fin dall’infanzia.

Se si ricorre al cloud seeding, le modalità di rifornimento dei satelliti presenteranno dei problemi. I satelliti dovrebbero essere riforniti regolarmente con i materiali necessari, il che naturalmente crea problemi logistici per l’invio di navicelle di rifornimento nello spazio per rifornire i satelliti, il che non è economicamente conveniente. “Sarebbe difficile e inefficiente”, afferma Lindenthal.

Inoltre, poiché ogni azione ha una reazione equivalente o contraria, l’espulsione dei contenitori per la semina delle nuvole tenderebbe a spostare il satellite dalla sua orbita, a causa delle forze di reazione. È anche molto difficile far cadere e rilasciare i contenitori nel punto giusto, ma l’aggiunta di sistemi di guida aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità.

L’inversione laser via satellite è più probabile. I laser non hanno bisogno di essere riforniti di materiali e la loro richiesta di energia può essere soddisfatta attraverso i pannelli solari. “Ci sono molti esempi in cui i laser vengono utilizzati per un tempo molto limitato, il che significa che non sono in funzione in modo continuo”, dice Lindenthal. “Per esempio, ci sono idee per rimuovere i detriti spaziali facendoli bruciare con un laser”.

C’è anche la questione di cosa succederebbe ai satelliti che controllano le condizioni meteorologiche in seguito a un’enorme tempesta solare (nota anche come evento di tipo Carrington). Quando un’espulsione di massa coronale colpisce la magnetosfera terrestre, può causare un’interruzione massiccia di tutti i sistemi elettrici. L’evento Carrington, la più grande tempesta solare mai registrata, si è verificato nel 1859. Se e quando un evento simile si verificasse in tempi odierni, è probabile che tutti i satelliti e le comunicazioni satellitari vadano persi, almeno temporaneamente. La perdita dei satelliti di controllo meteorologico comporta il rischio di spiacevoli ripercussioni meteorologiche.

In passato è stato sollevato il timore che il controllo del clima possa essere usato anche come forma di guerra economica. Durante la guerra del Vietnam, un progetto top-secret chiamato Operazione Popeye fu utilizzato dagli americani per interrompere le forniture militari vietnamite aumentando le precipitazioni nella regione del Laos attraverso il cloud seeding. In seguito alla rivelazione, la Convenzione sulla modificazione ambientale ha vietato a livello internazionale di utilizzare le armi meteorologiche.

Si potrebbe obiettare che in realtà già manipoliamo il tempo, anche se a nostro discapito, attraverso il cambiamento climatico. Tuttavia, questo cambiamento nei modelli meteorologici è stato provocato da decenni di immissione nell’atmosfera di anidride carbonica e altri gas a effetto serra. Ciò ha comportato cambiamenti nei modelli meteorologici del mondo intero, piuttosto che di regioni isolate.

Il cambiamento climatico evidenzia la portata delle operazioni di controllo del tempo. Le dimensioni colossali dei fronti meteorologici fanno sì che qualsiasi sistema efficace di modifica del tempo richieda un accordo su scala globale. C’è anche il rischio che attenuando le tempeste in una regione si possano creare tempeste altrove.

Per ora, il controllo del tempo rimane improbabile: troppo costoso e dispendioso in termini di risorse per essere praticato. ” Si stanno facendo ricerche su laser molto efficienti che possono essere messi in orbita”, dice Lindenthal. “Per me è solo una questione di tempo”.

“Forse un giorno avremo la tecnologia per controllare il tempo”, aggiunge Bell, “ma sarà tra migliaia, non centinaia di anni”.

FONTE https://www.bbc.com/future/article/20180122-will-we-ever-have-satellites-that-can-control-the-weather

